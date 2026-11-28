Ở tuổi 39, Lưu Diệc Phi tiếp tục thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại Thượng Hải với phong cách thời trang đời thường thanh lịch.

Mới đây, Lưu Diệc Phi tiếp tục thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại Thượng Hải với phong cách thời trang đời thường thanh lịch. Tuy nhiên, bên cạnh diện mạo trẻ trung, một chi tiết khác trong loạt hình ảnh của nữ diễn viên cũng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội: chiếc điện thoại được cho là iPhone 18 cùng chiếc túi Louis Vuitton trị giá 82.000 nhân dân tệ (hơn 318 triệu đồng). Theo những hình ảnh được chia sẻ, Lưu Diệc Phi lựa chọn tàu cao tốc cho hành trình kéo dài khoảng 7 tiếng từ Bắc Kinh đến Thượng Hải thay vì di chuyển bằng máy bay. Trong chuyến đi, nữ diễn viên xuất hiện với trang phục khá đơn giản gồm áo khoác ngắn màu caramel, áo thun ôm sát màu xám và quần jeans xanh ống đứng. Cô hoàn thiện diện mạo bằng kính râm Louis Vuitton cỡ lớn, tạo cảm giác năng động nhưng vẫn sang trọng.

Ngồi tại khoang thương gia, Lưu Diệc Phi thoải mái tựa bên cửa sổ, ngắm cảnh và sử dụng điện thoại. Một số cư dân mạng nhanh chóng nhận ra thiết bị cô cầm trên tay được cho là iPhone 18. Chi tiết này gây chú ý bởi trước đó, nữ diễn viên từng được bắt gặp sử dụng điện thoại Huawei. Sự thay đổi được cho là về thương hiệu thiết bị cá nhân lập tức trở thành đề tài bàn luận, dù chưa có xác nhận chính thức về mẫu điện thoại cô sử dụng.

Chuyến đi Thượng Hải lần này của Lưu Diệc Phi còn gắn với một hoạt động thời trang đáng chú ý. Với tư cách đại sứ thương hiệu toàn cầu của Louis Vuitton, cô tham dự đêm nhạc độc quyền Louis Music Night. Tại sự kiện, nữ diễn viên tiếp tục thu hút ống kính truyền thông nhờ diện mạo nổi bật và thần thái cuốn hút. Khi được hỏi về mối duyên với âm nhạc, Lưu Diệc Phi chia sẻ rằng những trải nghiệm trước đây của cô chủ yếu gắn với các ca khúc nhạc phim trong những dự án điện ảnh và truyền hình từng tham gia. Người đẹp cũng bày tỏ mong muốn có thêm cơ hội hợp tác, gặp gỡ những cộng sự mới và khám phá nhiều câu chuyện thú vị trong lĩnh vực âm nhạc thời gian tới. Ở tuổi 39, Lưu Diệc Phi vẫn duy trì sức hút đáng kể trong làng giải trí Hoa ngữ. Từ Vương Ngữ Yên trong "Thiên long bát bộ", Tiểu Long Nữ trong "Thần điêu đại hiệp" đến những vai diễn trưởng thành ở các dự án gần đây, cô từng bước xây dựng vị thế bằng sự nghiệp bền bỉ. Không chỉ được chú ý qua các hoạt động nghệ thuật, những khoảnh khắc đời thường của nữ diễn viên cũng thường xuyên trở thành chủ đề được công chúng quan tâm.

Lưu Diệc Phi gây chú ý với ảnh mặt mộc ở tuổi 39, nhan sắc đời thường trở thành tâm điểm Lưu Diệc Phi bất ngờ trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội khi chia sẻ loạt ảnh mới trong chuyến đi đến Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Không xuất hiện với trang phục lộng lẫy hay lớp trang điểm cầu kỳ như tại các sự kiện giải trí, nữ diễn viên lựa chọn phong cách giản dị, tự tin để lộ gương mặt mộc trước ống kính.

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