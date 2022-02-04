Tin tức dưa Cbiz ngày 04/2: Dương Mịch bị chồng cũ uy hiếp, Huỳnh Hiểu Minh không muốn diễn tiếp với vợ cũ?

Sao quốc tế 04/02/2022 23:44

Tin tức “dưa” Cbiz ngày hôm nay (04/2) liên quan Dương  Mịch, Huỳnh Hiểu Minh, Vương Nhất Bác, Dương Dương, Triệu Lộ Tư...

1. Lúc vừa vào giới Ngụy Đại Huân đã yêu đương với nữ sinh, anh luôn cảm thấy đối phương muốn gì đó ở anh, cho nên không bao lâu đã chia tay.

2. Vương Nhất Bác luôn sẵn sàng cho “thời đại” của mình.

Tin tức dưa Cbiz ngày 04/2: Dương Mịch bị chồng cũ uy hiếp, Huỳnh Hiểu Minh không muốn diễn tiếp với vợ cũ? - Ảnh 1

3. Bạch Kính Đình đang đàm phán với Chính Ngọ về bộ phim tiếp theo. Sau đó, anh cũng tranh thủ lấy thêm một ít tài nguyên thời trang, cách ăn mặc của anh trên một tạp chí nào đó đã thu hút không ít người hâm mộ.

4. Băng Vũ Hỏa của Trần Hiểu đã bị xóa đi không ít, một số lời thoại của phim này còn phải ghi lại.

5. Thả Thí Thiên Hạ của Dương Dương và Triệu Lộ Tư sẽ lên sóng trong quý I, chất lượng không tồi. Tinh Hán Xán Lạn cũng được nền tảng ưa thích.

6. Cảnh Điềm rất sợ lạnh, cô thường mặc hai ba chiếc quần cùng lúc.

7. Dịp Tết Nguyên Đán này có một bộ phim tốn rất nhiều tiền để tiếp thị, đi khắp nơi giẫm lên những bộ phim khác, chê khó xem. Kỳ thực, bộ phim này mới là tồi tệ nhất.

8. Dương Mịch vốn còn muốn sang Hồng Kông ăn tết cùng con gái, chỉ là chồng cũ của cô nhiều lần ngăn cản, còn lấy lý do uy hiếp, nếu cô đi anh ta liền dẫn con gái đi du lịch nước ngoài.

Tin tức dưa Cbiz ngày 04/2: Dương Mịch bị chồng cũ uy hiếp, Huỳnh Hiểu Minh không muốn diễn tiếp với vợ cũ? - Ảnh 2

9. Huỳnh Hiểu Minh lựa chọn công khai ở thời điểm hiện tại cũng là vì không muốn cùng vợ cũ diễn tiếp nữa. Nhất là khoảng thời gian gần đây, vợ cũ loáng thoáng lộ “hint” tình cảm tốt đẹp của 2 người, anh cảm thấy rất ghê tởm.

10. Những chủ đề như ly hôn của các ngôi sao sẽ không thể chiếm ưu thế trong thời gian dài, tối đa chỉ 2-3 ngày là chìm.

11. Trong biệt thự của Tỉnh Bách Nhiên có một phòng thay đồ rộng bảy – tám mươi mét vuông, bên trong còn bày đầy các loại túi xách.

12. Hiện tại Ngu Thư Hân và Lâm Nhất muốn xào cp với nhau tăng nhiệt độ.

13. Tiệc tối đài Hồ Nam 5/1 Vương Nhất Bác tham gia.

14. Lưu Hạo Nhiên và Lưu Hạo Tồn sẽ có 1 bìa tạp chí chung.

15. Bạch Kính Đình và Triệu Kim Mạch lên bìa Bazaar.

16. Nghệ sĩ diễn Xuân Vãn không có tiền công, nếu là tiền bối lão làng đức cao vọng trọng may ra sẽ nhận được bao lì xì.

17. Lưu Hạo Nhiên chuẩn bị thay đổi hình tượng, cậu ấy cảm thấy hình tượng mối tình đầu quốc dân sẽ hạn chế cơ hội nhận vai của mình, trong giới cũng rất nhiều người theo đuổi cậu ấy nhưng cậu ấy chính là thẳng nam sắt thép, mãnh liệt cự tuyệt bị bẻ cong.

