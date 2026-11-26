Một số người mắc bệnh thận thường cho rằng cần kiêng ăn những thực phẩm giàu kali. Tuy nhiên, bệnh thận mạn chia thành 5 giai đoạn, không phải giai đoạn nào cũng giảm chức năng đào thải kali. Ở giai đoạn 1 - 2 rất ít khi bị tăng kali máu nên người bệnh ăn uống như bình thường. Từ giai đoạn 3b trở đi, bệnh nhân có tiền sử tăng kali máu vẫn có thể ăn hạn chế, không cần kiêng tuyệt đối.

Rau củ là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, đối với người mắc bệnh thận , việc lựa chọn rau cần chú ý hơn đến hàm lượng kali, oxalat và natri trong thực phẩm.

Dưới đây là những loại rau người bệnh thận nên cân nhắc hạn chế.

Khi chức năng thận suy giảm, cơ thể có thể gặp khó khăn trong việc đào thải lượng kali dư thừa, khiến khoáng chất này tích tụ trong máu và ảnh hưởng đến hoạt động của tim, cơ bắp. Một số loại rau chứa nhiều oxalat có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận ở người có cơ địa dễ mắc sỏi canxi oxalat.

Rau bina

Rau bina (cải bó xôi) chứa nhiều dưỡng chất nhưng cũng thuộc nhóm rau có hàm lượng kali đáng kể. Người suy thận cần hạn chế kali có thể phải kiểm soát khẩu phần hoặc lựa chọn loại rau khác phù hợp hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Rau dền

Rau dền là loại rau quen thuộc nhưng có thể cung cấp lượng kali tương đối cao. Vì vậy, người bệnh có kali máu cao không nên ăn quá nhiều hoặc sử dụng thường xuyên mà chưa cân đối với tổng lượng kali trong ngày.

Khoai tây - Khoai lang

Khoai tây chứa nhiều kali, do đó cần được chú ý trong chế độ ăn của người suy thận phải hạn chế kali. Một số phương pháp sơ chế như kỹ thuật rửa kiệt Kali (Leaching) bằng cách cắt nhỏ, ngâm nước và luộc bỏ nước 1 - 2 lần giúp giảm đến 50% hàm lượng Kali trong củ, nhưng không đồng nghĩa với việc có thể ăn không giới hạn.

Khoai lang cũng là thực phẩm giàu kali. Người suy thận, đặc biệt khi đã được yêu cầu kiểm soát kali, nên chú ý khẩu phần và tần suất sử dụng thay vì tự ý bổ sung thường xuyên.

Cà chua

Cà chua và các sản phẩm cô đặc từ cà chua như sốt cà chua có thể đóng góp đáng kể kali vào khẩu phần. Người cần hạn chế kali nên kiểm soát lượng sử dụng, nhất là khi dùng sốt hoặc cà chua cô đặc với số lượng lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Rau củ muối chua

Dưa cải, củ cải muối và các loại rau củ ngâm muối thường chứa nhiều natri. Ăn quá nhiều natri có thể gây khó khăn cho việc kiểm soát huyết áp và tình trạng giữ nước ở một số người mắc bệnh thận, vì vậy nên hạn chế những thực phẩm này.

Người mắc bệnh thận cần chú ý lựa chọn rau phù hợp để vừa bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất, vừa kiểm soát các thành phần dinh dưỡng theo tình trạng sức khỏe. Một số lựa chọn an toàn thường có hàm lượng kali thấp hơn, chẳng hạn như bắp cải, súp lơ, đậu xanh, ớt chuông, hành tây và dưa chuột.

Ngoài lựa chọn thực phẩm, cách chế biến cũng rất quan trọng. Với các loại rau giàu kali, có thể áp dụng các mẹo để làm giảm lượng kali trong thực phẩm như thái nhỏ, ngâm trong nước vì kali tan rất tốt trong nước, luộc lên sau đó bỏ phần nước luộc để giảm một phần kali. Không nên tận dụng nước này để nấu canh hoặc chế biến món khác.