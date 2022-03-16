Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/3/2022: Hậu Đặng Luân trốn thuế, Nghê Ni 'nên duyên' cùng Vương Nhất Bác, phim của Triệu Lệ Dĩnh bị lùi lịch chiếu?

Sao quốc tế 16/03/2022 12:00

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (16/3/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng chú ý và quan tâm.

1. Bộ phim "Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn" bị kéo dài thời gian lên sóng do khoảng thời gian đả kích lưu lượng đó sợ bị kéo ra đứng trước đầu gió. Dương Tử và Tiêu Chiến đã chuẩn bị tốt các bản thảo, đặc biệt là Dương Tử cô ấy đã đợi lâu lắm rồi.

2. Có một bộ phim điện ảnh đang tiếp xúc Nghê NiVương Nhất Bác.

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3. Vu Chính muốn để Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải hợp tác lần 3.

4. Thái Từ Khôn đang chủ động tiếp xúc một show âm nhạc.

5. Ngô Thiến được rất nhiều người theo đuổi nhưng cô ấy không có ý định tiến tới.

6. Hạnh Phúc Đến Vạn Gia sẽ lùi lại lịch chiếu trên đài Đông Bắc.

7. Băng Vũ Hoả hiện tại vẫn chưa thể qua thẩm, hơn nữa vì đề tài nhạy cảm nên lại bị cắt không ít cốt truyện.

8. Gần đây nhiều ảnh hậu trường phim Ngự Giao Ký của Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân bị lộ ra đều là do đoàn phim thả ra dự trữ nhiệt.

9. Vợ của Hứa Ngụy Châu giờ sẽ phụ trách công việc kinh doanh và cùng anh ấy đi đóng phim, điều kiện gia đình vợ rất tốt, xứng đôi vừa lứa.

10. "Dã Man Sinh Trưởng" của Triệu Lệ Dĩnh đã hoàn thành. Cô ấy đang có trong tay rất nhiều kịch bản mới, nhưng vẫn chưa xác định. Trong thời gian này, cô ấy sẽ tạm nghỉ để ở bên gia đình.

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11. Hình tượng mà đoàn đội của Triệu Kim Mạch muốn tạo dựng cho cô ấy lúc này là "con gái quốc dân".

12. Hoàng Minh Hạo vẫn tập trung tham gia vào các chương trình giải trí.

13. Huỳnh Hiểu Minh khá tự luyến, trong nhà chỉ toàn là ảnh của bản thân.

14. Mã Gia Kỳ thích ngồi ngốc trong phòng một mình. Ngoài việc học, cậu ấy còn nghe nhạc và chơi game, nhưng hiếm khi.

15. Tài nguyên của Vương Tuấn Khải trong hai năm nay đều là phim điện ảnh, bản thân cậu ấy cũng đang chuẩn bị tiến đến màn ảnh rộng. Nhưng nếu gặp được phim truyền hình phù hợp thì cậu ấy cũng sẽ đóng.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (15/3/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng chú ý và quan tâm.

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