Tin tức dưa Cbiz ngày 04/2: Dương Mịch bị chồng cũ uy hiếp, Huỳnh Hiểu Minh không muốn diễn tiếp với vợ cũ? - Ảnh 3

 
18. Dự án điện ảnh Sân thể dục chuyển thể từ nguyên tác Vụ án sân thể dục chôn thi, diễn chính: Lý Dịch Phong.

19. Cung Tuấn rất thích hát, tự đi thu âm lưu lại để tự mình nghe.

20. Điện ảnh mới của Trương Nghệ Mưu, đội hình diễn viên gồm: Dịch Dương Thiên Tỷ, Lưu Hạo Tồn, Thẩm Đằng, Nhạc Vân Bằng.

21. Triệu Lộ Tư chuẩn bị mua thêm nhà ở Bắc Kinh.

22. Khuất Sở Tiêu nhờ vào bộ phim ngôi sao lấp lánh có thể tẩy trắng thành công.

23. Lý Nhất Đồng có ý định chuyển hình.

24. Triệu Lệ Dĩnh muốn cùng Lý Băng Băng diễn điện ảnh.

25. Hiện tại Tống Tổ Nhi nhận tài nguyên đều phải thông qua công ty không thể tự quyết định.

26. Angela Baby tuy đã li hôn với Huỳnh Hiểu Minh nhưng tài nguyên phim ảnh không cần lo lắng, nàng nhiều năm trong giới tích luỹ không ít nhân mạch, tự đầu tư không ít công ty điện ảnh hơn nữa về sau còn cùng ngỗng hợp tác nên không thiếu tài nguyên.

Tin tức dưa Cbiz ngày 04/2: Dương Mịch bị chồng cũ uy hiếp, Huỳnh Hiểu Minh không muốn diễn tiếp với vợ cũ? - Ảnh 4

 
27. Dạ lữ nhân do Đặng Luân và Nghê Ni đóng chính dự kiến quý 3 lên sóng, bộ phim này chất lượng khá tốt, nội dung trọng tâm liên quan đến tuyến tình cảm nam nữ chính không nhiều.

28. Đài xoài cũng kí hợp đồng nâng đỡ nghệ sĩ, Châu Vũ Đồng và Trương Tân Thành là 2 nghệ sĩ của xoài có phát triển tốt nhất.

29. Quan Hiểu Đồng không thích người khác nói mình cao.

30. Lâm Duẫn tên thật là Phí Hà, mọi người xung quanh đều gọi nàng là Hà tỷ.

31. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Ngu Thư Hân, Cung Tuấn.

32. Địch Lệ Nhiệt Ba mua một biệt thự cao cấp ở Thượng Hải.

Tin tức dưa Cbiz ngày 04/2: Dương Mịch bị chồng cũ uy hiếp, Huỳnh Hiểu Minh không muốn diễn tiếp với vợ cũ? - Ảnh 5

 
33. Nam tinh chim hoàng yến hiện tại thân thể tốt lên không ít, vết thương tật xấu cũng trị hết, chủ yếu là do anh ấy hiện tại không hầu hạ đại lão, tự nhiên sẽ không có bệnh xấu nào đó, thân thể cũng so trước kia khỏe mạnh hơn.

34. Ngỗng năm nay đã cho dừng không ít dự án để ưu tiên đầu tư nhiều hơn cho các dự án trọng điểm lớn.

(Nguồn: Hóng Dưa bở Cbiz, Phim - Tin Tức Giải Trí Hoa Ngữ) 

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