Tin tức dưa Cbiz ngày 18/2: Phim mới của Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân có hiệu ứng quá tệ, Đàm Tùng Vận không muốn diễn cổ trang

3. Bộ phim "Luận anh hùng không phải anh hùng" do Dương Siêu Việt, Tằng Thuấn Hi, Lưu Vũ Ninh đóng chính được sắp xếp đẩy lên chiếu sớm. 4. Đoàn đội của Trương Tử Phong lựa chọn không lên tiếng với vấn đề lần này nhưng lại dùng phương thức kéo 1 tiểu sinh khác từng có couple với cô ấy xuống nước. 5. Ngự Giao Ký của Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân sẽ không được phát sóng trong quý 1. Hiệu ứng của bộ phim này quá tệ, nền tảng xem xong đều đang chỉ trích, đoàn phim bất đắc dĩ, chỉ có thể đem đi làm lại, hiện tại đoàn phim còn đang làm hậu kỳ, Youku chiếu xong Kính Song Thành vốn dĩ muốn chiếu tiếp bộ phim này hiện tại phải hoãn lại.

1. Dương Tử vì không muốn có tranh cãi liên quan đến vấn đề phiên vị nữa nên đã từ chối Trời cao phương bắc. 2. Lưu Hạo Tồn và Lý Hiện sẽ hợp tác trong phim điện ảnh mới.

9. Thượng Thực hiện tại không có biện pháp lên đài. Lý do không liên quan đến diễn viên chính, là bởi vì biên kịch Vu Chính đã bị các đài truyền hình xếp vào sổ đen, sau này phim của anh ta muốn lên đài rất khó. Hiện tại những người hot trong tay anh ta đều muốn giải ước. 10. Bộ phim đam sửa Dạ yến bạch cải biên từ tiểu thuyết Biên bức của Phong Lộng đã lấy được giấy phép lên sóng từ tháng 11 năm trước sẽ sớm được sắp xếp lên sóng trên Mango TV, bộ phim này do xoài đầu tư và chính Phong Lộng làm biên kịch, diễn chính: Mao Tử Tuấn, Trương Diệu, Lữ Tiểu Vũ, Lưu Dục Hàm, Trình Nghiên Thu.

6. Năm nay là bạch ngọc lan nữ chủ đại niên, cạnh tranh rất lớn, tất cả đều là thần tiên đánh nhau, Châu Tấn, Tôn Lệ, Diêm Ni đều đề danh, Triệu Lệ Dĩnh cùng Hạnh phúc đến vạn gia nếu thuận lợi trong ba tháng đầu năm lên sóng, cũng có thể đề danh năm nay, người đại diện của cô ấy rất muốn tìm cơ hội đẩy lên thời gian này, nhưng cô ấy kỳ thật không quá muốn tham gia năm nay náo nhiệt. 7. Iqiyi phim truyền hình: Đường về Diễn chính: Tỉnh Bách Nhiên, Đàm Tùng Vận , Trương Bách Gia, Lý Mân Thành Khởi động máy: Tháng 3. 8. Dương Dung đã lấy chồng, là người ngoài giới giải trí .

11. Đàm Tùng Vận hiện tại không muốn diễn cổ trang nữa, muốn đi thử điện ảnh.





12. Bộ phim dân quốc: "Lương thần hảo cảnh biết bao nhiêu" chuẩn bị chiêu thương và phát sóng, diễn chính: Đậu Kiêu, Trần Đô Linh, Hồ Quân, Vương Kính Tùng, Viên Hạo, Triệu Anh Tử.



13. Đằng Tấn web drama: Nhạc du nguyên

Đạo diễn: Trịnh Vĩ Văn (Trần Tình Lệnh)

Biên kịch: Phỉ Ngã Tư Tồn

Diễn chính: Hứa Khải, Cảnh Điềm

Khởi động máy: cuối tháng 2.



