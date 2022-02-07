Tin tức dưa Cbiz ngày 7/2: Huỳnh Hiểu Minh và Triệu Lệ Dĩnh hợp tác, Dương Dương và Nhiệt Ba rất khó diễn chung lần nữa

5. Tiểu hầu tử rất cảm kích Hoan Thụy, bởi vì trước Thanh Vân Chí nàng không có phim gì quay, tất cả đều ăn theo hình tượng ngôi sao nhí.

6. Nam diễn viên luôn cho bên ngoài thấy rằng mình rất muốn tái xuất, mục đích chính là để thăm dò phản ứng của công chúng. Anh còn dựa vào quan hệ để dò thái độ của bên trên, nhưng đều nhận lại tin không tốt cho lắm.

7. Khả năng nấu ăn của Trương Nhược Quân rất tốt, Đường Nghệ Hân cũng đỉnh, hai người họ thường cùng nhau nấu cơm ở nhà. Khi ở phim trường, anh cũng nấu ăn đơn giản trong phòng rồi rủ mọi người tới ăn.

8. Trường Tương Tư đã tiếp xúc với người mới, các tiểu sinh nổi tiếng trên mạng hiện giờ cũng không tranh được kịch bản này.

9. Tiếp theo sẽ bắt đầu chỉnh đến thể loại phim ngọt sủng, dạng phim này đầu tư ít lời nhiều nên quá nhiều người nhắm đến.



10. Phim Dị Nhân Chi Hạ đã âm thầm khởi động máy, diễn chính: Bành Dục Sướng, Hầu Minh Hạo, Vương Ảnh Lộ.



11. Lộc Hàm tính cách cũng tương đối Phật hệ, sẽ không chủ động đi xé tài nguyên, có kịch bản thích hợp diễn thì quay, không có liền nghỉ ngơi.



12. Dương Mịch, Tống Tổ Nhi, Trương Đại Đại quan hệ rất tốt, thường xuyên lên hệ với nhau trao đổi tài nguyên.



13. Ngôi Sao Lấp Lánh lúc chiếu thu được nhiệt độ không tồi, phía đầu tư rất hài lòng ngỏ ý muốn tạo cơ hội cho Khuất Sở Tiêu và Trương Giai Ninh hợp tác lần 2, cả 2 người cũng đều đồng ý.



14. “Hình dáng của tình yêu” do Angelababy và Lại Quan Lâm đóng chính sẽ lên sóng Iqiyi quý 3 năm nay.



15. Mặc dù rất nhiều người hô hào muốn Dương Dương và Nhiệt Ba hợp tác tiếp lần 2 nhưng khả năng là rất khó, bởi vì nếu muốn 2 người diễn chung thì kịch bản ít nhất phải từ S+ hơn nữa tiền đầu tư cũng phải rất lớn khó mà kêu gọi được.



16. Đại bảo bối sau khi ly hôn được phân rất nhiều bất động sản.



17. Nữ tinh bốn chữ nói trắng ra là là có một chút trà xanh, đặc biệt thích nơi nơi nhận người khác là ca ca, bao gồm không ít nam minh tinh đã có bạn gái.



18. Nam diễn viên thực lực ZLY ngầm là một người vô cùng phóng đãng, sinh hoạt cá nhân dâm loạn đến mức mọi người không thể tưởng được.



19. Triệu Lệ Dĩnh năm nay chính thức quy hoạch ở vòng điện ảnh, cũng sẽ không từ bỏ thể loại cổ trang.

20. Vương Nhất Bác cũng muốn chính mình làm ông chủ, vẫn luôn chuẩn bị để ra mắt sản phẩm của riêng mình.



21. Hiện tại hoa 85 xác thật rất khó chọn nam bạn diễn tốt, những nam tinh chân chính có lưu lượng cao hoặc diễn xuất tốt sẽ đều muốn đóng nam chủ, nhưng hoa 85 đều là nhận kịch bản nữ chủ, tìm một vòng sẽ phải hạ tiêu chí diễn viên nam xuống.



22. Tiểu hầu tử đối với Hoan Thụy vẫn là có lòng cảm kích, vì thời điểm diễn Thanh Vân Chí trước đây, nàng chưa có gì nhưng vẫn được đưa vai.

Bành Tiểu Nhiễm ở Thái Dương Xuyên Hòa chỉ có thể lấy được tài nguyên chế tác bình thường, đỉnh cấp tài nguyên vẫn là với không tới, nhưng nàng cũng coi như thỏa mãn với hiện tại rồi.



23. La Vân Hi nhân duyên trong giới khá tốt, lúc trước bị thương rất nhiều minh tinh đến thăm.

24. Huỳnh Hiểu Minh sắp tới sẽ cùng Triệu Lệ Dĩnh hợp tác.



25. Tống Tổ Nhi có thói quen hay lảm nhảm.



26. Trương Nghệ Hưng muốn mời thầy vũ đạo của SM đến hỗ trợ mình tuyển thực tập sinh.



27. Công ty của Từ Chính Khê đã đóng cửa nên anh ấy đem hợp đồng của mình kí với ngỗng.



28. Nam nghệ sĩ của Gia Hành hầu như đến hiện tại không có mấy ai còn trụ vững.



29. Nếu Địch Lệ Nhiệt Ba đi thảm đỏ đoàn đội của nàng sẽ trực tiếp đi chọn lựa lễ phục định chế cao cấp trước tận mấy tháng.



30. Ảnh hậu có chồng là ảnh đế HongKong có nuôi một tiểu thịt tươi ở Bắc Kinh.

(Nguồn: Hóng Dưa Bở Cbiz, Phim - Tin Tức Giải Trí Hoa Ngữ).