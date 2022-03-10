Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/3/2022: Hoắc Kiến Hoa chuẩn bị trở lại Cbiz, Dương Tử tái xuất với bộ phim trọng điểm?

Sao quốc tế 10/03/2022 11:06

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (10/3/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán.

1. Mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Nhạc Hoa rất tốt, anh ấy đã ra hạn hợp đồng với công ty.

 

 

3. Hiện tại, mẹ của Dương Tử chính là người đại diện của cô ấy.

 

4. Hoắc Kiến Hoa gần đây đã chọn được kịch bản, chuẩn bị quay lại giới giải trí.

 

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5. Đoạn video Dương Dương che nắng cho Triệu Lộ Tư vốn đã lộ ra từ một năm trước nhưng gần đây mới bị lôi ra marketing chính là vì muốn nhận sự chú ý cho phim mới.

 

6. Hiện tại đoàn đội của Đặng Luân một nửa thuộc về Công Ngọc Hàm, một nửa của Hoà Tụng.

 

7. La Vân Hi và Bạch Lộc vẫn duy trì quan hệ bạn bè tốt, không yêu đương.

 

8. Trương Tân Thành thích mẫu phụ nữ thông minh có linh khí, các bạn gái cũ của anh ấy đều là đại mĩ nữ.

 

 

 

9. Dương Tử đúng là máy "thu hoạch" soái ca, bộ phim "Trường Tương Tư" sắp khai máy hội tụ dàn diễn viên nam Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ từ chính đến phụ nhan trị đều tốt, hơn nữa đây còn là một hạng mục S+ của ngỗng, rất đáng chờ mong.

 

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10. Ngô Thiến chuẩn bị marketing hình tượng nữ cường độc lập, cô ấy không thèm cho chồng cũ dù chỉ một ánh mắt, đến mắng cũng lười mắng.

 

11. Phồn Thành Chi Hạ, nữ chính Ngô Tuyên Nghi, nam chính trước đó tiếp xúc Vương Nguyên.

 

12. Hứa Khải hiện tại được rất nhiều công ty và nền tảng săn đón, anh ấy có thái độ làm việc tốt lại rất chịu khó.

 

13. Dã man sinh trưởng do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính 12/3 đóng máy.

 

14. Dữ Quân Sơ Tương Thức 17/3 lên sóng youku.

 

15. Công Chúa Ảnh Đế 22/3 lên sóng iqiyi.

 

16. Định luật tình yêu 80/20 do Dương Mịch và Hứa Khải đóng chính 14/3 lên sóng Bắc Kinh và tencent

17. Lưu Hạo Nhiên sẽ đi ghi hình số đầu tiên của "Hướng Về Cuộc Sống". Anh ấy đang quay quảng cáo ở Hải Nam, nhân tiện được Bành Dục Sướng mời.

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18. Đoàn đội của Tống Tổ Nhi đang tiếp xúc với "Kiều Tàng".

 

19. Dương Mịch gần đây đang xem một vai diễn người mẹ.

 

20. "Thả Thí Thiên Hạ" với sự tham gia của Dương Dương và Triệu Lộ Tư dự kiến ​​phát sóng trên Tencent vào cuối tháng 3.

 

21. "Ngự Giao Ký" Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân được lên lịch dự kiến phát sóng ​​tại Youku vào cuối tháng 3.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/3/2022: Triệu Lộ Tư công khai 'hủy couple', Thẩm Nguyệt có thể sẽ hợp tác với La Vân Hi trong phim mới?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (9/3/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Hoắc Kiến Hoa Dương Tử Lưu Hạo Nhiên sao Hoa ngữ làng sao

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