14. Đài truyền hình Hồ Nam phim truyền hình "Đình tiền vô tụng" sửa tên thành "Điểm mấu chốt", diễn chính: Thành Nghị, Thái Văn Tịnh, 26/2 khởi động máy.

15. "Kiều Tàng" của Dương Mịch vẫn đang đợi. Nam chính của bộ phim này mãi vẫn không tìm được ai hợp tác.



16. Sau khi Huỳnh Hiểu Minh ly hôn, quyền nuôi con thuộc về anh ấy.





17. Thần Điêu đại hiệp và vợ sắp sinh con thứ hai.



18. Cúc Tịnh Y tự áp dụng chế độ làm việc tám giờ. Khi hết thời gian, cô ấy sẽ không muốn quay nữa.



19. Địch Lệ Nhiệt Ba khi rảnh rỗi thường thích giặt giũ, dọn phòng và sắp xếp vali.



20. Tống Á Hiên hiện là nghệ sĩ chủ lực của Thời Đại Phong Tuấn, tương lai có thể sẽ đi đóng phim.



21. Cả Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên đều sẽ tham gia lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh.



22. Vòng eo của Châu Kha Vũ là 60.



23. Dịch Dương Thiên Tỉ thường được người trong giới khen ngợi về năng lực nghiệp vụ và thái độ làm việc chuyên nghiệp.





24. Khi Vương Tuấn Khải không có công việc, cậu ấy đến phòng tập để rèn luyện sức khỏe.

25. Cái tên Mã Tư Thuần lại nóng lên một chút, bởi vì công chúng khá tán thưởng diễn xuất của cô. Ngay cả cuộc sống riêng tư của cô cũng không phải chủ đề bàn luận chính của mọi người. Nữ diễn viên vẫn luôn thích chọn những kiểu nhân vật phức tạp như vậy, giúp cô phát huy được tài năng.

26. Hạnh Phúc Đến Vạn Gia Của Triệu Lệ Dĩnh có thể sẽ phát sóng vào cuối tháng 10, để kịp đề cử cho giải Bạch Ngọc Lan năm nay.

27. Quan hệ giữa Phạm Thừa Thừa và Ái Kỳ Nghệ tương đối tốt, kế tiếp sẽ đẩy kịch bản cho anh. Phạm Thừa Thừa rất muốn nhận một bộ võ hiệp.

28. AB tuy rằng quay phim tình cảm với Vương An Vũ, nhưng hai người sẽ không trói buộc couple quá mức, nhiều nhất cũng chỉ trong giai đoạn phim lên sóng. Thời gian này cô thường đem theo Tiểu Hải Miên, mục đích rất đơn giản, chính là để chứng minh cho mọi người biết sau khi ly hôn cô vẫn có thể lo cho con, làm một người mẹ tốt.

29. Hoàng ZT bây giờ đã có chút “thẹn quá hóa giận”. Nhưng lời nói của anh, ngoại trừ fan chân chính, có lẽ chẳng ai thực sự tin được. Đoàn đội không phải không thuyết phục anh kiềm chế hay có cách khác, nhưng anh một mực quyết định, dù sao cũng là ông chủ nói, nhân viên chỉ có thể nghe theo.

30. Đường Nghệ Hân sẽ nhận phim về đạo đức gia đình, sẽ không nhận kịch bản ngôn tình nữa.

31. Triệu Lộ Tư chỉ nặng khoảng 40kg.

32. Có người khuyên Lưu Vũ Ninh không nên livestream nữa.

33. Phồn Thành Chi Hạ: nam chính tạm định Vương Nguyên, nữ chính Tưởng Y Y, dự kiến khởi quay vào cuối tháng 3. Bạn có mong đợi màn hợp tác này.

34. Hiện tại Trương Kiệt cũng giới thiệu tài nguyên cho Tạ Na.

(Nguồn: Hội buôn dưa đổ vỏ Showbiz, Hóng Dưa bở Cbiz, Phim - Tin Tức Giải Trí Hoa Ngữ)