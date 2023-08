Tin tức dưa Cbiz ngày 20/2: Mối quan hệ giữa Dương Mịch và Đường Yên rất khó hòa giải, Nhậm Gia Luân sắp có một đại ngôn cao cấp

1. “Dư Sinh” có trong quảng cáo phim mới của Ngỗng là do Ngỗng muốn một đợt KPI nạp thẻ hội viên VIP, không phải phim sắp lên sóng. 2. Thái tử vốn muốn cùng hợp tác với Mưu nữ lang nhưng mẫu hậu không đồng ý, yêu cầu con trai dừng lại.





9. Đoàn đội cự C vẫn luôn cố gắng lấy được tài nguyên ương thị, còn vô cùng khiêm tốn cúi đầu nhưng ương thị vẫn không cho cơ hội vì cậu ấy hiện giờ vẫn chỉ là nghệ nhân thuộc về “rìa”.

10. TSY và LHR trong thời gian quay phim từng có một khoảng thời gian ngọt ngào nhưng sau đó vì một số nguyên nhân mà đôi ngả đôi nơi, đoàn đội còn ám chỉ nhau trong vòng bạn bè, fan đôi bên cũng không hợp, sau đó trở thành cự tuyệt toàn bộ hoạt động chung, không được có thương vụ trùng nhau, không hợp tác lần 2, BE hoàn toàn.



11. Ngỗng muốn ký tài nguyên phim với thiên tiên nhưng cô ấy còn do dự vì không muốn bị hạn chế.

12. Nhân sinh - Lộ dao: Trần Hiểu, Từ Lộ, 5/3 khai máy.



13. An Lạc Truyện do Nhiệt Ba, Cung Tuấn, Lưu Vũ Ninh đóng chính sẽ lên sóng vào kì nghỉ đông năm nay.



14. Nhậm Gia Luân sắp nhận được một đại ngôn cao cấp.





15. Thiên Cổ Quyết Trần sẽ quay bản điện ảnh, đang ở giai đoạn chuẩn bị.



16. Hoan Thuỵ chuẩn bị khai máy một bộ phim tiên hiệp, nam nữ chính: Lưu Học Nghĩa, Dương Hật Tử.



17. Phim truyền hình Hồ Nam: Đi đến nơi có gió

Diễn chính : Lý Hiện

Tháng 3 khai máy.

18. Ngã tâm phi dương do Mạnh Mỹ Kỳ, Hạ Vũ đóng chính lên sóng 25/2.



19. Nhiệt Ba gần đây đều tiếp xúc kịch bản phim hiện đại vì đoàn đội cô ấy cảm thấy tạo hình hiện đại có ưu thế hơn, cô ấy hiện tại chọn kịch bản tương đối cẩn thận, yêu cầu vẫn là kịch bản nữ chủ, cũng đưa ra yêu cầu với nam chính đóng cùng.



20. Tây xuất ngọc môn: Bạch Vũ & Nghê Ni, tháng 3 khởi động máy.



21. Siêu Thời Không Lãng Mạn: Hồ Nhất Thiên và Trần Ngọc Kỳ đóng chính, tháng 3 lên sóng Iqiyi.

22. Cảnh Điềm và AB giống nhau, vào đoàn đều phải mang theo thầy dạy diễn xuất, Cảnh Điềm đối với kỹ thuật diễn của mình cảm thấy tự tin hơn AB.





23. Lâm Nhất và AB hiện tại đều là người của ngỗng.



24. Cốc Ái Lăng cùng Nhiệt Ba ở phương diện thương vụ đại ngôn hiện tại là đối thủ cạnh tranh, Nhiệt Ba trước đây bàn thật lâu title với LV nhưng bị Cốc Ái Lăng lấy được.



25. Youku hiện tại đặt cược hết vào 2 bộ phim Trầm Hương Như Tiết và Ngự Giao Ký, sẽ không đem 2 bộ này phân ra, muốn độc quyền chiếu.



26. Dương Mịch và Đường Yên rất khó hòa giải, hai người nhiều năm như vậy vẫn luôn ở trạng thái đối lập, hai người đã như vậy nhiều năm ai cũng không muốn chủ động xuống một bậc thang, đã thành thói quen đôi bên giằng co.

