Tin tức dưa Cbiz ngày 12/2: Hồ Nhất Thiên có bạn gái, tình hình hiện tại của Dương Tử?

Sao quốc tế 12/02/2022 18:25

Tin tức dưa Cbiz ngày hôm nay (12/2) liên quan đến dàn sao Cbiz đình đám như Cung Tuấn, Nhiệt Ba, Đàm Tùng Vận, Dương Tử, Vương Nhất Bác…

1. Sau khi Lâm Canh Tân quay bổ sung cảnh của "Thanh Trâm Hành" xong thì Tencent muốn bán bộ này cho các nền tảng khác nữa. Nhưng sau khi trong giới xem xong đều chê bai chất lượng bộ này.

2. Hồ Nhất Thiên có bạn gái, là tuyến 18 có thân hình rất đẹp. 

Tin tức dưa Cbiz ngày 12/2: Hồ Nhất Thiên có bạn gái, tình hình hiện tại của Dương Tử? - Ảnh 1

3. Cung Tuấn sắp được thăng lên làm đại diện toàn cầu của LV.

4. Tuy Diêu An Na có hậu phương rất mạnh nhưng lại không được chào đón trong giới. Hiện tại cô ấy dựa vào bản thảo diss Lưu Hạo Tồn để tăng duyên qua đường.

5. Công Tố Viên Tinh Anh: Địch Lệ Nhiệt Ba, Diêu Thần, Viên Tuyền, Tưởng Hân.

6. Nữ nghệ sĩ kết hôn cùng tài tử HQ đã mang bầu, hiện tại giá để 2 người cùng xuất hiện rất cao.

7. Đàm Tùng Vận đã thử thay đổi phong cách từ lâu nhưng mãi vẫn chưa tìm được tạo hình phù hợp. Gần đây cô ấy đã tiếp xúc với stylist của Châu Đông Vũ, nếu thành công thì cô ấy sẽ thử nghiệm những hình tượng có tính đột phá hơn.

8. Hiện tại Cảnh Điềm đang độc thân, bạn bè vẫn luôn giới thiệu phú nhị đại cho cô ấy. Cảnh Điềm cũng muốn tiến tới hôn nhân nhưng ánh mắt cô ấy rất cao.


Tin tức dưa Cbiz ngày 12/2: Hồ Nhất Thiên có bạn gái, tình hình hiện tại của Dương Tử? - Ảnh 2

9. Bạch Kính Đình không có công ty chống lưng, mọi chi phí hoạt động của ekip đều do cậu ấy tự bỏ ra. Tuy rằng "Khai Đoan" bạo nhưng nhiệt vẫn bị Xuân Vãn và Thế Vận Hội đè xuống cho nên cũng không có nhiều tài nguyên tìm đến cửa mời cậu ấy lắm.

10. Giả Sĩ Khải đã giúp Baby đàm phán ổn thỏa với Tencent, sau này Baby sẽ chủ yếu đóng phim Tencent sản xuất, thậm chí cô ấy còn có thể chọn nam nghệ sĩ được Tencent push để hợp tác cùng.

11. Sau khi thấy đoàn đội Khuất Sở Tiêu tẩy trắng thành công thì đoàn đội Lưu Hạo Tồn cũng đi ra kêu oan. Khi tiếp xúc vai diễn đoàn đội cô ấy rất quan tâm đến hình tượng nhân vật, muốn thông qua hình tượng nhân vật để lấy lại hảo cảm.

12. "Sóng Sau" dự định lấy Triệu Lộ Tư ra tạo nhiệt, phía Sina đã có sẵn 10 hot search liên quan Triệu Lộ Tư rồi. Đoàn đội Triệu Lộ Tư rất khó chịu, nhưng sau khi đoàn làm phim tuyên Ngô Cương nhất phiên thì bộ này đã được chuyển thành chính kịch. La Nhất Châu và Triệu Lộ Tư cũng sẽ cùng đi show.

13. Tình hình hiện tại của Dương Tử?

Dương Tử có thể sẽ không nhận Thương Khung Chi Bắc. Hiện giờ cô không muốn từ bỏ lưu lượng, dù sao lưu lượng cũng kiếm tiền nhanh hơn. Mặc dù văn phòng của cô quản lý kiểu gia đình, nhưng cô vẫn có quyền lên tiếng về sự nghiệp của mình.

