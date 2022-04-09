Trẻ hơn đàn chị đến tận 30 tuổi, Triệu Lộ Tư vẫn bị thần thái, visual của Tiểu Long Nữ U60 'áp đảo' hoàn toàn

Sao quốc tế 09/04/2022 23:47

Mặc dù chỉ vào vai phụ, nhưng đẳng cấp visual của Tiểu Long Nữ U60 vẫn hoàn toàn vượt trội so với Triệu Lộ Tư.

Vào ngày 8/4 tới đây, dự án phim cổ trang Thả Thí Thiên Hạ sẽ chính thức được ra mắt khán giả. Trong phim Dương DươngTriệu Lộ Tư sẽ là cặp đôi chính của bộ phim. Tuy nhiên trái với mong đợi của khán giả, nữ chính Triệu Lộ Tư lại gây thất vọng nặng nề, dù cho có nhiều cảnh quay và là nhân vật chính nhưng điều đó cũng không khiến cô nàng vượt mặt được phong thái của người đàn chị U60. 

Trẻ hơn đàn chị đến tận 30 tuổi, Triệu Lộ Tư vẫn bị thần thái, visual của Tiểu Long Nữ U60 'áp đảo' hoàn toàn - Ảnh 1
Dương Dương và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Cụ thể, chỉ sự xuất hiện vài giây xuất hiện ngắn ngủi của “Tiểu Long Nữ” Lý Nhược Đồng, cũng đã đủ để cô lấn áp hoàn toàn so với nữ chính của bộ phim. 

Trẻ hơn đàn chị đến tận 30 tuổi, Triệu Lộ Tư vẫn bị thần thái, visual của Tiểu Long Nữ U60 'áp đảo' hoàn toàn - Ảnh 2
Thần Thái của Lý Nhược Đồng vẫn đủ sức để hạ đẹp hậu bối của mình - Ảnh: Internet

Được biết, nhiều khán giải đang rất hào hứng trông đợi với Thả Thí Thiên Hạ, thế nhưng lý do lại không đến từ nữ chính Triệu Lộ Tư. Ngược lại, ai nấy đều dành lời khen ngợi cho nhan sắc ''điểm 10'' của Dương Dương, cũng như sự xuất hiện của Lý Nhược Đồng và ngôi sao gạo cội Trương Phong Nghị.

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Từ khóa:   Dương Dương Triệu Lộ Tư Lý Nhược Đồng Thả thí thiên hạ Cbiz

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