27. Phim của iQiyi “Nhân Sinh”:

- Diễn viên chính: Trần Hiểu, Từ Lộ

- Thời gian khai máy: ngày 5/3.



28. Đặng Luân:

- Đại ngôn coffee M.occona

- Đại ngôn men vi sinh của Úc Life.space

- Có bìa tạp chí Harper's Bazaar.



29. Cung Tuấn:

- Đại ngôn Colgate, đã có hình dự báo

- Đại ngôn Tencent video

- Đại ngôn game Vương Giả Vinh Diệu

- Đại ngôn Minute Maid.

30. Vương Nhất Bác trước mắt vẫn đang đóng phim điện ảnh Vua của bầu trời, là đại nam chủ, còn mời không ít diễn viên điện ảnh gạo cội đến trợ giúp.







31. Đàn Kiện Thứ có đại ngôn phở Liễu Châu.



32. Quan Hiểu Đồng có đại ngôn sản phẩm chống nắng We Are Feel Good.



33. Dương Mịch có bìa tạp chí T China tháng 4.



34. Lưu Thi Thi có bìa tạp chí Harper's Bazaar.



35. Cát Khắc Tuyển Dật có bìa tạp chí GRAZIA.



36. Khách mời ghi hình Vòng 1 “Giọng Ca Thiên Phú 3”: Tín, A Vân Ca, Hi Lâm Na Y Cao, Lương Long, Trần Ý Hàm, Kim Nhuận Cát, Ban nhạc COM'Z, Đường Nghệ, Tiêu Nhược Đằng, GAI.



37. Khách mời ghi hình 1 kỳ show “Thiên Thiên Hướng Thượng”: Trương Nhan Tề, Triệu Tiểu Đường.



38. Webdrama của Tencent “Tây Xuất Ngọc Môn”:

- Diễn viên chính: Nghê Ni, Bạch Vũ

- Thời gian khai máy: cuối tháng 3

- Thời gian quay: 135 ngày.



39. Phim truyền hình của đài Hồ Nam “Đi Đến Nơi Có Gió”:

- Nam chính: Lý Hiện

- Thời gian khai máy dự kiến: đầu tháng 3.



40. Phim “Đường Về” của iQiyi tạm định các diễn viên chính là Tỉnh Bách Nhiên, Đàm Tùng Vận, Trương Bách Gia, Lý Dân Thành, Tỉnh Bách Nhiên đã vào đoàn, thời gian khai máy chính thức tạm định vào tháng 3.

41. Triệu Lệ Dĩnh:

- Có bìa tạp chí Harper's Bazaar + Elle + T China

- Đại ngôn thời trang nữ S.elf-P.ortrait.







42. Webdrama của Tencent “Lạc Du Nguyên”:

- Đạo diễn: Trịnh Vĩ Văn (tác phẩm tiêu biểu: “Trần Tình Lệnh”)

- Biên kịch: Phỉ Ngã Tư Tồn

- Diễn viên chính: Hứa Khải, Cảnh Điềm, Triệu Gia Mẫn

- Thời gian khai máy dự kiến vào cuối tháng 2.



43. Phim của iQiyi “Lão Gia Hỏa”

- Diễn viên chính: Trương Quốc Lập, Vương Cương, Trương Thiết Lâm

- Thời gian khai máy dự kiến vào cuối tháng 2.



44. Webdrama của iQiyi “Bạch Trạch Lệnh”: Trần Tinh Húc, Viên Băng Nghiên.



45. Phim “Họa Mi”: Bành Tiểu Nhiễm, Lưu Học Nghĩa.



46. Webdrama của Mango TV “Đối Với Em Không Chỉ Là Thích”

- Cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mạch Ngôn Xuyên

- Diễn viên chính: Ngụy Triết Minh, Hoàng Nhật Oánh

- Thời gian khai máy: cuối tháng 2.



(Nguồn: Phim - Tin Tức Giải Trí Hoa Ngữ, Hóng Dưa bở Cbiz).