Trong 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, Chính Ấn chiếu mệnh cho thấy Thìn nghiêm túc, đầy năng lượng và hứng khởi làm việc, các năng lực được phát huy tối đa. Nhưng đôi khi do tính bảo thủ và hơi khắt khe nên bạn vẫn chưa bứt phá được. Thời gian tới sẽ có quý nhân đến để khai sáng cho bạn.

Đường tài lộc của con giáp này bình ổn, kế hoạch kiếm tiền mới cũng nảy sinh, hứa hẹn giúp thu nhập của bạn tăng lên trong thời gian sắp tới. Bạn cũng nên cất khoản tiền đè phòng đau ốm, đừng thấy tiền về túi nhiều mà tiêu hoang.

Con giáp tuổi Tuất

Trong 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, tuổi Tuất thích an phận thủ thường, không hám danh lợi, bỗng dưng đòi lại được công bằng cho mình khi đi làm. Nhưng nếu muốn lập nghiệp lớn thì phải phấn đấu nhiều hơn nữa để không phải hối hận về sau. Tiền bạc rủng rỉnh là lý do bản mệnh thoải mái hơn trong việc chi tiêu, nhưng cũng nên khôn ngoan hơn khi tiêu tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm tươi sáng hơn hẳn. Con giáp này quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn và dẹp bớt những mối quan hệ độc hại. Những người sắp sinh em bé hoặc sắp kết hôn thì sẽ được che chở, gặp nhiều may mắn, thuận lợi.

Con giáp tuổi Sửu

Trong 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, tuổi Sửu có Thiên Ấn làm cứu tinh nên những bạn làm quản lý, đứng đầu một tổ chức, doanh nghiệp hoặc tự làm chủ công việc thì sẽ đón nhận tin vui, có tiếng nói trong cơ quan. Tuy nhiên đừng cậy mình nắm quyền mà kiêu ngạo kẻo mất lộc.

Ảnh minh họa: Internet

Mặt tiền bạc dồi dào nhờ Tam Hợp cục nâng đỡ. Sửu đón nhận quý nhân phương xa mang đến nhiều lộc lá trong thời điểm này. Những người ngoại giao tốt, giỏi ăn nói cũng tự đem lộc về cho mình chứ không cần dựa vào ai.

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