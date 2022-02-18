Tin tức dưa Cbiz ngày 18/2: Phim mới của Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân có hiệu ứng quá tệ, Đàm Tùng Vận không muốn diễn cổ trang

Sao quốc tế 18/02/2022 19:12

Tin tức “dưa” Cbiz ngày hôm nay (18/2) liên quan đến Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân Huỳnh Hiểu Minh, Triệu Lệ Dĩnh, Đàm Tùng Vận...

1. Dương Tử vì không muốn có tranh cãi liên quan đến vấn đề phiên vị nữa nên đã từ chối Trời cao phương bắc. 

2. Lưu Hạo Tồn và Lý Hiện sẽ hợp tác trong phim điện ảnh mới.

Tin tức dưa Cbiz ngày 18/2: Phim mới của Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân có hiệu ứng quá tệ, Đàm Tùng Vận không muốn diễn cổ trang - Ảnh 1

3. Bộ phim "Luận anh hùng không phải anh hùng" do Dương Siêu Việt, Tằng Thuấn Hi, Lưu Vũ Ninh đóng chính được sắp xếp đẩy lên chiếu sớm.

4. Đoàn đội của Trương Tử Phong lựa chọn không lên tiếng với vấn đề lần này nhưng lại dùng phương thức kéo 1 tiểu sinh khác từng có couple với cô ấy xuống nước.

5. Ngự Giao Ký của Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân sẽ không được phát sóng trong quý 1. Hiệu ứng của bộ phim này quá tệ, nền tảng xem xong đều đang chỉ trích, đoàn phim bất đắc dĩ, chỉ có thể đem đi làm lại, hiện tại đoàn phim còn đang làm hậu kỳ, Youku chiếu xong Kính Song Thành vốn dĩ muốn chiếu tiếp bộ phim này hiện tại phải hoãn lại.

Tin tức dưa Cbiz ngày 18/2: Phim mới của Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân có hiệu ứng quá tệ, Đàm Tùng Vận không muốn diễn cổ trang - Ảnh 2

6. Năm nay là bạch ngọc lan nữ chủ đại niên, cạnh tranh rất lớn, tất cả đều là thần tiên đánh nhau, Châu Tấn, Tôn Lệ, Diêm Ni đều đề danh, Triệu Lệ Dĩnh cùng Hạnh phúc đến vạn gia nếu thuận lợi trong ba tháng đầu năm lên sóng, cũng có thể đề danh năm nay, người đại diện của cô ấy rất muốn tìm cơ hội đẩy lên thời gian này, nhưng cô ấy kỳ thật không quá muốn tham gia năm nay náo nhiệt.

7. Iqiyi phim truyền hình: Đường về
Diễn chính: Tỉnh Bách Nhiên, Đàm Tùng Vận, Trương Bách Gia, Lý Mân Thành
Khởi động máy: Tháng 3.

8. Dương Dung đã lấy chồng, là người ngoài giới giải trí.

Tin tức dưa Cbiz ngày 18/2: Phim mới của Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân có hiệu ứng quá tệ, Đàm Tùng Vận không muốn diễn cổ trang - Ảnh 3

9. Thượng Thực hiện tại không có biện pháp lên đài. Lý do không liên quan đến diễn viên chính, là bởi vì biên kịch Vu Chính đã bị các đài truyền hình xếp vào sổ đen, sau này phim của anh ta muốn lên đài rất khó. Hiện tại những người hot trong tay anh ta đều muốn giải ước.

10. Bộ phim đam sửa Dạ yến bạch cải biên từ tiểu thuyết Biên bức của Phong Lộng đã lấy được giấy phép lên sóng từ tháng 11 năm trước sẽ sớm được sắp xếp lên sóng trên Mango TV, bộ phim này do xoài đầu tư và chính Phong Lộng làm biên kịch, diễn chính: Mao Tử Tuấn, Trương Diệu, Lữ Tiểu Vũ, Lưu Dục Hàm, Trình Nghiên Thu.

11. Đàm Tùng Vận hiện tại không muốn diễn cổ trang nữa, muốn đi thử điện ảnh.

