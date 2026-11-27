Những hình ảnh hậu trường phim mới “Đa Hỷ nhất gia nhân” cùng video ghi lại sự xuất hiện tại các sự kiện gần đây của nữ diễn viên Tưởng Hân đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc. Ngoại hình thay đổi đáng kể của cô trở thành chủ đề bàn luận, đặc biệt là vóc dáng gầy đi trông thấy sau thời gian giảm cân.

Theo truyền thông Trung Quốc, Tưởng Hân cao 1,71m. Cân nặng của nữ diễn viên được cho là đã giảm từ khoảng 70kg xuống còn 56kg, tương đương gần 15kg. Tuy nhiên, thành quả này không nhận được hoàn toàn những phản hồi tích cực. Nhiều khán giả bày tỏ lo ngại khi cho rằng cô hiện quá gầy, không còn vẻ đầy đặn và rạng rỡ từng được yêu thích.

Trong những hình ảnh mới được chia sẻ, vóc dáng Tưởng Hân nhỏ đi rõ rệt, gương mặt cũng thay đổi đáng kể. Hai má hóp sâu, đường nét xương mặt lộ rõ khiến tổng thể diện mạo của nữ diễn viên trông khác trước. Một số cư dân mạng còn nhận xét đôi mắt vốn là điểm cuốn hút của cô có phần thay đổi, với hốc mắt trũng và đuôi mắt hơi chảy xệ, tạo cảm giác mệt mỏi.

Nhiều khán giả tìm lại hình ảnh Tưởng Hân trong bộ phim “Chân Hoàn truyện” để so sánh. Khi đảm nhận vai Hoa Phi, nữ diễn viên sở hữu gương mặt tròn đầy, vóc dáng đẫy đà cùng thần thái sắc sảo, kiêu kỳ. Nhân vật này cũng trở thành một trong những vai diễn đáng nhớ trong sự nghiệp của cô.

Đặt cạnh hình ảnh hiện tại, một bộ phận khán giả cho rằng Tưởng Hân đã thay đổi quá nhiều, thậm chí đánh mất nét đẹp riêng từng làm nên sức hút của mình. Trên mạng xã hội, nhiều người gửi lời nhắn mong nữ diễn viên chú ý sức khỏe, duy trì chế độ ăn uống đầy đủ thay vì tiếp tục giảm cân.

Trước đây, Tưởng Hân từng chia sẻ về áp lực kiểm soát cân nặng do sở hữu khung xương lớn. Cô cho biết đã áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16:8 trong khoảng 3 năm, kết hợp thực đơn gồm rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, thực phẩm giàu protein và tập Pilates 4-5 buổi mỗi tuần.

Dù vậy, cũng có nhiều ý kiến lên tiếng bênh vực nữ diễn viên, cho rằng cô vốn có vóc dáng khung xương lớn chứ không phải thừa cân. Một số khán giả nhận định công chúng không nên quá khắt khe với ngoại hình của nghệ sĩ, bởi mỗi người có một tiêu chuẩn vóc dáng và vẻ đẹp riêng.

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