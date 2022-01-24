Tin tức dưa Cbiz ngày 24/01: Lộ danh sách khách mời Đêm hội Weibo, Cung Tuấn tiếp xúc phim trinh thám

Sao quốc tế 24/01/2022 19:14

Tin tức “dưa” Cbiz ngày hôm nay (24/01) liên quan Dương  Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn, Lý Dịch Phong, Đàm Tùng Vận và nhiều sao Hoa ngữ khác.

1. Hình nền điện thoại của Trần Phi Vũ là hình ảnh của cậu ấy khi còn nặng hơn 100kg, cậu ấy luôn nhắc nhở bản thân mình không được phép béo nữa.

2. Dương Mịch Địch Lệ Nhiệt Ba đều sắp có bìa tạp chí mới. 

Tin tức dưa Cbiz ngày 24/01: Lộ danh sách khách mời Đêm hội Weibo, Cung Tuấn tiếp xúc phim trinh thám - Ảnh 1

3. Châu Kha Vũ thật sự rất ga lăng, đưa đũa cho các anh em đều quay đầu nhọn về phía mình.

4. Từ khi tới Trung Quốc, Patrick vẫn luôn giảm cân, cậu ấy về cơ bản là chỉ ăn vài miếng rồi chạy mất.

5. Lâm Nhất đặc biệt thích mang cún cưng bên mình.

6. Ngu Thư Hân x Salvatore Ferragamo.

7. Lộc Hàm sẽ tặng quà cho các diễn viên đóng thế vào mỗi dịp lễ, Tết.

8. Đoàn đội của Lưu Hạo Tồn rất sợ nàng bị người khác cọ nhiệt độ hút máu, chính nàng cũng chướng mắt các tiểu sinh cùng lứa, cho nên sẽ không dễ dàng buộc chặt couple. Nhưng nói thật, mấy đỉnh lưu tiểu sinh cũng không quá nguyện ý cùng nàng dính dáng quan hệ, sợ ảnh hưởng nhân duyên của mình, ví dụ gần nhất là Lưu Hạo Nhiên.

9. Ám dạ hành giả do Lý Dịch Phong và Tống Dật bước vào giai đoạn tuyên truyền chuẩn bị phát sóng, nhà đầu tư còn sắp xếp cho 2 người một buổi phỏng vấn chung.


Tin tức dưa Cbiz ngày 24/01: Lộ danh sách khách mời Đêm hội Weibo, Cung Tuấn tiếp xúc phim trinh thám - Ảnh 2


10. Mỹ nữ hệ cá nheo không phải độc thân, nàng có bạn trai ngoài vòng, còn rất giàu có (nhan sắc hệ cá nheo : miệng rộng , cười sang , mắt dài và khoảng cách xa nhau , gương mặt tạo cảm giác thời thượng cá tính nhưng không phù hợp thẩm mỹ đám đông : Nghệ Ni, Chương Nhược Nam, Lâm Duẫn , Thư Kỳ...).

11. Tiểu hoa ngũ quan bay loạn nổi tiếng trong giới là khó phỏng vấn, kể cả các bản thảo cũng phải chỉnh sửa duyệt lại nhiều lần mới được tung ra.

12. Trương Vãn Ý được xếp vào danh sách tiểu sinh đợi bạo năm nay.

13. Kịch bản tỷ đệ luyến của ngỗng: Tình yêu mà thôi, ban đầu tìm Ngô Lỗi nhưng không thành công, hiện tại tiếp xúc Tống Uy Long, nếu tiếp tục thất bại hạng mục này có thể bị xoá bỏ.

14. Tuy Đàm Tùng Vận khó bắt được tài nguyên S+ nhưng nếu là cấp S trở xuống các nền tảng lớn cũng sẽ xem xét tìm đến cô ấy đầu tiên.

Tin tức dưa Cbiz ngày 24/01: Lộ danh sách khách mời Đêm hội Weibo, Cung Tuấn tiếp xúc phim trinh thám - Ảnh 3

15. Nữ diễn viên một ngón tay đạn từ lâu đã dùng con để ép bạn trai trong ngành kết hôn, nhưng khi đứa trẻ sắp đi học mẫu giáo cô vẫn vô vọng, bạn trai cô thà cho cô tài nguyên điện ảnh còn hơn cho cô ấy một lời hứa thực sự. Về điểm này nữ diễn viên cũng rất bất lực..

