Tin tức dưa Cbiz ngày 11/2: Địch Lệ Nhiệt Ba đóng phim tình chị em, phim mới của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu chưa được cấp phép

2. Gia đình của Vương Tử Dị là khai thác mỏ than, còn có quặng đá, quặng sắt và hợp tác với nước ngoài, kinh doanh khoảng sản vàng.

1. Quay phim nhiều năm nhưng thù lao của Giang Sơ Ảnh chưa từng tăng lên.

4. Hiện Bạch Kính Đình còn đang trong đoàn phim, e là không thể đi ghi hình Minh Tinh Đại Trinh Thám đợt này được, những lần sau thì phải xem khi nào anh xong việc mới quyết định.

3. Đóng phim cổ trang hay là ngôn tình đều không phải là lựa chọn ưu tiên lúc này của Địch Lệ Nhiệt Ba . Sau đây, cô sẽ bước chậm lại, không liều mạng như 2 năm vừa rồi nữa.

5. Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi do Dương Dương đóng chính sẽ khai máy vào giữa tháng 3 ở Tô Châu, thời gian quay phim là 5 tháng.

6. Tần Lam luôn dưỡng sinh, cô không đụng đến đồ lạnh, cho dù đang là mùa hè, cô cũng uống nước ấm.

7. QCX đến lúc này vẫn cảm thấy tư cách đạo đức của anh chẳng có vấn đề gì, còn cho rằng nữ nhân kia đã dụ dỗ hắn, đều là nữ nhân kia tự làm tự chịu.

8. Có nguồn tin rằng tài năng của Văn Kỳ là Hàn Tuyết nhận ra, kể cả cô phát triển ở đại lục cũng là Hàn Tuyết chủ động giới thiệu, phòng làm việc của cô cũng có người của Hàn Tuyết.

9. Công ty gia đình của tiểu hoa xuất thân từ sao nhí chẳng những không giúp được gì cho cô mà còn thường xuyên cản trở công việc của cô. Người trong nhà thường tiếp xúc tài nguyên bừa bãi, làm hao danh tiếng, thậm chí đánh mất vị thế của cô trong giới. Sức nóng của cô càng ngày càng thấp đi, kỹ năng diễn xuất cũng không có, các đạo diễn lớn cũng không còn muốn hợp tác với cô.

10. Có tin cho biết phía Địch Lệ Nhiệt Ba chủ động tiếp xúc với một kịch bản tình chị em, nam chính là Lâm Nhất. Hiện tại xu hướng đóng phim đang là tiểu hoa + tiểu sinh sau 95.

11. Cốc Ái Lăng được giới giải trí hoan nghênh. Sau lần giành quán quên này, sức ảnh hưởng của cô tăng lên rất nhiều, đã có những thương hiệu nổi tiếng ngỏ lời hợp tác với cô.

12. Sao nam dầu mỡ không đối xử tốt với bà xã trong show, ở ngoài trường quay cũng vậy. Trước đó anh còn yêu cầu tổ hậu kỳ cắt ghép những cảnh anh ân cần chăm sóc vợ, nhưng các nhân viên đều bất lực.

13. Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu vẫn chưa được cấp phép, nhưng cũng qua xét duyệt rồi.

14. Rất nhiều cư dân mạng đã đổ vào trang cá nhân của Diêu An Na, ủng hộ cô lấy tài nguyên đè bẹp Lưu Hạo Tồn, còn bày tỏ nhị công chúa diễn cái gì thì họ xem cái đó.

15. Ngụy Đại Huân bị nghi ngờ mắc chứng tâm lý, bởi vì anh luôn cảm thấy những người phụ nữ kết giao với anh là có ý đồ, những người bạn gái cũ của anh đều không chịu nổi và chọn chia tay.

16. Tài nguyên thương mại của Vương Nhất Bác đứng đầu lứa lưu lượng hiện nay. Tài nguyên điện ảnh và truyền hình cũng vậy. Vương Nhất Bác còn rất trẻ, tương lai có thể đi xa hơn nữa.

17. Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh vốn đã được mời gọi đầu tư, nhưng lại bỏ lỡ dịp thế vận hội, bây giờ đã bị lùi lại. Nếu thuận lợi thì đầu tháng 3 có thể phát sóng.

18. Gần đây rất nhiều người hỏi về bộ phim Trường Tương Tư. Bộ phim này sẽ khai máy vào cuối tháng 3, trước mắt diễn chính vẫn định là Dương Tử và Trương Vãn Ý. Sau khi Trương Vãn Y quay xong bộ phim hiện đại với Tôn Di sẽ lập tức vào đoàn, giao ước đã ký, giờ có muốn thay đổi cũng khó.

19. Trọng Tử của Dương Siêu Việt và Từ Chính Khê là bộ phim đáng mong đợi nhất của dòng cổ trang tiên hiệp năm nay, nền tảng rất coi trọng, hậu kỳ cũng tương đối xuất sắc.

Nguồn: Hóng Dưa bở Cbiz.