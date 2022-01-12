Tin tức dưa Cbiz ngày 12/01: Thực hư mối quan hệ giữa Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh, phim mới của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu sẽ lên sóng dịp Tết?

7. Lý Lan địch trước mắt tài nguyên nhận được đều của Đường Nhân. 8. Dương Dung hiện tại tuổi tác đối với nàng có hạn chế trong việc chọn vai, mấy năm trước quá Phật hệ dẫn tới hiện tại sự nghiệp vẫn luôn không tiến triển. Nhưng trước mắt vẫn không thiếu vai cho nàng diễn, công ty bên kia tuy rằng cũng có giúp nàng giới thiệu vai, nhưng phần lớn vẫn là nữ phụ, Dương Dung đã không quá muốn nhận những kịch bản có vai diễn giống với trước kia nàng nhận.

1. Hứa Khải hiện tại là tiểu sinh được xem trọng hàng đầu trong giới, chỉ tiếc về phương diện sự nghiệp còn thiếu 1 bộ bạo, đánh sâu độ nhận diện vào công chúng. 2. Công ty của Dương Tử kí với vài người mới, sẽ đem theo người mới vào đoàn phim Trường Tương Tư, nam chủ phim này đại khái sẽ là Hứa Khải. 3. Trần JZ rất nữ tính, đừng nhìn anh ấy lớn lên cao lớn thô kệch, trên thực tế lại có xu hướng thích được che chở, cho nên tìm đối tượng cũng là mãnh nan có tám khối cơ bụng. 4. Trường Tương Tư nữ chủ vẫn là Dương Tử. 5. Phim truyền hình Trời cao phương bắc: Dương Tử, Trương Nghệ Hưng, Viên Tuyền. 6. Mộng Hoa Lục do Lưu Diệc Phi , Trần Hiểu đóng chính sẽ lên sóng dịp tết âm lịch.

12. Một năm, Ngô Lỗi nhận đến hai bộ phim, đảm bảo quanh năm đều có phim chiếu. Bộ anh sắp nhận là đề tài tình chị em, tên phim tạm định: Tình Yêu Mà Thôi.

9. Hiện tại Iqiyi cắt giảm biên chế, nhiều hạng mục bị cắt giảm nhưng những hạng mục trọng điểm vẫn có thể quay. 10. Trong lứa 95 Triệu Lộ Tư và Dương Siêu Việt có phát triển tốt nhất, Cụt cũng rất xem trọng 2 người này, về sau dù là ip lưu lượng, thương vụ, tài nguyên cao cấp đều không thiếu. 11. Trương Nhược Quân sau khi Khánh Dư Niên chiếu marketing và tuyên truyền đều không đuổi kịp, dẫn tới phim hỏa người không hỏa, chỉ tiếc không thể dựa vào phim mà tăng địa vị lên cao hơn, uổng phí nhân khí của Khánh Dư Niên. Tuy nhiên anh ấy cũng không chịu sự hạn chế của lưu lượng nên không gian phát triển còn rất rộng.

13. Khả năng phát sóng bộ Vai Trái Có Cậu của Phạm Thừa Thừa và Vương An Vũ thấp nhất trong list phim đam mỹ. Nhưng điều này không ảnh hưởng nhiều đến hai diễn viên chính.

14. Tống Thiến sẽ góp mặt trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, nhưng nam chính hơi khó tìm, hiện vẫn đang chọn lọc, cuối cùng phải chờ đến ngày khai máy mới biết.

15. Bộ Thả Thí Thiên Hạ của Dương Dương thông qua xét duyệt cực nhanh, muốn nhanh chóng phát sóng vào quý II/2022.

16. Gần đây Cung Tuấn đang tiếp xúc với một bộ phim đề tài hồi hộp, anh sẽ hợp rác với không ít ngôi sao kỳ cựu của Hồng Kông.

17. Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên tham gia cùng một sự kiện, nhưng hai người không thể chơi được với nhau. Có bên muốn hai người đóng chung phim, cả hai cũng không muốn.

18. Trương Dịch cũng giống với Tạ Đình Phong, không trang điểm khi quay phim, ngoại trừ những lúc phải hóa trang đặc biệt vì anh sẽ cảm thấy không được tự nhiên.

19. Lý Tiểu Nhiễm ký hợp đồng với Hoan Thụy hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc nhận vai diễn của cô. Trước đó, có rất nhiều diễn viên của Hoan Thụy đều dựa theo định hướng sự nghiệp của bản thân mà nhận kịch bản phù hợp.

