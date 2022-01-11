Tin tức dưa Cbiz ngày 11/01: Vương An Vũ được công ty 'sủng ái', phim đam mỹ 'Cát tinh cao chiếu' thay đổi kịch bản khác xa nguyên tác

2. Đằng Tấn web drama: Giang hồ trạch nữ ký Cải biên từ tiểu thuyết của Thẩm Thương Mi: Cùng diễm thiếu ngủ chung Diễn chính: Cao Vĩ Quang, Tuyên Lộ Khởi động máy: tháng 3. 3. Gia đình GXT trước đây không ưa bạn trai cô, cảm thấy cậu có ngoại hình đẹp nhưng độ nổi tiếng lại thấp, nhưng từ khi bạn trai cô lờ mờ tiết lộ gia cảnh của mình thì bây giờ thái độ của gia đình cô cũng khác hẳn. 4. Triệu Lệ Dĩnh không định diễn Dữ Phượng Hành. 5. Phim “Hãy gọi tôi là tổng giám đốc” do Lâm Canh Tân và Đàm Tùng Vận đóng chính lấy được giấy phép phát sóng 32 tập. 6. Phim “Hồ yêu tiểu hồng nương” nếu không có gì thay đổi thì nữ chính là Tống Thiến. 7. Phim mới của Ngỗng “Chỉ là tình yêu thôi mà” do Ngô Lỗi đóng chính. 8. Trần Vĩ Đình và Hà Tuệ muốn cùng nhau tham gia show giải trí , 2 người còn sắp có 1 đại ngôn chung.

1. Lý Dịch Phong cùng Trần Ngọc Kỳ sẽ phối hợp xào một chút couple cho phim mới, bất quá sẽ không quá buộc chặt. Hai người trong khoảng thời gian quay phim quan hệ không tốt lắm, Lý Dịch Phong cũng không tự lấy đá ngáng chân mình. Hơn nữa Lý Dịch Phong cùng bạn gái hiện tại cảm tình đang rất tốt, đã sắp định công khai, cho nên anh ấy ở phương diện này sẽ càng ngày càng chú ý.

13. Dương Siêu Việt hiện tại tiếp diễn đều chỉ tiếp đại nữ chủ. 14. Sao nam hai chữ tra nam, trước đây khi quay phim trong đoàn anh ta cùng lúc giao du với hai nữ nghệ sĩ, đêm nào anh cũng có phụ nữ khác nhau bồi ngủ cùng khiến anh ta rất hạnh phúc. 15. Nhà đầu tư bộ đam mỹ của Vương An Vũ và Phạm Thừa Thừa đã hoàn toàn từ bỏ bộ phim này. 16. Cả Đông Phương và CCTV8 đều muốn chiếu bộ Dã man sinh trưởng của Triệu Lệ Dĩnh. 17. Trần Khải Ca hiện tại đang tích cực kêu gọi đầu tư khai máy điện ảnh mới, nam chính là Trần Phi Vũ. 18. Dương Mịch và Hứa Khải bị chụp được bí mật gặp nhau.

9. Phim mới của Triệu Lộ Tư hiện tại đã bị giáng cấp, nàng hiện tại rất khó chịu, chuẩn bị gặp bên đầu tư nói chuyện. 10. Vương An Vũ rất được công ty sủng, gần nhất còn giúp anh ấy đoạt lấy tài nguyên trong tay một nam tinh phú nhị đại. 11. Trương H gần nhất muốn tìm người trong vòng yêu đương, anh ấy cảm thấy yêu người trong giới sẽ tăng tính đề tài hơn. 12. Angela Baby sau khi hoà hảo cùng Huỳnh Hiểu Minh, tài nguyên liền chậm rãi tăng trở lại một chút, gần nhất lấy được người phát ngôn cho xuân vãn đài Bắc Kinh. Tuy rằng nàng mặt ngoài không tìm Huỳnh Hiểu Minh mở miệng, nhưng Huỳnh Hiểu Minh vẫn là sẽ âm thầm giúp nàng.

19. Thời điểm ở đoàn phim đóng phim, xung quanh phòng xe riêng của minh tinh đều có bảo vệ canh, trước nay đều không cho phép diễn viên quần chúng mò lại gần, bởi vì có một ít diễn viên quần chúng thật sự không có tố chất, sẽ cầm di động hướng về phía cửa sổ xe quay chụp, trước đây có không ít đoàn phim đều xuất hiện nhiều nhân viên công tác hoặc là diễn viên quần chúng nửa đêm chạy đến phòng xe nghệ sĩ rình mò, đặc biệt ở những đoàn quay có địa điểm tương đối hẻo lánh.