Tin tức dưa Cbiz ngày 18/2: Phim mới của Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân có hiệu ứng quá tệ, Đàm Tùng Vận không muốn diễn cổ trang - Ảnh 4

12. Bộ phim dân quốc: "Lương thần hảo cảnh biết bao nhiêu" chuẩn bị chiêu thương và phát sóng, diễn chính: Đậu Kiêu, Trần Đô Linh, Hồ Quân, Vương Kính Tùng, Viên Hạo, Triệu Anh Tử.

13. Đằng Tấn web drama: Nhạc du nguyên
Đạo diễn: Trịnh Vĩ Văn (Trần Tình Lệnh)
Biên kịch: Phỉ Ngã Tư Tồn
Diễn chính: Hứa Khải, Cảnh Điềm
Khởi động máy: cuối tháng 2.

14. Đài truyền hình Hồ Nam phim truyền hình "Đình tiền vô tụng" sửa tên thành "Điểm mấu chốt", diễn chính: Thành Nghị, Thái Văn Tịnh, 26/2 khởi động máy.

15. "Kiều Tàng" của Dương Mịch vẫn đang đợi. Nam chính của bộ phim này mãi vẫn không tìm được ai hợp tác.

16. Sau khi Huỳnh Hiểu Minh ly hôn, quyền nuôi con thuộc về anh ấy.

Tin tức dưa Cbiz ngày 18/2: Phim mới của Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân có hiệu ứng quá tệ, Đàm Tùng Vận không muốn diễn cổ trang - Ảnh 5

17. Thần Điêu đại hiệp và vợ sắp sinh con thứ hai.

18. Cúc Tịnh Y tự áp dụng chế độ làm việc tám giờ. Khi hết thời gian, cô ấy sẽ không muốn quay nữa.

19. Địch Lệ Nhiệt Ba khi rảnh rỗi thường thích giặt giũ, dọn phòng và sắp xếp vali.

20. Tống Á Hiên hiện là nghệ sĩ chủ lực của Thời Đại Phong Tuấn, tương lai có thể sẽ đi đóng phim.

21. Cả Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên đều sẽ tham gia lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh.

22. Vòng eo của Châu Kha Vũ là 60.

23. Dịch Dương Thiên Tỉ thường được người trong giới khen ngợi về năng lực nghiệp vụ và thái độ làm việc chuyên nghiệp.

Tin tức dưa Cbiz ngày 18/2: Phim mới của Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân có hiệu ứng quá tệ, Đàm Tùng Vận không muốn diễn cổ trang - Ảnh 6

24. Khi Vương Tuấn Khải không có công việc, cậu ấy đến phòng tập để rèn luyện sức khỏe.

25. Cái tên Mã Tư Thuần lại nóng lên một chút, bởi vì công chúng khá tán thưởng diễn xuất của cô. Ngay cả cuộc sống riêng tư của cô cũng không phải chủ đề bàn luận chính của mọi người. Nữ diễn viên vẫn luôn thích chọn những kiểu nhân vật phức tạp như vậy, giúp cô phát huy được tài năng.

26. Hạnh Phúc Đến Vạn Gia Của Triệu Lệ Dĩnh có thể sẽ phát sóng vào cuối tháng 10, để kịp đề cử cho giải Bạch Ngọc Lan năm nay.

27. Quan hệ giữa Phạm Thừa Thừa và Ái Kỳ Nghệ tương đối tốt, kế tiếp sẽ đẩy kịch bản cho anh. Phạm Thừa Thừa rất muốn nhận một bộ võ hiệp.

28. AB tuy rằng quay phim tình cảm với Vương An Vũ, nhưng hai người sẽ không trói buộc couple quá mức, nhiều nhất cũng chỉ trong giai đoạn phim lên sóng. Thời gian này cô thường đem theo Tiểu Hải Miên, mục đích rất đơn giản, chính là để chứng minh cho mọi người biết sau khi ly hôn cô vẫn có thể lo cho con, làm một người mẹ tốt.

