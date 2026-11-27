Tử vi tuần mới (30/11 đến 6/12/2026), tuổi Dần có một ngày làm việc đầy triển vọng, với những thành tựu nổi bật được lãnh đạo ghi nhận. Điều này mở ra cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, nhưng đòi hỏi sự khẳng định tài năng và trách nhiệm trong các nhiệm vụ được giao.

Tử vi ngày mới cũng chỉ ra rằng, trên phương diện tình cảm, người tuổi Dần độc thân có thể chưa sẵn lòng chào đón một mối quan hệ mới. Việc tự hiểu và chấp nhận cảm xúc thực sự của bản thân sẽ là bước đệm quan trọng để tiến tới một tương lai tình cảm viên mãn.

Con giáp tuổi Tý

Tử vi tuần mới (30/11 đến 6/12/2026), Quý Nhân che chở cho tuổi Tý để con đường công danh sự nghiệp rộng thênh thang. Con giáp này có thể phát triển được thêm năng lực của mình nhờ phát huy được những tiềm năng trước đó chưa được khai phá.

Ảnh minh họa: Internet

Dù đang có lợi thế phát triển nhưng tuổi Tý vẫn cần giữ thái độ đúng mực, ham học hỏi, chớ vội ngủ quên trên chiến thắng. Khiêm tốn một chút để học hỏi kinh nghiệm từ người khác sẽ giúp bản mệnh ngày càng gặt hái được thành quả trên con đường tiến tới thành công của mình.

Con giáp tuổi Thìn

Tử vi tuần mới (30/11 đến 6/12/2026), Nhị Hợp che chở, người tuổi Thìn có cơ hội nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo bởi bạn luôn chủ động, xông xáo, không ngại nhận thêm công việc. Nếu làm trong lĩnh vực kinh tế, bạn có cơ hội làm quen được với những đối tác, khách hàng triển vọng. Mọi người hợp tác ăn ý, cùng hướng tới một mục tiêu nên bắt tay làm việc gì cũng thuận lợi, đem về nhiều lợi nhuận.

Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, nếu bạn đã có thiện cảm với một người nào đó thì nên chủ động hơn. Chỉ cần bạn thể hiện được sự chân thành của mình thì rất có thể đối phương sẽ cho bạn cơ hội tiến xa hơn.

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