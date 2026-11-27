Trong tháng 12 dương lịch, Thực Thần chiếu mệnh, người tuổi Mão có thể kiếm được một khoản kha khá trong ngày hôm nay, đặc biệt là với những người làm nghề tự do. Những mối quan hệ khách hàng, đối tác rộng rãi giúp ích bạn rất nhiều trong công cuộc làm giàu.

Với người làm công ăn lương, tình hình tài chính của bạn không có quá nhiều biến động, điều đó chứng tỏ bạn sẽ phải cố gắng thêm một khoảng thời gian nữa. Hãy đối xử thật lòng với mọi người, bạn mới được mọi người yêu quý và giới thiệu cho những cơ hội quý báu.

Con giáp tuổi Ngọ

Trong tháng 12 dương lịch, tuổi Ngọ nhờ tam hợp nên vận trình công danh sự nghiệp rất thuận lợi. Con giáp này cứ yên tâm công tác và nêu kế hoạch, ý kiến của mình với cấp trên bởi sẽ nhận được sự đồng thuận. Các mối quan hệ xã giao bên ngoài cũng khá êm đẹp, rất có lợi cho công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên trong ngày bản mệnh vẫn nên cẩn thận, chú ý trong khi đi lại vì có thể gặp tai nạn, va chạm xe cộ hoặc gặp sự cố bất ngờ nào đó. Nếu tuổi Ngọ có việc phải xuất hành đi xa thì nên chọn phương tiện công cộng cho an toàn hoặc lựa chọn ngày khác tiến hành để hạn chế rủi rõ có thể gặp phải.

Con giáp tuổi Thân

Trong tháng 12 dương lịch, Thực Thần là cát thần mang tới những tin vui trên phương diện tài lộc cho người tuổi Thân trong hôm nay. Những người làm kinh doanh hoặc nghề tự do có cơ hội nhận được những khoản thu nhập khá tốt trong ngày này. Đây là phần thưởng khích lệ bạn tiếp tục cố gắng không ngừng.

Ảnh minh họa: Internet

Thổ sinh Kim, hôm nay các mối quan hệ của những chú Khỉ cũng được duy trì khá tốt. Những ai còn độc thân có cơ hội nhận được những ánh nhìn đầy thiện ý của những người khác giới. Bạn có thể cởi mở và chủ động trò chuyện với mọi người.

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