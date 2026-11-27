Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC giảm 300.000 đồng và còn mua vào 128 triệu đồng và bán ra 134 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng giảm 300.000 đồng, đưa chiều mua vào xuống 128,5 triệu đồng, bán ra 132,5 triệu đồng... Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC vẫn duy trì ở mức 5 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn là 6 triệu đồng.

Theo thông tin báo Thanh Niên , sáng 27/11, giá vàng trong nước quay đầu đi xuống. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng ở mức 129,2 triệu đồng, bán ra 134,2 triệu đồng, giảm 300.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Công ty Phú Quý cũng giảm 300.000 đồng khi mua vàng miếng SJC còn 128,5 triệu đồng, bán ra 134,2 triệu đồng...

Biểu đồ Kitco ghi nhận mức cao nhất 3.608 USD/ounce và thấp nhất 3.551 USD/ounce, chênh nhau 57 USD/ounce. Tại thời điểm cập nhật, giá vàng đã hồi khoảng 21 USD/ounce từ mức thấp nhất.

Theo thông tin báo VietNamNet , lúc 8h46 ngày 27/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên Kitco ở mức 3.571,98 USD/ounce (mua vào) và 3.572,65 USD/ounce (bán ra). Giá vàng tăng 6,48 USD/ounce, tương đương 0,18% so với mức tham chiếu.

Lúc 21h ngày 26/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.575 USD/ounce, giảm 14 USD. Vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh 3.571 USD/ounce.

Giá vàng tiếp tục chịu áp lực sau phiên giao dịch biến động mạnh ngày 25/11, khi có thời điểm giảm xuống dưới ngưỡng 3.500 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025. Thanh khoản thị trường Mỹ trong ngày 26/11 giảm do các thị trường đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn.

Những dữ liệu kinh tế mới nhất cho thấy nền kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng mạnh bất chấp áp lực lạm phát dai dẳng. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 3,7% của tháng 9. Lạm phát PCE lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, tăng lên 3,3%. So với tháng trước, cả hai chỉ số đều tăng 0,3%.

GDP quý III của Mỹ tăng 4,3% theo tốc độ quy đổi cả năm, vượt mức dự báo 3,6%. Thu nhập cá nhân tháng 10 tăng 0,7%, chi tiêu tiêu dùng tăng 0,3%.

Tăng trưởng kinh tế vượt kỳ vọng cùng áp lực lạm phát kéo dài củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Theo dữ liệu thị trường hợp đồng tương lai, xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8-9/12 được định giá ở mức 100% trong ngày 26/11. Triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục là yếu tố bất lợi đối với vàng.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm do những lo ngại về định giá cổ phiếu công nghệ và triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4,845%, lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm còn 4,633%. Đồng USD vẫn duy trì sức mạnh, làm hạn chế nhu cầu đầu tư vào kim loại quý.

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn. Những thông tin về các vụ tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Saudi Arabia và tàu thương mại qua eo biển Hormuz làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ.

Giá dầu Brent giảm 1,01%, xuống 93,65 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 0,51%, còn 83,25 USD/thùng.

Thị trường chứng khoán châu Âu và châu Á phục hồi trong phiên 26/11. Trước đó, tại thị trường Mỹ, chỉ số Dow Jones tăng 0,33%, S&P 500 giảm 0,25% và Nasdaq Composite giảm 0,62%. Giới đầu tư đang hướng sự chú ý tới phiên giao dịch rút ngắn tại Mỹ ngày 27/11 và các dữ liệu lạm phát sắp được công bố tại châu Âu.