Tin tức dưa Cbiz ngày 18/2: Phim mới của Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân có hiệu ứng quá tệ, Đàm Tùng Vận không muốn diễn cổ trang - Ảnh 7

29. Hoàng ZT bây giờ đã có chút “thẹn quá hóa giận”. Nhưng lời nói của anh, ngoại trừ fan chân chính, có lẽ chẳng ai thực sự tin được. Đoàn đội không phải không thuyết phục anh kiềm chế hay có cách khác, nhưng anh một mực quyết định, dù sao cũng là ông chủ nói, nhân viên chỉ có thể nghe theo.

30. Đường Nghệ Hân sẽ nhận phim về đạo đức gia đình, sẽ không nhận kịch bản ngôn tình nữa.

31. Triệu Lộ Tư chỉ nặng khoảng 40kg.

32. Có người khuyên Lưu Vũ Ninh không nên livestream nữa.

Tin tức dưa Cbiz ngày 18/2: Phim mới của Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân có hiệu ứng quá tệ, Đàm Tùng Vận không muốn diễn cổ trang - Ảnh 8

33. Phồn Thành Chi Hạ: nam chính tạm định Vương Nguyên, nữ chính Tưởng Y Y, dự kiến khởi quay vào cuối tháng 3. Bạn có mong đợi màn hợp tác này.

34. Hiện tại Trương Kiệt cũng giới thiệu tài nguyên cho Tạ Na.

(Nguồn: Hội buôn dưa đổ vỏ Showbiz, Hóng Dưa bở Cbiz, Phim - Tin Tức Giải Trí Hoa Ngữ) 

Tin tức dưa Cbiz ngày 17/2: Mối quan hệ giữa Dương Dương và Triệu Lộ Tư, Trương Tử Phong và Yên Hủ Gia?

Tin tức dưa Cbiz ngày 17/2: Mối quan hệ giữa Dương Dương và Triệu Lộ Tư, Trương Tử Phong và Yên Hủ Gia?

Tin tức “dưa” Cbiz ngày hôm nay (17/2) liên quan đến Lưu Diệc Phi, Ngô Thiến, Dương Dương, Triệu Lộ Tư, Trương Tử Phong...

Xem thêm
Từ khóa:   tin dưa cbiz Nhậm Gia Luân Địch Lệ Nhiệt Ba Đàm Tùng Vận Huỳnh Hiểu Minh sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Tin tức dưa Cbiz ngày 17/2: Mối quan hệ giữa Dương Dương và Triệu Lộ Tư, Trương Tử Phong và Yên Hủ Gia?

Tin tức dưa Cbiz ngày 17/2: Mối quan hệ giữa Dương Dương và Triệu Lộ Tư, Trương Tử Phong và Yên Hủ Gia?

Tin tức dưa Cbiz ngày 16/2: Dương Mịch tiếp xúc phim mới, Trần Phi Vũ rất nghe lời mẹ

Tin tức dưa Cbiz ngày 16/2: Dương Mịch tiếp xúc phim mới, Trần Phi Vũ rất nghe lời mẹ

Tin tức dưa Cbiz ngày 15/2: Lại sắp có 1 cặp vợ chồng công bố ly hôn, Lưu Khải Uy đã có người mới?

Tin tức dưa Cbiz ngày 15/2: Lại sắp có 1 cặp vợ chồng công bố ly hôn, Lưu Khải Uy đã có người mới?

Tin tức dưa Cbiz ngày 14/2: Châu Tấn muốn ký hợp đồng với Cung Tuấn, Triệu Lệ Dĩnh có bìa ELLE

Tin tức dưa Cbiz ngày 14/2: Châu Tấn muốn ký hợp đồng với Cung Tuấn, Triệu Lệ Dĩnh có bìa ELLE

Tin tức dưa Cbiz ngày 13/2: Địch Lệ Nhiệt Ba đóng 'Công tố tinh anh', Cung Tuấn mua biệt thự?

Tin tức dưa Cbiz ngày 13/2: Địch Lệ Nhiệt Ba đóng 'Công tố tinh anh', Cung Tuấn mua biệt thự?

Tin tức dưa Cbiz ngày 12/2: Hồ Nhất Thiên có bạn gái, tình hình hiện tại của Dương Tử?

Tin tức dưa Cbiz ngày 12/2: Hồ Nhất Thiên có bạn gái, tình hình hiện tại của Dương Tử?

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 2 giờ 53 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 53 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào