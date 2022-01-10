Tin tức dưa Cbiz ngày 10/01: Vương Nhất Bác có người nâng đỡ, Lưu Thi Thi và Dương Mịch hợp tác?

5. Thiên Quan Tứ Phúc thật sự là đầu sắt, phía trên mới vừa nói cấm đam mỹ, dưới liền thả ảnh leak ra ngay lập tức, muốn chứng minh phim vẫn tiếp tục quay bình thường. Đoàn phim cũng coi như vận mệnh nhiều chông gai, đạo diễn cũng thay hai ba người. Hiện tại bọn họ chính là muốn xoát nhiệt độ, nếu đã không chiếu được thì cũng cố kiếm một chút lưu lượng. 6. Địa vị của Viên Băng Nghiên trong Hoan Thuỵ là xếp sau Trương Dư Hi, nàng ở công ty ngày càng khó lên tiếng. 7. Lưu Thi Thi và Dương Mịch khả năng sẽ hợp tác một bộ song nữ chủ do công ty Ngô Kỳ Long đầu tư.

1. Phim cổ trang Trường Nhai Trường sẽ do Lưu Thi Thi và Chung Hán lương đóng chính. 2. Lâm GX thích cùng nữ diễn viên ngoại hình nhỏ nhắn hợp tác, tốt nhất thể trọng không vượt qua 80 cân (khoảng 40 cân), như vậy anh ấy quay cảnh bế công chúa sẽ không đến mức quá vất vả, anh ấy còn tỏ vẻ vượt qua 90 cân ( khoảng 45kg) cơ bản không có tư cách làm nữ minh tinh. 3. Nam tinh ở Lam Đài tham gia tổng nghệ nội hàm hoa thiếu, Lam Đài còn lấy tư liệu đó ra marketing, đài Quả Xoài hiện tại đối với nam tinh đặc biệt bất mãn. 4. Phạm Băng Băng tuy quay lại thất bại nhưng vẫn tham gia đầu tư trong giới, kiếm được không dưới 7 chữ số.

14. Đam mỹ từ 101 biến thành 404, các diễn viên kì thực cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm, họ đều có tư bản phía sau nâng đỡ, tạm thời trong lúc đợi đam mỹ có cơ hội chiếu sẽ quay nhiều hạng mục khác. 15. Có 1 couple trong giới sắp kết hôn. 16. Địch Lệ Nhiệt Ba từ giờ đến tết âm lịch dự kiến sẽ không có hoạt động gì. 17. Thượng Thực sẽ lên sóng giờ vàng Hồ Nam đầu tháng 2. 18. Tôn Thiên và Triệu Lệ Dĩnh đang cùng nhau hợp tác trong “Dã Man Sinh Trưởng”. Triệu Lệ Dĩnh đối với nàng ấn tượng cũng thực không tồi, cho nên cũng nguyện ý cùng nàng đi chơi, cùng nhau quay video. 19. Tencent đã sửa số tập của “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn” từ 29 lên 30 tập.

8. Đường Yên và Đường Nghệ Hân chuẩn bị có hợp tác chung. 9. Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn xác xuất rất lớn năm nay đổi đài chiếu. 10. Công ty hiện tại đang tìm tài nguyên điện ảnh cho Thành Nghị, anh ấy cũng rất phối hợp, bộ phim Liên Hoa Lâu tháng 3 khai máy nam chính đã định là anh ấy, “Gió Nam Hiểu Lòng Tôi” khả năng lên sóng quý 1. 11. Lưu Đào, Tôn Lệ, Hải Thanh, Mã Y Lợi có thể coi là tứ trụ của phim truyền hình. 12. Trương Nghệ Hưng sắp hết hạn hợp đồng với SM, dự tính cùng Vương Tư Thông mở công ty. 13. Dương Tử hiện tại chính là tiểu hoa top1 lứa 90, vừa có thực lực vừa có lưu lượng. Nàng hiện tại còn đang quay bộ điện ảnh chính kịch, đến lúc ăn tết hẳn là có thể đóng máy, phim tiếp theo vẫn là chính kịch.

20. Ca sĩ kiếm nhiều tiền nhất ở Đài Loan hiện giờ, không phải Châu Kiệt Luân, mà là Tiêu Kính Đằng.

21. Các ngôi sao bây giờ đã học được cách bảo vệ bản thân, bởi vì áp lực dư luận ngày càng tăng.

22. Tài nguyên điện ảnh và truyền hình hiện giờ của Viên San San ở mức bình thường, cô cũng chăm đi nhận phim để mài giũa kỹ năng diễn xuất. Đồng thời, cô cũng làm khách mời cho một số bộ phim truyền hình, ít nhất là đảm bảo việc được lên hình.

23. Lý Hiện đang phát triển trong giới điện ảnh, yêu cầu của anh về vai diễn và thù lao đều không cao. Nếu có kịch bản thích hợp, anh sẵn sàng giảm một nửa thù lao.

24. Gần đây, ngoài sự kiện của đài Hồ Nam thì một show tống nghệ của Đào cũng dự định mời Trần Lập Nông.

25. Năm nay Lý Tiểu Nhiễm sẽ góp mặt trong dự án cổ trang của Hoan Thụy.

26. Lưu Vũ Ninh và Châu Bút Sướng sẽ là khách mời tiếp theo của Xin Chào Thứ Bảy.

27. Có nguồn lực bên Hồng Kông đang nâng đỡ Vương Nhất Bác. Việc Đỗ Hoa thoái vốn, bản chất là muốn chuyển đổi Nhạc Hoa thành công ty có vốn đầu tư nước ngoài, sau đó sẽ niêm yết tại thị trường Hồng Kông.

28. Kính Song Thành sẽ lên sóng sau khi Tuyết Trung Hãn Đao Hành kết thúc. Bên Quần có Ngự Giao Ký của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân. Nhưng bộ phim của Lý Dịch Phong gặp nhiều áp lực hơn vì hai nền tảng lớn đều đặt rất nhiều kỳ vọng.

29. Tạo hình cổ trang của Vương Sở Nhiên được đánh giá rất cao, tiếp theo cô sẽ tiếp xúc với dự án Khom Lưng.

30. Nữ diễn viên da trắng ký hợp đồng với công ty mới, phần lớn là vì đầu tư, cổ phần, trong nhà cô không thiếu tiền.

31. Nữ tinh tinh ly hôn bây giờ không yêu đương với phú nhị đại nữa, trước đó cô chỉ xem như là lấp đầy khoảng trống. Nhưng giờ cô cảm thấy giàu có đến đâu cũng có ngày phá sản, đều không đáng tin cậy.

32. Gần đây Trương Bích Thần cũng bắt đầu trở lại với sự nghiệp, giới âm nhạc luôn có chỗ cho cô.

33. Bộ phim hiện đại Ái Tình Nhi Dĩ, tạm định nam chính là Ngô Lỗi.

34. Cúc Tỷ thật sự rất tuân thủ những yêu cầu của một Idol, sau khi kết thúc hợp tác với nghệ sĩ nam nào đều không có bất kì liên hệ nào thêm.

35. Vương An Vũ rất rất ga lăng, cậu ấy biết cách làm cho đàng gái vui vẻ.

36. Triệu Lệ Dĩnh hiện tại vẫn còn độc thân, cô ấy rất khó chịu với việc có ai đó giới thiệu đối tượng cho mình, nhưng cũng không thể biểu hiện ra mặt.

37. Thích Vy thật sự rất thích "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng", cô ấy thậm chí đã nói với phía ban tổ chức rằng không cần tiền cũng được.

38. Tống Á Hiên hôm nay đã về Sơn Đông để tham dự kì thi rồi, những ai nhận ra đều đến xin chữ kí khiến cậu bé rất ngại ngùng.

39. Ngày trước Ninh Tịnh tham gia một chương trình nọ, phía chương trình chuẩn bị cho chị ấy một chiếc áo hở vòng 1 khá nhiều, chị ấy liền mặc lộn quay lại, đỡ phải mất công che chắn.

(Nguồn: Hóng Dưa Bở Cbiz, Phim - Tin Tức Giải Trí Hoa Ngữ)