16. Weibo chi dạ tháng 2 tổ chức, trước mắt có: Dương Mịch, Châu Đông Vũ, Thẩm Đằng, Lý Dịch Phong, Hoàng Hiên, Địch Lệ Nhiệt Ba, Angelababy, Trần Vĩ Đình, Nhậm Gia Luân, Cung Tuấn, Hứa Khải, Tống Tổ Nhi, Tống Thiến, Bành Dục Sướng, Quan Hiểu Đồng, Lưu Đào, Mao Hiểu Đồng, Ngô Lỗi, Bạch Kính Đình, Cảnh Điềm, Bạch Vũ, Mao Bất Dịch, A Vân Ca, Trịnh Vân Long, Into1... Danh sách vẫn còn tiếp tục công bố.

17. Những tiểu thuyết nổi tiếng trên Tấn Giang đã được bán bản quyền trong tháng 1:
Kim ngân thác của vưu tứ tỷ quay web drama.

18. Ngoài các bộ phim thần tượng, công ty của Cung Tuấn cũng có ý cho cậu ấy tiếp xúc với các thể loại phim trinh thám.

Tin tức dưa Cbiz ngày 24/01: Lộ danh sách khách mời Đêm hội Weibo, Cung Tuấn tiếp xúc phim trinh thám - Ảnh 4

19. Danh trinh thám hạ quý phi của Y đái tuyết quay web drama.

20. 10 mét trong vòng, tại chỗ phi thăng của Cẩm Chanh quay web drama.

21. Nữ thương : Đại Thanh dược hoàn của Nam Phương Xích Hoả quay phim truyền hình.

22. Trường ninh tướng quân của Bồng Lai khách quay phim truyền hình.

23. Trích tiên của Bồng Lai khách quay phim truyền hình.

24. Gặp được nàng của Thành Nam Hoa Khai quay phim truyền hình.

25. Tóc mây thêm hương của Cuồng Thượng Gia Cuồng quay phim truyền hình.

(Nguồn: Hóng Dưa Bở Cbiz, Phim - Tin Tức Giải Trí Hoa Ngữ). 

Tin tức dưa Ciz ngày 23/01: Dịch Dương Thiên Tỉ phát triển phim điện ảnh, Vương Nhất Bác có bìa tạp chí

Tin tức dưa Ciz ngày 23/01: Dịch Dương Thiên Tỉ phát triển phim điện ảnh, Vương Nhất Bác có bìa tạp chí

Tin tức dưa ngày hôm nay (23/01) liên quan đến Dịch Dương Thiên Tỉ, Tống Tổ Nhi, Vương Nhất Bác, Lý Dịch Phong, Dương Dương…

Xem thêm
Từ khóa:   tin dưa cbiz Dương Mịch Địch Lệ Nhiệt Ba Cung Tuấn Đàm Tùng Vận sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Tin tức dưa Ciz ngày 23/01: Dịch Dương Thiên Tỉ phát triển phim điện ảnh, Vương Nhất Bác có bìa tạp chí

Tin tức dưa Ciz ngày 23/01: Dịch Dương Thiên Tỉ phát triển phim điện ảnh, Vương Nhất Bác có bìa tạp chí

Tin tức dưa Cbiz ngày 22/01: 'Băng vũ hỏa' của Trần Hiểu và Vương Nhất Bác sắp lên sóng, Lý Dịch Phong muốn kết hôn?

Tin tức dưa Cbiz ngày 22/01: 'Băng vũ hỏa' của Trần Hiểu và Vương Nhất Bác sắp lên sóng, Lý Dịch Phong muốn kết hôn?

Tin tức dưa Cbiz ngày 21/01: "Hoàn Châu Cách Cách" được làm lại, Dương Dương hợp tác với Angela Baby

Tin tức dưa Cbiz ngày 21/01: "Hoàn Châu Cách Cách" được làm lại, Dương Dương hợp tác với Angela Baby

Tin tức dưa Cbiz ngày 20/01: Dương Dương và Lưu Diệc Phi hợp tác lần 2, Cung Tuấn tham gia 'Keep running'?

Tin tức dưa Cbiz ngày 20/01: Dương Dương và Lưu Diệc Phi hợp tác lần 2, Cung Tuấn tham gia 'Keep running'?

Tin tức dưa Cbiz ngày 19/01: Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh sắp lên sóng, Lý Hiện sẽ hợp tác với Lưu Diệc Phi hay Lý Thấm?

Tin tức dưa Cbiz ngày 19/01: Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh sắp lên sóng, Lý Hiện sẽ hợp tác với Lưu Diệc Phi hay Lý Thấm?

Tin tức dưa Cbiz ngày 18/01: Địch Lệ Nhiệt Ba nhận đại ngôn nội y, Thành Nghị tiếp tục đóng cổ trang

Tin tức dưa Cbiz ngày 18/01: Địch Lệ Nhiệt Ba nhận đại ngôn nội y, Thành Nghị tiếp tục đóng cổ trang

TIN MỚI NHẤT

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 57 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 3 giờ 1 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 7 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 4 giờ 5 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào