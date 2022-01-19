Tin tức dưa Cbiz ngày 19/01: Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh sắp lên sóng, Lý Hiện sẽ hợp tác với Lưu Diệc Phi hay Lý Thấm?

2. Triệu Lệ Dĩnh không thích mua đồ xa xỉ dùng, vì quá khứ khó khăn nên hiện tại vẫn giữ lối sống tiết kiệm không thích quá lãng phí, đồ xa xỉ nàng dùng phần lớn là do thương hiệu tài trợ. 3. Phim của Chính Ngọ “Anh đào hổ phách” nam chính tiếp xúc Vương Tuấn Khải, nữ chính là Tống Tổ Nhi hoặc Triệu Kim Mạch. 4. La Vân Hi hiện tại đã không còn liên quan đến công ty cũ, chẳng qua chỉ còn ràng buộc trên hợp đồng. 5. Dương Mịch chuẩn bị quay một bộ phim đề tài trinh thám của Iqiyi.

7. Lâm Nhất kí hợp đồng khá dài hạn cùng Đường Nhân nhưng phía công ty không cấp được cho anh ấy nhiều tài nguyên. 8. Lưu Thi Thi gần đây hay tham gia nhiều hoạt động thương hiệu, cả nhan sắc, dáng người, tạo hình vẫn như cũ được đánh giá siêu tốt. 9. Phim truyền hình: Xin hãy cùng tôi yêu đương Cải biên từ phim Hàn Quốc: Phẩm cách quý ông Diễn chính: Hồ Nhất Thiên, Lương Khiết Tháng 3 khởi động máy.

6. Công ty an bài phim tiếp theo cho Trình Tiêu rất tốt, là hợp tác cùng một tiểu sinh mới xuất đạo.

10. Quãng Đời Còn Lại (Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn) bị đem đi kiểm duyệt lại, cốt truyện đã được sửa chữa rất nhiều, có thể sẽ phát sóng bên kiwi.

11. Phim truyền hình của Hồ Nam: Đi đến nơi nào có gió

Nam chính: Lý Hiện, nữ chính đang tiếp xúc Lưu Diệc Phi hoặc Lý Thấm

Tháng 2 khởi động máy

12. Việc quay Dã Man Sinh Trưởng bị hoãn giữa chừng vì tình hình dịch bệnh phức tạp, xem chừng phải đến cuối tháng 2, đầu tháng 3 mới có thể đóng máy.

13. “Tác động vật lý” lên vợ đã thành thói quen của nam minh tinh có râu, ngay cả con trai anh cũng thường xuyên chứng kiến cha xô xát mẹ, nhưng anh cũng chẳng lo lắng gì, còn chỉ cho con trai như thế nào là quyền lực của người đàn ông.

14. Thứ tự chiếu phim của Cụt: Kính Song Thành > Mộng Hoa Lục > Thả Thí Thiên Hạ > Tinh Hán Xán Lạn.

15. Bộ phim thanh xuân đô thị Sủng Nhĩ, trước đó nam nữ chính định là Hoàng Tử Thao và Tuyên Lộ, hiện Hoàng Tử Thao vẫn diễn, nhưng nữ chính đã đổi thành Vương Hạc Nhuận, dự kiến cuối tháng này khai máy.

16. Đoàn đội của Trần Tinh Húc vẫn quản lý kiểu gia đình, anh không có tiếng nói. Khi anh đi diễn, mẹ anh đòi hỏi rất nhiều, nhưng cũng để mất không ít tài nguyên. Ngoại trừ yêu đương, anh có thể bình tĩnh mài giũa kỹ năng diễn xuất. Có thể ăn theo bộ phim cũ Đông Cung thêm vài năm nữa, màn hợp tác ở Tinh Lạc Ngưng Thành Đường với Lý Lan Địch cũng khả quan, hy vọng sẽ đại bạo. Bên Weibo có nhiều bình luận, đại ý cho rằng Trần Tinh Húc mấy ngày nay không biết đắc tội với ai mà liên tục bị hắc, chạy nhiều bản thảo “bôi đen”.

17. Âu Dương Na Na tham gia các hoạt động thương mại rất nhiều, đóng phim mới nhưng thường xuyên xin nghỉ, dùng rất nhiều thế thân.

18. Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh đang được sắp lịch vào ngày 08/02.

19. Nam diễn viên cơ bắp đặc biệt thích tranh phiên vị, mọi người trong giới đều biết tính anh, cho nên, trước khi hợp tác đều sẽ nói rõ vấn đề này, sợ sau khi định xong anh sẽ gây chuyện.

20. Trương Tử Phong có một dự án điện ảnh mới, nam chính tiếp xúc Vinh Tử Sam, giám chế Trần Tư Thành.

(Nguồn: Hóng Dưa Bở Cbiz, Phim - Tin Tức Giải Trí Hoa Ngữ)