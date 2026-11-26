Điểm đáng chú ý là công nghệ AI đang khiến hành vi xâm phạm quyền hình ảnh trở nên khó nhận diện hơn. Nếu trước đây, việc sử dụng trái phép thường liên quan đến hình ảnh hoặc video gốc của nghệ sĩ, hiện nay công nghệ có thể kết hợp nhiều đặc điểm khuôn mặt để tạo ra một nhân vật mới nhưng vẫn khiến khán giả nhận ra người thật.

Theo thông tin công khai, vụ án được xét xử trực tuyến tại Tòa án Nhân dân quận Môn Đầu Câu, Bắc Kinh. Triệu Lệ Dĩnh khởi kiện đơn vị vận hành nền tảng, một doanh nghiệp liên quan và một cá nhân. Trọng tâm tranh chấp là việc sử dụng công nghệ AI để tạo ra những nhân vật có đặc điểm ngoại hình gợi liên tưởng đến nữ diễn viên, sau đó đưa vào các tác phẩm phim ngắn. Hiện vụ việc chưa có phán quyết cuối cùng.

Theo hướng dẫn xét xử được Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc công bố ngày 7/9/2026, việc sử dụng AI để xử lý hình ảnh cá nhân, tạo hình tượng ảo có khả năng nhận diện một người cụ thể rồi công khai khi chưa được cho phép có thể cấu thành hành vi xâm phạm quyền hình ảnh.

Đáng chú ý, tiêu chí xác định vi phạm không yêu cầu hình ảnh phải giống người thật hoàn toàn. Trong một vụ án được Tòa án Internet Bắc Kinh công bố hồi tháng 3/2026, nhà sản xuất phim ngắn từng lập luận nhân vật AI chỉ tình cờ có một số đường nét giống nữ diễn viên. Tuy nhiên, tòa án đánh giá những đặc điểm được thể hiện đủ để công chúng nhận diện người bị sử dụng hình ảnh. Do nhà sản xuất không chứng minh được quy trình tạo hình như đã trình bày, bên này phải chịu bất lợi về chứng cứ.

Một vấn đề khác được đặt ra là trách nhiệm của đơn vị phát hành. Trong vụ án nói trên, đơn vị phát sóng cho rằng họ đã được nhà sản xuất cấp quyền khai thác bộ phim. Tuy nhiên, tòa án xác định quyền khai thác tác phẩm và quyền sử dụng hình ảnh cá nhân là hai phạm vi pháp lý độc lập. Việc sở hữu giấy phép phát hành phim không đồng nghĩa với quyền sử dụng hình ảnh của người khác.

Đối với ngành công nghiệp phim ngắn AI, đây là vấn đề đáng lưu tâm khi quy trình sản xuất và phát hành ngày càng nhanh, số lượng nội dung tăng mạnh. Các nền tảng không thể chỉ kiểm tra bản quyền tác phẩm mà còn cần quan tâm đến nguồn gốc hình ảnh được sử dụng.

Vụ kiện của Triệu Lệ Dĩnh vì thế không đơn thuần là tranh chấp quyền lợi của một nghệ sĩ nổi tiếng, mà còn đặt ra giới hạn pháp lý cho hoạt động sáng tạo bằng AI. Công nghệ có thể mở rộng khả năng sản xuất nội dung, nhưng không đồng nghĩa nhà sản xuất được tự ý sử dụng danh tính và đặc điểm nhận diện của người thật để thu hút khán giả.