20. WLH dồn toàn lực để đả kích vợ cũ. Anh còn liên lạc với bạn bè trong giới, muốn liên kết đòi “vạch trần” bộ mặt thật của vợ cũ trước công chúng, anh còn làm giả rất nhiều bằng chứng ngoại tình của vợ cũ.

21. Đây không phải lần đầu tiên công ty của Lý Á Bằng bị cưỡng chế thi hành. Anh thích đầu tư, nhưng những năm qua không kiếm được tiền. Lúc trước, tài chính của anh khó khăn, liên tục tới tìm Vương Phi vay tiền, Vương Phi vì nể đoạn tình cảm trong quá khứ mà cho vạy, còn chuyện trả tiền thì hiếm khi.

22. Trương Nghệ Mưu thiên vị một Mưu nữ lang nào đó, ngay cả đi tiệc rượu, ông cũng đặc biệt chiếu cố, tận lực giúp cô ngăn việc bị mời rượu, không để cô uống quá nhiều.

23. Đường sự nghiệp của FXG không bằng trước đây, chỉ có sự ghét bỏ của anh đối với vợ là vẫn y nguyên. Anh chẳng những mắng chửi vợ sức khỏe yếu, còn body shaming, chê không bằng những người phụ nữ bên ngoài.

24. Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 4 đã hoàn thành hồ sơ từ năm ngoái, đổi tên thành Thiên Hà Truyện. Diễn viên: Cúc Tịnh Y, Trần Triết Viễn, Mao Hiểu Tuệ, Trần Sở Hà... Dự kiến sẽ khai máy vào tháng 02/2022. Bạn nghĩ gì về những gương mặt mới này?

Cúc Tịnh Y

Trần Triết Viễn

25. Phim truyền hình Iqiyi "Hãy Yêu Tôi Như Thế Này": Hồ Nhất Thiên, Lương Khiết. Tháng 3 khai máy.

26. Phim của Tencent "Nhật Ký Giang Hồ Của Trạch Nữ": Cao Vỹ Quang, Tuyên Lộ. Tháng 3 khai máy.

27. Phim truyền hình "Họa Mi": Bành Tiểu Nhiễm.

28. Phim truyền hình Tencent "Dữ Phượng Hành": Triệu Lệ Dĩnh.

29. Phim truyền hình Tencent "Tình Yêu Mà Thôi": Ngô Lỗi.

30. Chương trình tống nghệ Iqiyi "Thợ Săn Món Ăn Thành Phố": Kiều Sam, Bành Dục Sướng, Dương Tử, Trương Nhất Sơn, Hoàng Cảnh Du, Đổng Hựu Lâm.

31. Trương Nghệ Hưng có đại ngôn ô tô đang đàm phán, sắp ký hợp đồng.

32. Sự nghiệp của Trương Bích Thần hồi xuân, gần đây cô đàm phán không ít tài nguyên mới.

33. Triệu Kim Mạch rất được hoan nghênh ở những kịch bản phim thanh xuân, phim truyền hình "Thời Thanh Xuân Không Thể Quay Lại" đang đàm phán vai nữ chính với cô.

34. Các chủ biên tạp chí thời trang rất xem trọng Địch Lệ Nhiệt Ba, đẩy cho cô không ít tài nguyên tạp chí.

35. Lý Băng Băng giới thiệu cho Triệu Lệ Dĩnh một bộ điện ảnh đề tài nữ giới.

36. "Trường Trường Nhai": Lưu Thi Thi, Chung Hán Lương.

37. Đoàn đội Thái Từ Khôn đang cố gắng để tham gia tiết mục cuối năm của cctv.

38. Từ Khai Sính và Trần Tiểu Vân có lẽ sẽ hợp tác lần thứ hai.

39. Hiện tại Lý Hiện tập trung vào thế giới điện ảnh, trong thời gian ngắn sẽ không quay phim truyền hình.

40. Mặc dù vợ chồng đạo diễn sớm nhận được tin tức nên vội vàng phủi sạch quan hệ, nhưng vẫn sợ dính vào phiền phức, vì vậy gần đây bên phía đạo diễn rất ít xuất hiện, phim điện ảnh mới chiếu cũng không tuyên truyền quá nhiều, nên nhớ vị đạo diễn này là người đặc biệt coi trọng thành tích phim của mình.

41. Phim điện ảnh của Thẩm Đằng rút lui, kỳ thật không phải vấn đề danh tiếng khi chiếu thử, mà là do trong phim dính đến chủ đề mẫn cảm, không thể qua thẩm lần hai, cho nên đành phải rời khỏi hàng ngũ phim ra rạp năm mới.

(Nguồn: Hóng Dưa Bở Cbiz, Phim - Tin Tức Giải Trí Hoa Ngữ)