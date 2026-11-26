Ở vòng thi trang phục dạ hội, người đẹp lựa chọn thiết kế tông trắng ánh bạc, được đính kết cầu kỳ. Phần thân váy ôm sát với những chi tiết xếp nếp, kết hợp đường cắt ở hai bên eo và chân váy đuôi cá giúp tôn vóc dáng. Thiết kế cúp ngực cũng tạo điểm nhấn với phần vai trần thanh thoát.

Theo thông tin báo Lao Động , đêm chung kết Miss International 2026 diễn ra tại Nhật Bản ngày 25.11, thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu sắc đẹp. Đại diện Việt Nam Lê Phương Khánh Như đã có màn thể hiện nổi bật, lần lượt vượt qua các vòng thi để góp mặt trong Top 5 chung cuộc.

Sau các phần thi, Khánh Như tiếp tục ghi tên mình vào nhóm thí sinh xuất sắc nhất. Đặc biệt, ở phần thuyết trình và ứng xử, người đẹp phát huy lợi thế của một MC song ngữ, thể hiện khả năng giao tiếp và trình bày quan điểm trước ban giám khảo.

Trên sân khấu, Khánh Như thể hiện phong thái tự tin, bước đi chắc chắn và khả năng làm chủ biểu cảm. Đại diện Việt Nam nhận được sự chú ý nhờ thần thái trình diễn cùng nụ cười rạng rỡ.

Trong đêm chung kết Miss International 2026 diễn ra tại Nhật Bản, đại diện Việt Nam - Lê Phương Khánh Như giành ngôi vị á hậu 4. Đại diện Moldova là Elizaveta Kuznetsova được xướng tên cho ngôi vị hoa hậu. Á hậu 1 là Brittany Feeney, đến từ Vương quốc Anh. Các danh hiệu Á hậu 2 và Á hậu 3 lần lượt thuộc về Laura Anna Glozarvá (Czech Republic) và Victoria Titisari Kosasieputri (Indonesia). Ảnh: VOV.

Kết quả cuối cùng, Khánh Như được xướng tên ở vị trí Á hậu 4 Miss International 2026. Dù chưa thể chạm tay đến chiếc vương miện cao nhất, thành tích Top 5 vẫn là dấu mốc đáng ghi nhận trong hành trình thi đấu quốc tế của người đẹp sinh năm 2004.

Theo VOV, Khánh Như sinh năm 2004, đến từ Khánh Hòa, từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025. Cô sở hữu chiều cao 1,69m, gương mặt thanh tú, nhan sắc ngọt ngào. Cô học tại Đại học Kinh tế TP HCM, đồng thời hoạt động trong vai trò MC song ngữ. Người đẹp từng là á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023, Quán quân Én Vàng UEF 2024.

Khánh Như trong phần thi trang phục truyền thống. Ảnh: VOV.

Khánh Như ghi dấu ấn tại đấu trường sắc đẹp quốc tế nhờ khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt và kỹ năng ứng xử. Sự cởi mở giúp đại diện Việt Nam tạo thiện cảm trong các hoạt động chung của cuộc thi. Dấu mốc đáng chú ý của Khánh Như là được ban tổ chức chọn cùng ba thí sinh khác đồng hành với đương kim Miss International 2025 Catalina Duque và Chủ tịch cuộc thi Akemi Shimomura trong chuyến thăm, gặp gỡ Thống đốc tỉnh Niigata.

Trong khoảng 6 tháng chuẩn bị cho Miss International 2026, người đẹp tập trung hoàn thiện ngoại ngữ, kỹ năng trình diễn, ứng xử và dự án cộng đồng. Một trong những nội dung được cô đầu tư là câu chuyện văn hóa Việt Nam thông qua trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ.

Khánh Như ghi dấu ấn tại đấu trường sắc đẹp quốc tế nhờ khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt và kỹ năng ứng xử. Ảnh: VOV.

Đáng chú ý, tại phần thi ứng xử Top 10, Khánh Như lựa chọn chủ đề phát triển bền vững, tập trung vào cơ hội tiếp cận giáo dục và công nghệ của trẻ em. Cô giới thiệu dự án Digital Wings với mục tiêu thu hẹp khoảng cách số thông qua giáo dục và công nghệ.

Người đẹp cho rằng một chiếc máy tính có thể là vật dụng bình thường với nhiều người, nhưng lại có thể mở ra cơ hội thay đổi tương lai của một đứa trẻ. Thông điệp này cho thấy nỗ lực đưa những vấn đề xã hội vào hành trình dự thi, thay vì chỉ tập trung vào các phần trình diễn nhan sắc.