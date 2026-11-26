Lê Phương Khánh Như - đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Quốc tế 2026 (Miss International) - xuất sắc lọt top 5 và giành danh hiệu Á hậu 4 trong đêm chung kết diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản), tối 25/11.
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Theo thông tin báo Lao Động, đêm chung kết Miss International 2026 diễn ra tại Nhật Bản ngày 25.11, thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu sắc đẹp. Đại diện Việt Nam Lê Phương Khánh Như đã có màn thể hiện nổi bật, lần lượt vượt qua các vòng thi để góp mặt trong Top 5 chung cuộc.
Ở vòng thi trang phục dạ hội, người đẹp lựa chọn thiết kế tông trắng ánh bạc, được đính kết cầu kỳ. Phần thân váy ôm sát với những chi tiết xếp nếp, kết hợp đường cắt ở hai bên eo và chân váy đuôi cá giúp tôn vóc dáng. Thiết kế cúp ngực cũng tạo điểm nhấn với phần vai trần thanh thoát.
Trên sân khấu, Khánh Như thể hiện phong thái tự tin, bước đi chắc chắn và khả năng làm chủ biểu cảm. Đại diện Việt Nam nhận được sự chú ý nhờ thần thái trình diễn cùng nụ cười rạng rỡ.
Sau các phần thi, Khánh Như tiếp tục ghi tên mình vào nhóm thí sinh xuất sắc nhất. Đặc biệt, ở phần thuyết trình và ứng xử, người đẹp phát huy lợi thế của một MC song ngữ, thể hiện khả năng giao tiếp và trình bày quan điểm trước ban giám khảo.
Kết quả cuối cùng, Khánh Như được xướng tên ở vị trí Á hậu 4 Miss International 2026. Dù chưa thể chạm tay đến chiếc vương miện cao nhất, thành tích Top 5 vẫn là dấu mốc đáng ghi nhận trong hành trình thi đấu quốc tế của người đẹp sinh năm 2004.
Theo VOV, Khánh Như sinh năm 2004, đến từ Khánh Hòa, từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025. Cô sở hữu chiều cao 1,69m, gương mặt thanh tú, nhan sắc ngọt ngào. Cô học tại Đại học Kinh tế TP HCM, đồng thời hoạt động trong vai trò MC song ngữ. Người đẹp từng là á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023, Quán quân Én Vàng UEF 2024.
Khánh Như ghi dấu ấn tại đấu trường sắc đẹp quốc tế nhờ khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt và kỹ năng ứng xử. Sự cởi mở giúp đại diện Việt Nam tạo thiện cảm trong các hoạt động chung của cuộc thi. Dấu mốc đáng chú ý của Khánh Như là được ban tổ chức chọn cùng ba thí sinh khác đồng hành với đương kim Miss International 2025 Catalina Duque và Chủ tịch cuộc thi Akemi Shimomura trong chuyến thăm, gặp gỡ Thống đốc tỉnh Niigata.
Trong khoảng 6 tháng chuẩn bị cho Miss International 2026, người đẹp tập trung hoàn thiện ngoại ngữ, kỹ năng trình diễn, ứng xử và dự án cộng đồng. Một trong những nội dung được cô đầu tư là câu chuyện văn hóa Việt Nam thông qua trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ.
Đáng chú ý, tại phần thi ứng xử Top 10, Khánh Như lựa chọn chủ đề phát triển bền vững, tập trung vào cơ hội tiếp cận giáo dục và công nghệ của trẻ em. Cô giới thiệu dự án Digital Wings với mục tiêu thu hẹp khoảng cách số thông qua giáo dục và công nghệ.
Người đẹp cho rằng một chiếc máy tính có thể là vật dụng bình thường với nhiều người, nhưng lại có thể mở ra cơ hội thay đổi tương lai của một đứa trẻ. Thông điệp này cho thấy nỗ lực đưa những vấn đề xã hội vào hành trình dự thi, thay vì chỉ tập trung vào các phần trình diễn nhan sắc.
Miss International là một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn trên thế giới, tổ chức lần đầu tiên vào năm 1960. Cuộc thi tìm kiếm những cô gái có nhan sắc, trí tuệ, sự thanh lịch, lòng nhân ái. Năm 2024, Huỳnh Thị Thanh Thủy trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang tại đấu trường nhan sắc này. Ngoài ra, Phương Nhi vào top 15 Miss International 2023, Tường San vào top 8 Miss International 2019