Tin tức dưa Cbiz ngày 16/01: Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không hợp tác với Dương Dương và Ngô Lỗi

Sao quốc tế 16/01/2022 15:40

Tin tức “dưa” Cbiz ngày hôm nay (16/01) liên quan đến dàn sao đình đám như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Dương, Ngô Lỗi, Mã Tư Thuần,...

 1. CFY hiện tại vì sửa vận có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí còn mang theo bên người một vật nhỏ, nghe nói đồ vật này rất tà môn, trừ anh ấy ra người khác chạm vào rất dễ gặp phải những chuyện kỳ quái.

2. JLC kỳ thật có tìm bạn gái cũ cầu hòa, muốn cùng đối phương làm bạn, bởi vì từ khi chia tay bạn gái cũ, tài nguyên liền không còn được như trước, đến cả show tổng nghệ tốt một chút cũng không tiếp xúc được.

3. Vương Tuấn KhảiMã Tư Thuần sẽ có bìa tạp chí chụp chung.

Tin tức dưa Cbiz ngày 16/01: Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không hợp tác với Dương Dương và Ngô Lỗi - Ảnh 1

 
4. Dương Dương sắp tới chủ yếu vẫn nhận phim thần tượng, cũng có ý định lần nữa tiếp xúc điện ảnh.

5. Vô Ưu Độ nam chính Nhậm Gia Luân đã kí hợp đồng, nữ chính đang tiếp xúc Lý Nhất Đồng.

6. Thành Nghị các bộ kế tiếp vẫn sẽ là cổ trang, Tứ Hải Trọng Minh không có biến số gì thì vẫn là anh ấy đóng chính.

7. Triệu Lệ Dĩnh lúc sau còn có 1 kịch bản đại nữ chủ của Chính Ngọ.

8. Nam nghệ sĩ giản dị trước kia đi mượn lễ phục định chế cao cấp nhưng bị cự tuyệt, thương hiệu ghét bỏ anh ấy vì nhìn quá quê mùa.

9. “Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn” trước mắt không nghe nói có kế hoạch lên sóng, vấn đề lớn nhất nằm ở nhà làm phim. Đoàn phim vẫn luôn lặp đi lặp lại việc cắt nối biên tập sửa chữa rồi đưa thẩm, về số tập thi thoảng lại có thay đổi lên xuống, hơn nữa khoảng thời gian này các đài truyền hình đều dành xuất chiếu cho những phim dâng tặng thế vận hội mùa đông, tạm thời không dự tính chiếu đến bộ phim này.

Tin tức dưa Cbiz ngày 16/01: Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không hợp tác với Dương Dương và Ngô Lỗi - Ảnh 2

 
10. Đài hoa quả có một show tống nghệ đang muốn mời tiểu hoa màu sắc và mắt hồ ly cùng tham gia, bên phía mắt hồ ly đang suy xét.

11. Châu Tấn và bạn trai đang có ý định cùng nhau tham gia 1 show mới của 271.

12. Lộc Hàm 3 năm nay vẫn luôn thi biên chế nhưng vẫn không qua.

13. Trước đây từng có kịch bản đam mỹ tìm đến Đặng Luân và Tỉnh Bách Nhiên, 2 người cũng đang xem xét, còn chưa kịp nhận lời thì đam mỹ đã bị cấm.

14. Cát Tường Văn Liên Hoa Lâu tạm thời chưa thể khai máy, nữ chính đang tiếp xúc Ngu Thư Hân, nam chính Thành Nghị sẽ vào đoàn quay phim cổ trang khác trước

15. Phim “Một toà thành đang đang đợi người”, nam chính vẫn là Dương Dương, nữ chính sẽ là một tiểu hoa mới.

16. Phim “Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ” của Lý Hiện vẫn luôn không qua thẩm, hiện tại đã lấy về tiếp tục cắt nối biên tập lại.

17. Đại sư huynh trước kia tài nguyên thật tốt, hợp tác đều là hoa 85, hơn nữa đến ảnh hậu còn có thể áp phiên, chủ lưu tiệc tối tùy tiện tham dự, nhưng lại nề hà việc tiến bộ kỹ thuật diễn, tiếng phổ thông chưa tốt hẳn, tuổi còn lớn, quay đều là phim yêu đương, chỉ nghĩ cách giữ fan bạn gái, chỉ có thể bị đào thải.

18. Phim Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư bị giáng cấp từ phim truyền hình chiếu đài xuống web drama, điều này đang khiến nàng rất bất mãn.

Tin tức dưa Cbiz ngày 16/01: Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không hợp tác với Dương Dương và Ngô Lỗi - Ảnh 3

 
19. Đường Nhân chọn người để nâng đỡ cũng có điểm huyền học, không phải cứ ký hiệp ước dài, đầu óc linh hoạt, được việc, ngoan ngoãn là được, phải xem có cảm tình không đã.

20. Hiện tại mảng tài nguyên thương vụ của Dương Tử do chị gái của nàng trực tiếp quản lý nên nàng rất an tâm.

21. Gần đây bắt đầu có vài tiểu hoa chuẩn bị marketing bản thân mình là sao tử vi trời giáng.

22. Sau khi An Lạc truyện đóng máy Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn luôn trong trạng thái nghỉ phép, cuối năm rất nhiều hoạt động đều đều bị đoàn đội cự tuyệt, sau Tết âm lịch Địch Lệ Nhiệt Ba mới khôi phục công tác bình thường, Xuân Vãn các đài Nhiệt Ba sẽ không tham gia, đại khái sẽ về nhà ăn tết.

23. Sự nghiệp ba chữ tương đối thảm, hiện tại phía nhà chồng của cô ấy đang muốn hai vợ chồng ly hôn.

24. Địch Lệ Nhiệt Ba về sau sẽ không hợp tác với Dương Dương và Ngô Lỗi nữa, bộ tiếp theo của cô ấy vẫn là phim thần tượng.

Tin tức dưa Cbiz ngày 16/01: Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không hợp tác với Dương Dương và Ngô Lỗi - Ảnh 4

25. Vương Nhất Bác mỗi năm đều lấy được lợi nhuận từ việc đầu tư vào công ty, cũng xem như là một cổ đông rồi.

26. Đoàn đội của Phạm Thừa Thừa bây giờ rất chú ý giữ khoảng cách giữa cậu ấy và các sao nữ.

27. Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đang có một tài nguyên muốn tiếp cận cả hai.

28. Lưu Diệc Phi có bìa Marie Claire.

29. Nghê Ni và Lý Vũ Xuân có tạp chí thời trang.

(Nguồn: Hóng Dưa Bở Cbiz, Phim - Tin Tức Giải Trí Hoa Ngữ) 

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