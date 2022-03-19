Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/3/2022: Dương Tử 'cặp kè' với Dương Dương, Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đã tách riêng đoàn đội để có tiếng nói hơn?

Sao quốc tế 19/03/2022 13:28

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (19/3/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Lý Băng Băng rất sợ tham gia tống nghệ sẽ làm hỏng danh tiếng của mình, hơn nữa sóng tỷ 3 cũng không cho nàng làm.

 

2. Tống nghệ: Cố cung 4

Khách mời: Dịch Dương Thiên Tỉ, Châu Thâm, Trương Nhược Quân, Lưu Hạo Nhiên, Tỉnh Bách Nhiên, Dương Dương, Lý Hiện.

 

3. Đồng Hoa sẽ tham gia vào tổ biên kịch phim Trường Tương Tư, Dương Tử và Trương Vãn Ý chuẩn bị tiến tổ.

 

4. Điện ảnh Độc Cô Cầu Bại chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung, nam chính là tiểu sinh 85, chuẩn bị khai máy.

 

5. Dương Tử còn kí một bộ phim hiện tại đề tài huyền nghi, nam chính Dương Dương.

sao hoa ngu

6. Khánh Dư Niên 2, nữ chính đổi thành Ngu Thư Hân.

 

7. Tình cảnh hiện tại của Tỉnh Bách Nhiên đã có chút xấu hổ, vì lấy tài nguyên sẽ không quan tâm phiên vị nữa.

 

8. Hoan Thuỵ hiện tại đã rất coi trọng Nhậm Gia Luân, đãi ngộ rất tốt, còn bỏ không ít phí marketing tuyên truyền nhưng anh ấy không có ý định gia hạn hợp đồng.

 

9. Kim Thần hiện tại tiếp xúc với Gia Hành.

 

10. Thực ra Trương Nhược Quân tính tình không được tốt lắm, lúc trong đoàn làm phim cũng không có hoạt bát nói cười nhiều, không khí xung quanh áp xuất thấp.

 

11. Trương Vãn Ý hiện tại đóng phim cơ bản đều là dựa vào bạn bè giới thiệu, hơn nữa anh ấy diễn không tồi, giá cũng không cao, chịu khó phối hợp nữ chính, cho nên rất nhiều nhà đầu tư thích anh ấy.

 

12. Lý Hiện tửu lượng không tốt, dễ say.

 

13. Xoài bắt đầu tuyển danh sách tân nữ thần Kim Ưng.

 

14. Kiều Hân sẽ gia hạn hợp đồng với công ty của Giả Nãi Lượng.

 

15. Trương Thiều Hàm thích đầu tư bất động sản ở Đông Nam Á, Việt Nam cũng đều có nhà của nàng.

 

16. Lưu Thi Thi và chồng đã tách riêng đoàn đội ra, muốn mình có nhiều tiếng nói hơn đối với sự nghiệp của bản thân.

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17. Sau khi vụ việc của Đặng Luân bị phanh phui, hơn một nửa số nhân viên trong studio của anh đã từ chức.

 

18. Triệu Lệ Dĩnh hiện tại phát triển rất tốt, bước đi vững vàng, tháng này có hai tạp chí.

 

19. Lưu Tá Ninh đang đàm phán về một bộ phim truyền hình hiện đại. Cô ấy trông giống một diễn viên trong số các idol nữ hơn, vì vậy tài nguyên của cô ấy cũng tốt hơn.

 

20. Hoàng Minh Hạo rất biết cách đối nhân xử thế, thông minh và làm được việc. Các lãnh đạo cấp cao khá thích cậu ấy.

 

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (18/3/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Tử Dương Dương Lưu Thi Thi sao Hoa ngữ làng sao

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