20. Ngỗng quyết định thăng cấp dự án tiên kiếm 6 từ cấp S lên S+.



21. Iqiyi drama Đại Hà Chi Thuỷ, nam nữ chính: Nhiếp Viễn, Dương Dung.



22. Drama: Hoạ Mi, nữ chính: Bành Tiểu Nhiễm.

23. OH tuy rằng quay phim rất liều mạng, luôn sẵn sàng chịu khổ. Nhưng hiện tại anh không nhận cảnh dưới nước, bởi vì lúc trước quay bộ phim về lính cứu hỏa, thiếu chút nữa là anh ngạt trong nước, điều này tạo nên bóng ma tâm lý. Sau đó anh cũng tìm người xem qua, nói số mệnh xung khắc với nước.

24. Dương Tử sau khi mở phòng làm việc riêng đã ký hợp đồng với một số nghệ sĩ, nam chính của bộ Thương Khung Chi Bắc sẽ là Trương Nghệ Hưng, diễn xuất đặc biệt: Viên Tuyền. Sau đó đến Trường Tương Tư, cô muốn mang theo những người mới vào tổ, nam chính chưa xác định, nhưng khả năng cao là Hứa Khải.

25. Hứa Khải sắp hết hạn hợp đồng, hiện tại anh và TX trói buộc tương đối sâu, vì Trường Tương Tư chậm trễ xác định nam chính nên nền tảng đẩy cho anh. Nhưng anh cũng có được vai chính của Lạc Du Nguyên, đóng cùng Cảnh Điềm, nhà sản xuất rất nể mặt anh, đợi anh quay xong Tuyết Ưng mới khởi động.

26. Cát Tinh Cao Chiếu đã thay đổi kịch bản, khác một trời một vực so với nguyên tác, đoàn làm phim sắp quay xong rồi.

27. Hai năm nay, Trần Hiểu liên tục vào đoàn phim, Trần Nghiên Hy ngoại trừ thỉnh thoảng ra ngoài làm việc, thời gian còn lại đều mang theo con trai đồng hành cùng anh. Sau này, dần dần cô sẽ chuyển sang làm người đại diện của chồng, giúp anh quản lý công việc.

28. Triệu Kim Mạch được hoan nghênh đóng phim thanh xuân, bộ phim Năm Tháng Thanh Xuân Không Thể Quay Lại (tạm dịch) đã nhắm cô đóng chính.

29. Sự nghiệp của Trương Bích Thần đã trở lại quỹ đạo, gần đây có được không ít tài nguyên. Nhưng thật ra, cô vẫn rất kiêng dè Đặng Tử Kỳ, hai người sẽ không cùng đứng chung sân khấu.

30. Đoàn đội của Dịch Dương Thiên Tỉ rất biết giữ mối quan hệ với phía truyền thông, họ thường phát lì xì cho các đơn vị truyền thông.

31. Tạ Na hiện đang chuẩn bị một chương trình, kết nối cùng với các thành viên của gia tộc vui vẻ.

32. Dạ Hoa và Chu Chỉ Nhược bất hòa rồi, cả hai chỉ thể hiện tình cảm trước truyền thông, sau đó thì mệnh ai nấy làm. Dạ Hoa và Vương Lực Hoành có quan hệ khá tốt, anh cũng là một người ăn chơi. Chu Chỉ Nhược mặc dù biết hai người kia từng cũng nhau thác loạn nhưng luôn chịu nhẫn nhịn vì con cái. Sau khi Vương Lực Hoành lật xe, Chu Chỉ Nhược bị tống tiền bằng một số ảnh nhạy cảm của chồng, cô giận dữ nhưng cuối cùng vẫn chi tiền đổi lấy danh dự.

33. Angela Baby trở thành người phát ngôn của Xuân Vãn đài Bắc Kinh, là do chồng cô dẫn mối.

34. Bạn bè của Tống Á Hiên rất ít, bởi vì từ nhỏ anh đã xa nhà, chỉ có mấy người trong đoàn phim, nếu không thì cũng là tiền bối, hay người từng hợp tác gì đó.

35. Địa vị của QCX ở nhà rất thấp, chồng cô hoàn toàn không kiêng dè mà hiên ngang liên lạc với những người phụ nữ bên ngoài. Nhưng cô không dám ly hôn vì không thể dựa vào nhà ngoại.

(Nguồn: Hóng Dưa Bở Cbiz, Phim - Tin Tức Giải Trí Hoa Ngữ)