Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/3/2022: Triệu Lệ Dĩnh đã phẫu thuật cận thị, Dương Tử sắp có tài nguyên quảng cáo mới?

Sao quốc tế 05/03/2022 15:09

Tin tức "dưa" Cbiz ngày hôm nay (5/3/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng không khỏi bàn tán xôn xao.

1. Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương hoàn toàn không có kế hoạch tránh tin đồn, tổ chương trình rất thích sử dụng họ để khuấy động chủ đề.

2. Mạnh Mỹ Kỳ vẫn còn một số bài hát mới chưa được phát hành, cô ấy vẫn muốn sử dụng các bài hát mới để phát huy thế mạnh của mình.

3. Triệu Lệ Dĩnh đã phẫu thuật cận thị, người đại diện của cô ấy đã đặc biệt tìm một trợ lí cuộc sống luôn nhắc nhở cô ấy không được nghịch điện thoại di động.

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4. Cúc Tịnh Y thực sự biết những bình luận trên mạng về tạo hình của cô ấy, nhưng cô ấy không thực sự muốn thay đổi nó.

5. Bộ phim truyền hình "Thương Lan Quyết" với sự tham gia của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ hiện đang được lên lịch chiếu vào tháng 5.

6. Ngô Lỗi có một số sở thích rất dễ thương, rất thích sưu tập các nhân vật Transformers và Saint Seiya, trong nhà có hai tủ đựng đầy những thứ này.

7. Vương Nhất Bác đã từ chối tất cả các chương trình giải trí mà Nhạc Hoa đã đẩy cho anh ấy. Hiện giờ anh ấy chỉ muốn an ổn đóng phim, không đi con đường lưu lượng nữa.

8. Dương Tử sẽ có một số hoạt động thương hiệu vào tháng 3.

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9. "Hướng Về Cuộc Sống 6" dự kiến ​​ghi hình vào tháng 3 và phát sóng vào tháng 6.

10. Lý Phi không cho các thành viên của TNT uống nước có ga hay nước đá mà chỉ được uống nước lọc và sữa để bảo vệ cổ họng cũng như bảo vệ sức khỏe.

11. Hạnh Phúc Đến Vạn Gia sẽ chiếu mạng youku trong tháng này.

 

12. Bạch Lộc đang từng bước đi lên con đường tiểu hoa lưu lượng, cô ấy cũng thật sự có chút tài năng, cho nên tư bản sau lưng cũng chọn cô ấy là đối tượng nâng đỡ.

 

13. Địa vị của Dương Dương ở công ty cũng tương đương với Dương Mịch ở Gia Hành, anh ấy có cổ phần, cũng ký hiệp ước với người mới, gần nhất anh ấy đang suy nghĩ kí với Nhậm Hào.

 

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14. Hoa phi nương nương ở đoàn phim rất gần gũi, có thể ở cùng một chỗ vui chơi với nhiều người, còn sẽ đem theo đồ ăn chia cho mọi người cũng ăn.

 

15. Gia Hành đang liều mạng giữ lại Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba, hai người thực sự không thể rời đi.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz

Tin tức “dưa” Cbiz ngày 25/2: Tình trạng của Ngô Thiến hậu ly hôn, lý do Dịch Dương Thiên Tỉ không dám ăn cơm với phái nữ?

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Tin tức “dưa” Cbiz ngày hôm nay (25/2) liên quan đến dàn sao Cbiz đình đám khiến cư dân mạng hào hứng.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Tử Dương Dương sao Hoa ngữ làng sao

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