Tin tức dưa Cbiz ngày 25/01: TFBOYS đứng chung sân khấu, phim của Lưu Diệc Phi - Tỉnh Bách Nhiên sẽ chiếu mạng?

2. "Băng Vũ Hỏa" Trần Hiểu, Vương Nhất Bác sẽ được phát sóng sau dịp Tết.

4. Các bộ phim truyền hình Trung - Hàn đã quay xong có thể sẽ lần lượt được phát sóng trong năm nay.

3. Bộ phim tiếp theo của Ngu Thư Hân là bộ phim truyền hình hiện đại của Hoa Sách. Đã được ấn định, sẽ sớm khởi quay.

5. Công ty muốn Nhiệt Ba đi nhiều show giải trí để nâng cao độ nổi tiếng.

6. Ngô Lỗi có rất nhiều tài nguyên phim ảnh do Ngỗng giao cho, chất lượng tác phẩm không tệ, đều là vai chính.

7. Lưu Hạo Nhiên rất muốn tiếp tục hợp tác với Ngô Kinh, hiện tại phim của Ngô Kinh đều là tác phẩm lớn.

8. TNT sẽ làm khách mời 1 tập cho "Vương Bài Đối Vương Bài". Quan hệ của Thời Đại Phong Tuấn và Lam Đài cũng không tệ.

9. Bộ phim mới của Trương Nghệ Mưu đang đàm phán với Dịch Dương Thiên Tỉ.

10. TFBOYS có thể sẽ đứng chung sân khấu dưới sức mạnh của Ương Thị.

11. Có người trong nghề đưa ra đánh giá, trước mắt có thể nói TOP đầu những tiểu hoa được trong giới tán dương là: lứa 85 có Dương Mịch, 90 có Địch Lệ Nhiệt Ba, 00 có Trương Tử Phong; đối với hoa 95 kỳ thật không có TOP, bởi vì đều phát triển khá tương đồng nhau, 3 người nổi bật nhất chính là Quan Hiểu Đồng, Tống Tổ Nhi, Triệu Lộ Tư.

12. Bộ phim "Ta là pháo hoa nhân gian" của Dương Dương, nữ chính đã định Vương Sở Nhiên.



13. Công ty rất muốn cho Thành Nghị hợp tác với Cảnh Điềm, trước đây có dự án nhưng không thành, hiện tại lại muốn tiếp tục tìm dự án mới cho hai người hợp tác. Cảnh Điềm hiện tại tìm công ty mới, thương vụ định ký với Hoà Tụng, phim ảnh ký với Thiên Hạo Thịnh Thế.



14. Công ty đang tạo áp lực với Trương Dư Hi, không cho nàng lại lộ ra tin tức cùng Lưu Học Nghĩa có quan hệ, bằng không sẽ không nâng đỡ nàng nữa.



15. Kiều Hân gần đây bị người nhà ép tiếp xúc với một phú nhị đại môn đăng hộ đối, nếu kết hôn thành công được thì tốt.



16. Đằng Tấn tổng nghệ: Tân du ký

Khách quý: Trương Nhược Quân, Hoàng Tử Thao, Trần Phi Vũ, Lâm Canh Tân.



17. Phim “Không cần cùng lão bản yêu đương” do Tống Tổ Nhi, Hoàng Tử Thao đóng chính lấy được giấy phép phát sóng 33 tập.



18. Đạo diễn của phim đang chiếu nọ hiện tại tìm thuỷ quân ở diễn đàn khen chính mình, ý đồ tìm về hào quang đã mất, thuỷ quân đồng loạt khen anh ta đối với nghệ sĩ nhà mình rất tốt, chuyên giúp nghệ sĩ đang hot đem theo người mới hot cùng, nhưng thật ra đạo diễn chỉ đối với người có địa vị là khoan dung, đối nghệ sĩ tương đối hot dưới chướng lại thường xuyên cắt xén công việc, hoặc là vô cớ thu hồi nhân viên đoàn đội công tác.



19. Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn không nghĩ đến chuyện để cho Vu Chính tuyên truyền phim sắp lên sóng, sợ bị ảnh hưởng đến danh tiếng và nhân duyên.

20. Phim điện ảnh của Mạnh Mỹ Kỳ chiếu mạng.



21. Lưu lượng xảy ra chuyện sắp tới sẽ trở lại, vào vòng ca sĩ ra bài hát, tiểu sinh thích kiếm tiền ở vòng ca sĩ vốn đang náo động hô mưa gọi gió, làm đoàn đội anh ta rất là đỏ mắt, vì không bị chia cắt tài nguyên, còn xoát được độ tồn tại, giúp ổn định địa vị.



22. HL được mời PR cho một loại thuốc bổ, dù bên kia đưa ra giá cao nhưng anh nhất định không nhận vì không muốn dư luận biết mình thực sự... rất yếu.



23. Gần nhất trong vòng có một tin tức, tiểu hoa nào đó rất có danh bắt đầu chậm rãi chuyện nhận phim, giống như chuẩn bị yêu đương gả chồng, lão công là doanh nhân thương giới, giá trị xa xỉ, nàng liền tính không đóng phim nữa chuẩn bị làm hào môn thiếu phu nhân.



24. Tần Lam là fan của Thái Từ Khôn.



25. Điện ảnh trọng điểm Vua của bầu trời Châu Đông Vũ vẫn là nữ chính nhất phiên, Vương Nhất Bác đã vào đoàn ở Cam Túc quay thử một thời gian.



26. Trong giới có rất nhiều đạo diễn nâng đỡ Trương Tân Thành.



27. Lưu Hạo Nhiên và Lưu Hạo Tồn khả năng sẽ buộc chặt.



28. Người đàn bà điên gần nhất lại không gửi phí nuôi nấng cho hài tử, trò khôi hài của nàng còn không có kết thúc, chồng trước cũng đang bận suy nghĩ các loại biện pháp chỉnh nàng.

29. Phim “Quãng đời còn lại”: Trước mắt Dương Tử đẩy tương đối nhiều tuyên truyền, đối với bộ phim này, nàng so với bạn diễn còn sốt ruột hơn.

30. Mỹ diễm nữ tinh hiện tại đang rất buồn rầu, nàng bị một cao tầng của thương hiệu theo đuổi, khiến nàng đang tính toán đến việc ngưng hợp tác.

31. Ván trượt tiểu sinh tuy rằng đang rất được hoan nghênh, nhưng bởi vì bằng cấp vấn đề, có rất nhiều chương trình yêu cầu có văn hóa đều không quá muốn mời anh ấy đi.

32. Tiểu hoa mặt tròn muốn chuyển mình nhưng lại gặp chút vấn đề bên ngoài, các nhân vật tìm đến nàng đều khá giống nhau.

33. Phim của Lưu Diệc Phi và Tỉnh Bách Nhiên sẽ chiếu mạng

34. Đoàn đội có yêu cầu đối với ảnh chụp của Na Trát rất cao, không cho phép có một chút tì vết.

35. Lưu Đào trong Khai Đoan bị chế giễu vì kỹ năng diễn xuất kém, đối với mọi người nhận xét kĩ thuật diễn của mình kém rất tức giận nhưng lại không biết phải phát bản thảo tẩy thế nào.

36. Lý Dịch Phong không quá để ý đến số liệu của Kính Song Thành, chỉ cần chiếu xong là được.



(Nguồn: Hóng Dưa Bở Cbiz, Phim - Tin Tức Giải Trí Hoa Ngữ)