Trong tay Dương Tử kỳ thật có một số tài nguyên chính kịch, nhưng thù lao đều rất thấp, không có sức thu hút nữ diễn viên. Để chiếm được tình cảm của người hâm mộ, phía cô đã gửi đi không ít bản thảo, nói rằng cô không thể tự định đoạt sự nghiệp, tất cả đều do cha mẹ quyết định.

Tin tức dưa Cbiz ngày 12/2: Hồ Nhất Thiên có bạn gái, tình hình hiện tại của Dương Tử? - Ảnh 3

14. Hợp đồng của Lưu Diệc Phi và LV sắp hết hạn, khả năng cao là không gia hạn.

15. Bộ "Dạ Lữ Nhân" của Đặng Luân và Nghê Ny làm hậu kỳ tương đối nhanh, một số nội dung quan trọng của bộ phim đã bị xóa bỏ. Đặng Luân và Nghê Ny có thể sẽ nhận đại ngôn chung.

16. Số liệu bộ "Kiếp Này Có Em" của Chung Hán Lương khá tốt, trong tay anh ấy còn có không ít kịch bản phim ngôn tình. Còn có 1 bộ thần tượng dân quốc muốn mời anh ấy đóng chính, nữ chính bộ này dự định mời Giang Sơ Ảnh. Hiện Chung Hán Lương không có ý kiến gì, anh ấy có quyền chọn nữ chính mà anh ấy muốn hợp tác.

17. Vấn đề hợp đồng của Lâm Ngạn Tuấn đã giải quyết ổn thỏa, cậu ấy cũng đã có ekip mới, nhanh thôi sẽ trở lại.

18. Vương Nguyên và Tưởng Y Y đang đàm phán 1 bộ đề tài huyền nghi.

19. Ảnh tĩnh của Vương Nhất Bác trong movie "Vô Danh" được đánh giá tốt, nhưng thời gian phim công chiếu tạm chưa định.

Tin tức dưa Cbiz ngày 12/2: Hồ Nhất Thiên có bạn gái, tình hình hiện tại của Dương Tử? - Ảnh 4

20. Mấy ông chủ người HK trước khi ký với nghệ sĩ đều tìm đại sư người Thái Lan xem trước, nếu có thể kiếm ra tiền mới ký.

21. Cúc Tịnh Y thường sử dụng miếng dán mí để lộ rõ mắt 2 mí.

22. Nhiệt Ba đang cân đối lại, dự định một năm chỉ diễn 1-2 bộ phim, hiện giờ thân thể của cô có chút không chịu nổi với cường độ làm việc cao.

23. Bộ phim mới Tình Yêu Mà Thôi, tuy chưa xác định diễn viên nhưng chúng ta có thể đặt kỳ vọng sẽ là một sự hợp tác mang giá trị cao. Bộ này dự định giao vai nữ chính cho tiểu hoa 85, nam chính là tiểu sinh 95. Kịch bản tình chị em sẽ bùng nổ trong vòng 2 năm tới.

24. Dự án tiếp theo của Nhậm Gia Luân vẫn là cổ trang.

 Tin tức dưa Cbiz ngày 12/2: Hồ Nhất Thiên có bạn gái, tình hình hiện tại của Dương Tử? - Ảnh 5

25. Khả năng cao Lâm Canh Tân sẽ nhận bộ Dữ Phượng Hành, nữ chính tạm định Triệu Lệ Dĩnh.

26. Huỳnh Lỗi một mực bồi dưỡng Huỳnh Đa Đa, cô sẽ sớm tiến vào giới giải trị. Bộ phim đầu tiên cũng sẽ được Huỳnh Lỗi cẩn thận chọn lựa, kịch bản bình thường sẽ không nhận, phát súng đầu tiên phải thật chất lượng.

27. Tôn Di bây giờ nếu có kịch bản thích hợp sẽ nhận quay liền, không tập trung ở nhà chăm con nữa.

28. Năm nay La Vân Hi sẽ giành thêm nhiều thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc thân thể.

Nguồn: Hóng Dưa bở Cbiz, Trà sữa Cbiz .

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