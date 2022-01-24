Tin tức dưa Cbiz ngày 24/01: Lộ danh sách khách mời Đêm hội Weibo, Cung Tuấn tiếp xúc phim trinh thám

3. Châu Kha Vũ thật sự rất ga lăng, đưa đũa cho các anh em đều quay đầu nhọn về phía mình. 4. Từ khi tới Trung Quốc, Patrick vẫn luôn giảm cân, cậu ấy về cơ bản là chỉ ăn vài miếng rồi chạy mất. 5. Lâm Nhất đặc biệt thích mang cún cưng bên mình. 6. Ngu Thư Hân x Salvatore Ferragamo. 7. Lộc Hàm sẽ tặng quà cho các diễn viên đóng thế vào mỗi dịp lễ, Tết.

1. Hình nền điện thoại của Trần Phi Vũ là hình ảnh của cậu ấy khi còn nặng hơn 100kg, cậu ấy luôn nhắc nhở bản thân mình không được phép béo nữa. 2. Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba đều sắp có bìa tạp chí mới.

8. Đoàn đội của Lưu Hạo Tồn rất sợ nàng bị người khác cọ nhiệt độ hút máu, chính nàng cũng chướng mắt các tiểu sinh cùng lứa, cho nên sẽ không dễ dàng buộc chặt couple. Nhưng nói thật, mấy đỉnh lưu tiểu sinh cũng không quá nguyện ý cùng nàng dính dáng quan hệ, sợ ảnh hưởng nhân duyên của mình, ví dụ gần nhất là Lưu Hạo Nhiên. 9. Ám dạ hành giả do Lý Dịch Phong và Tống Dật bước vào giai đoạn tuyên truyền chuẩn bị phát sóng, nhà đầu tư còn sắp xếp cho 2 người một buổi phỏng vấn chung.



10. Mỹ nữ hệ cá nheo không phải độc thân, nàng có bạn trai ngoài vòng, còn rất giàu có (nhan sắc hệ cá nheo : miệng rộng , cười sang , mắt dài và khoảng cách xa nhau , gương mặt tạo cảm giác thời thượng cá tính nhưng không phù hợp thẩm mỹ đám đông : Nghệ Ni, Chương Nhược Nam, Lâm Duẫn , Thư Kỳ...).



11. Tiểu hoa ngũ quan bay loạn nổi tiếng trong giới là khó phỏng vấn, kể cả các bản thảo cũng phải chỉnh sửa duyệt lại nhiều lần mới được tung ra.



12. Trương Vãn Ý được xếp vào danh sách tiểu sinh đợi bạo năm nay.



13. Kịch bản tỷ đệ luyến của ngỗng: Tình yêu mà thôi, ban đầu tìm Ngô Lỗi nhưng không thành công, hiện tại tiếp xúc Tống Uy Long, nếu tiếp tục thất bại hạng mục này có thể bị xoá bỏ.

14. Tuy Đàm Tùng Vận khó bắt được tài nguyên S+ nhưng nếu là cấp S trở xuống các nền tảng lớn cũng sẽ xem xét tìm đến cô ấy đầu tiên.





15. Nữ diễn viên một ngón tay đạn từ lâu đã dùng con để ép bạn trai trong ngành kết hôn, nhưng khi đứa trẻ sắp đi học mẫu giáo cô vẫn vô vọng, bạn trai cô thà cho cô tài nguyên điện ảnh còn hơn cho cô ấy một lời hứa thực sự. Về điểm này nữ diễn viên cũng rất bất lực..



16. Weibo chi dạ tháng 2 tổ chức, trước mắt có: Dương Mịch, Châu Đông Vũ, Thẩm Đằng, Lý Dịch Phong, Hoàng Hiên, Địch Lệ Nhiệt Ba, Angelababy, Trần Vĩ Đình, Nhậm Gia Luân, Cung Tuấn, Hứa Khải, Tống Tổ Nhi, Tống Thiến, Bành Dục Sướng, Quan Hiểu Đồng, Lưu Đào, Mao Hiểu Đồng, Ngô Lỗi, Bạch Kính Đình, Cảnh Điềm, Bạch Vũ, Mao Bất Dịch, A Vân Ca, Trịnh Vân Long, Into1... Danh sách vẫn còn tiếp tục công bố.



17. Những tiểu thuyết nổi tiếng trên Tấn Giang đã được bán bản quyền trong tháng 1:

Kim ngân thác của vưu tứ tỷ quay web drama.

18. Ngoài các bộ phim thần tượng, công ty của Cung Tuấn cũng có ý cho cậu ấy tiếp xúc với các thể loại phim trinh thám.





19. Danh trinh thám hạ quý phi của Y đái tuyết quay web drama.



20. 10 mét trong vòng, tại chỗ phi thăng của Cẩm Chanh quay web drama.



21. Nữ thương : Đại Thanh dược hoàn của Nam Phương Xích Hoả quay phim truyền hình.



22. Trường ninh tướng quân của Bồng Lai khách quay phim truyền hình.



23. Trích tiên của Bồng Lai khách quay phim truyền hình.



24. Gặp được nàng của Thành Nam Hoa Khai quay phim truyền hình.



25. Tóc mây thêm hương của Cuồng Thượng Gia Cuồng quay phim truyền hình.

(Nguồn: Hóng Dưa Bở Cbiz, Phim - Tin Tức Giải Trí Hoa Ngữ).