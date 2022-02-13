Tin tức dưa Cbiz ngày 13/2: Địch Lệ Nhiệt Ba đóng 'Công tố tinh anh', Cung Tuấn mua biệt thự?

Sao quốc tế 13/02/2022 15:09

Tin tức dưa Cbiz ngày hôm nay (13/2) liên quan đến Cung Tuấn, Nhiệt Ba, Vương Tuấn Khải, Nhậm Gia Luân…

1. Tiểu sinh thích trò chơi vận động cảm giác mạnh trước kia thời điểm quay cảnh hôn cố ý ăn đậu phụ thối, chính là vì muốn trả thù nữ diễn viên hoá trang làm anh ấy chờ lâu.

2. Đại chính kịch “Tôi Và Sinh Mệnh Của TôI” tiếp xúc Triệu Lệ Dĩnh, đây là bộ phim chủ lưu lấy giải thưởng.

Tin tức dưa Cbiz ngày 13/2: Địch Lệ Nhiệt Ba đóng 'Công tố tinh anh', Cung Tuấn mua biệt thự? - Ảnh 1

3. Người mẹ thiếu nữ và hoa mặt tròn gần nhất tìm cách đối phó lẫn nhau, cả 2 đều đang nhắm vào cùng một bộ chính kịch.

4. Nam đỉnh lưu vì tránh né phú bà theo đuổi thật sự dùng rất nhiều biện pháp, kết quả hiện tại phú bà ở trong vòng bạn bè trực tiếp mắng anh ta, phát động bạn bè trong giới thời trang làm khó dễ anh ta.

5. Đại ngôn LV của Lưu Diệc Phi sắp hết hạn, sẽ không kí tiếp, thương hiệu không quá coi trọng nàng, bìa tạp chí sắp tới cũng đẩy cho người khác.

Tin tức dưa Cbiz ngày 13/2: Địch Lệ Nhiệt Ba đóng 'Công tố tinh anh', Cung Tuấn mua biệt thự? - Ảnh 2

6. Về sau phim truyền hình cũng sẽ yêu cầu nghiêm ngặt hơn vấn đề tự lồng tiếng.

7. Có kịch bản muốn mời Mã Tư Thuần và Trương Tử Phong cùng hợp tác, hai người có khí chất rất hợp nhau.

8. Trần Ngọc Kỳ hiện tại rất sốt ruột, muốn tìm chỗ dựa mới.

9. Lý Dịch Phong hiện tại không muốn diễn cổ trang, chỉ muốn diễn phim hiện đại.

10. Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia phim Công Tố Tinh Anh, nam chính là Lưu Diệp, tháng 3 khai máy.

Tin tức dưa Cbiz ngày 13/2: Địch Lệ Nhiệt Ba đóng 'Công tố tinh anh', Cung Tuấn mua biệt thự? - Ảnh 3

11. Dương Siêu Việt rất to gan, rất thích diễn mấy cảnh đu dây cáp bay tới bay lui.

12. Phim truyền hình Hoa Đồ Mi muốn quay bản phục chế, diễn chính Angelababy.

13. Trương Triết Hạn gần nhất đã tìm được tư bản làm chỗ dựa, một lần nữa chiêu mộ nhân viên công tác chuẩn bị quay lại.

14. Cung Tuấn ở quê đã mua 2 căn biệt thự.

Tin tức dưa Cbiz ngày 13/2: Địch Lệ Nhiệt Ba đóng 'Công tố tinh anh', Cung Tuấn mua biệt thự? - Ảnh 4

15. Đặng Luân và Nghê Ni sắp có đại ngôn chung.

16. Hiện tại Lý Băng Băng nâng đỡ cả 2 tiểu hoa là Châu Dã và Trương Tịnh Nghi.

17. Chuyển thể từ nguyên tác Mặc Bảo Phi Bảo, đề tài phim truyền hình dân quốc: Mười Hai Năm Cố Nhân Diễn. Hoan thụy sản xuất.
​Diễn viên chính tiếp xúc: Chung Hán Lương, Triệu Lộ Tư , Thành Nghị, Lý Tiểu Nhiễm, Nhậm Gia Luân, Lưu Học Nghĩa

Tin tức dưa Cbiz ngày 13/2: Địch Lệ Nhiệt Ba đóng 'Công tố tinh anh', Cung Tuấn mua biệt thự? - Ảnh 5

18. Trong giới có câu bạo hồng do phủng, tiểu bạo do mệnh, các lão bản trong giới đều đi xem mệnh cho nghệ sĩ trước khi quyết định nâng đỡ.

19. Nhậm Gia Luân x CHOW TAI SENG Jewellery.

20. Trương Tử Phong x SKII.

21. Cung Tuấn x BAZAAR Men.

22. Đời tư của Vương Tuấn Khải thật sự rất sạch sẽ, cậu ấy sẽ không đến những buổi gặp mặt hỗn độn, có thời gian thì sẽ ở một mình hoặc đi chơi cùng bạn bè mà thôi.

 Tin tức dưa Cbiz ngày 13/2: Địch Lệ Nhiệt Ba đóng 'Công tố tinh anh', Cung Tuấn mua biệt thự? - Ảnh 6

23. Giả Linh và Quan Hiểu Đồng có mối quan hệ rất tốt, tính cách hòa hợp, phim mới của Giả Linh cũng tiếp xúc với Quan Hiểu Đồng rồi, Quan Hiểu Đồng đối với những tài nguyên về phim ảnh vô cùng hứng thú.

24. Lưu Thi Thi tiếp theo sẽ lên bìa Elle tháng 4.

25. Dữ Phượng Hành: Triệu Lệ Dĩnh x Lâm Canh Tân. 

Nguồn: Hóng Dưa bở Cbiz, Phim - Tin Tức Giải Trí Hoa Ngữ 

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