Tin tức dưa Cbiz ngày 16/01: Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không hợp tác với Dương Dương và Ngô Lỗi

19. Đường Nhân chọn người để nâng đỡ cũng có điểm huyền học, không phải cứ ký hiệp ước dài, đầu óc linh hoạt, được việc, ngoan ngoãn là được, phải xem có cảm tình không đã.



20. Hiện tại mảng tài nguyên thương vụ của Dương Tử do chị gái của nàng trực tiếp quản lý nên nàng rất an tâm.



21. Gần đây bắt đầu có vài tiểu hoa chuẩn bị marketing bản thân mình là sao tử vi trời giáng.



22. Sau khi An Lạc truyện đóng máy Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn luôn trong trạng thái nghỉ phép, cuối năm rất nhiều hoạt động đều đều bị đoàn đội cự tuyệt, sau Tết âm lịch Địch Lệ Nhiệt Ba mới khôi phục công tác bình thường, Xuân Vãn các đài Nhiệt Ba sẽ không tham gia, đại khái sẽ về nhà ăn tết.

23. Sự nghiệp ba chữ tương đối thảm, hiện tại phía nhà chồng của cô ấy đang muốn hai vợ chồng ly hôn.

24. Địch Lệ Nhiệt Ba về sau sẽ không hợp tác với Dương Dương và Ngô Lỗi nữa, bộ tiếp theo của cô ấy vẫn là phim thần tượng.

25. Vương Nhất Bác mỗi năm đều lấy được lợi nhuận từ việc đầu tư vào công ty, cũng xem như là một cổ đông rồi.

26. Đoàn đội của Phạm Thừa Thừa bây giờ rất chú ý giữ khoảng cách giữa cậu ấy và các sao nữ.

27. Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đang có một tài nguyên muốn tiếp cận cả hai.

28. Lưu Diệc Phi có bìa Marie Claire.

29. Nghê Ni và Lý Vũ Xuân có tạp chí thời trang.

(Nguồn: Hóng Dưa Bở Cbiz, Phim - Tin Tức Giải Trí Hoa Ngữ)