Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Táo bón là tình trạng tiêu hóa phổ biến, có thể gây nhiều bất tiện nếu kéo dài. Bên cạnh uống đủ nước và vận động, bổ sung trái cây giàu chất xơ, nhiều nước có thể hỗ trợ nhu động ruột và cải thiện việc đi tiêu.

Thói quen nhịn đại tiện: Thói quen nhịn đại tiện khi kéo dài sẽ gây ra táo bón vì đã làm tích tụ 1 lượng phân lớn trong cơ thể. Lâu dần phân trở nên nhiều, nặng và cứng khiên việc đi vệ sinh khó khăn.

Táo bón là tình trạng đại tiện khó khăn, do phân khô cứng, khó đào thải ra ngoài kèm cảm giác đau rát hậu môn khi rặn. Các nguyên nhân gây táo bón gồm có:

Hấp thụ quá nhiều sắt: Nếu nồng độ sắt hấp thu cao hơn 8 mg/ ngày thì hoạt động của nhu động ruột sẽ bị ảnh hưởng gây ra táo bón. Vì vậy nếu muốn bổ sung sắt nhất là với phụ nữ mang thai và cho con bú cần phải theo hướng dẫn của bác sĩ chứ không tự ý bổ sung viên sắt uống tuỳ tiện.

Chế độ ăn ít chất xơ: Là nguyên nhân gây táo bón phổ biến nhất có thể gặp ở mọi độ tuổi. Trong chế độ ăn hàng ngày, nếu dung nạp quá nhiều đạm và chất béo mà không bổ sung chất xơ trong rau củ quả thì bất cứ ai cũng có thể bị táo bón.

Ảnh minh họa: Internet

Rối loạn chức năng sàn chậu: Là tình trạng rối loạn khiến các cơ ở vùng bụng không thể cơ, các cơ ở vùng sàn chậu không giãn. Điều này cản trở quá trình đào thải phân ra ngoài, khiến việc đi đại tiện gặp khó khăn gây táo bón.

Tác dụng phụ của thuốc: Táo bón có thể là 1 tác dụng phụ của việc sử dụng thuốc như thuốc chống trầm cảm, thuốc giảm đau,...Ngoài ra, một số người phụ thuộc vào thuốc nhuận tràng cũng có thể gây ra táo bón khi ngưng thuốc.

4 loại trái cây giúp cải thiện táo bón tự nhiên

Chuối

Chuối là loại trái cây đứng hàng thứ nhất mà người bệnh táo bón không thể bỏ qua. Ngoài ra, táo giàu acid folic, kali, vitamin B6. Đặc biệt, chuối còn chứa nhiều chất xơ và chất pectin, rất tốt cho hệ tiêu hóa, có tác dụng kích thích co bóp đường ruột, kích thích đi ngoài, làm mềm phân, đẩy chất thải dư thừa ra ngoài cơ thể dễ dàng hơn. Cả người lớn và trẻ nhỏ bị táo bón đều có thể bổ sung chuối để hỗ trợ điều trị.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, ăn quá nhiều chuối sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa, tốt nhất nên ăn hai quả chuối mỗi ngày khi bụng đói.

Quả táo

Táo cũng là một trong những loại trái cây trị táo bón do giàu kali, sắt, magie, photpho, lưu huỳnh, mangan. Đặc biệt, táo còn có hàm lượng chất xơ hòa tan và không hòa tan dồi dào giúp cải thiện và ngăn ngừa chứng táo bón vô cùng hiệu quả.

Nếu muốn dùng táo để chữa táo bón, người lớn có thể ăn 1 - 2 quả táo mỗi ngày. Riêng trẻ nhỏ, bạn nên cho 1 quả táo, 50g thì là và 100ml nước vào máy xay sinh tố để xay nhuyễn, lọc nước bằng rây, bỏ bã, cho bé uống hỗn hợp trong ngày. Cần lưu ý nên chọn táo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tươi, không bị dập nát.

Quả bơ

Nếu bạn thắc mắc người bị táo bón nên ăn trái cây gì thì hãy nhớ đến trái bơ. Bơ không chỉ là loại trái cây giúp giữ dáng, làm đẹp da đối với người lớn mà còn là thực phẩm ăn dặm bổ dưỡng trong chế độ dinh dưỡng của bé vì mềm, dễ ăn, ngon. Không chỉ vậy, bơ còn rất giàu chất xơ, rất tốt cho người bị táo bón.

Ảnh minh họa: Internet

Để chữa táo bón, người lớn có thể ăn từ 1 - 2 quả bơ mỗi ngày. Để trẻ em bị táo bón dễ ăn hơn, mẹ nghiền nhuyễn bơ rồi thêm vài vào hạt muối, nhưng không nên thêm đường hoặc sữa vì sẽ làm phân cứng khiến tình trạng táo bón thêm nghiêm trọng hơn.

Quả đu đủ

Đu đủ là thực phẩm chứa enzyme papain, giàu chất xơ thúc đẩy tiêu hóa thức ăn, đào thải chất cặn bã trong cơ thể, từ đó có tác dụng cải thiện chứng táo bón. Không chỉ vậy, đu đủ còn ngăn ngừa tích tụ các protein đang trong quá trình tiêu hóa trong đại tràng.