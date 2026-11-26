Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện Hoa hậu Khánh Vân xác nhận cô đang mang thai con đầu lòng. Nhiếp ảnh gia Nguyễn Long tiết lộ vợ đã mang thai 3 tháng. Anh hạnh phúc vỡ òa, xúc động khi đón nhận tin vui.

Theo thông tin báo Dân trí , trưa 25/11, Hoa hậu Khánh Vân vui mừng thông báo đang mang thai con đầu lòng, sau 2 năm kết hôn với nhiếp ảnh gia Nguyễn Long. Cặp đôi chia sẻ hình ảnh siêu âm em bé, kèm lời nhắn: "Chào con, em bé đáng yêu nhà ta".

Hoa hậu Khánh Vân cho biết thời gian tới, cô ưu tiên nghỉ ngơi, dành thời gian cho gia đình và em bé, đồng thời vẫn sắp xếp công việc nếu phù hợp với sức khỏe .

Gia đình, người thân dành nhiều lời chúc mừng cho cặp đôi. Đặc biệt, bố mẹ Hoa hậu Khánh Vân quan tâm, chia sẻ những lời khuyên và kinh nghiệm hữu ích, giúp hai vợ chồng chuẩn bị cho giai đoạn mang thai.

"Giai đoạn này tôi sẽ nghỉ ngơi nhiều hơn để chào đón con, nhưng tôi sẽ sắp xếp thời gian hợp lý để đảm bảo sức khỏe mẹ bầu mà vẫn có thể tham gia các hoạt động giải trí. Tôi hy vọng rằng quý vị khán giả sẽ luôn yêu thương và dành lời chúc cho vợ chồng tôi trong giai đoạn ý nghĩa này", cô chia sẻ.

Cùng thông báo tin vui, vợ chồng Hoa hậu Khánh Vân thực hiện MV Chào con để đánh dấu cột mốc đặc biệt. Ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, ca từ như lời thủ thỉ của cha mẹ gửi đến thiên thần nhỏ đang lớn lên từng ngày trong bụng mẹ.

Trong MV, Khánh Vân xuất hiện với hình ảnh giản dị, thể hiện tâm trạng của người mẹ mong chờ con chào đời. Những thay đổi trong quá trình mang thai, từ chế độ ăn uống, cân nặng đến sinh hoạt thường ngày, được cô đón nhận với tâm thế háo hức và hạnh phúc.

Hoa hậu Khánh Vân xúc động chia sẻ về hành trình làm mẹ: "Từ một cô gái với bao ước mơ và hoài bão, mẹ đã gặp ba, cùng nhau xây dựng tổ ấm và giờ đây đón nhận thiên chức thiêng liêng nhất của cuộc đời, được làm mẹ và bước vào một hành trình mới, nơi con chính là điều tuyệt vời nhất.

Hoa hậu Khánh Vân hạnh phúc khi có ông xã đồng hành, sẻ chia và cùng mình chuẩn bị đón thành viên mới. Ảnh: Báo Dân trí.

Con là kết tinh ngọt ngào của tình yêu của ba và mẹ, là món quà nhiệm màu mà cả gia đình đang hồi hộp mong chờ. Từ ngày biết có con, mỗi nhịp chuyển động bé nhỏ, mỗi lần ba ân cần chăm sóc mẹ, cùng nhau chuẩn bị cho ngày con chào đời đều trở thành những khoảnh khắc đáng nhớ".

Với Khánh Vân, mang thai là trải nghiệm thiêng liêng, đánh dấu một chương mới trong cuộc sống. Cô hạnh phúc khi có ông xã đồng hành, sẻ chia và cùng mình chuẩn bị đón thành viên mới.

Theo thông tin VNExpress, người đẹp tên đầy đủ Nguyễn Trần Khánh Vân, quê TP HCM, cao 1,75 m. Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, cô đoạt danh hiệu Miss Áo dài 2013, Á khôi Miss Ngôi Sao 2014, giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2018. Cô từng thi Miss Universe 2020, vào top 21 chung cuộc.

Nguyễn Long, 48 tuổi, hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh từ năm 2004 đến nay. Anh từng cộng tác chụp ảnh thời trang cho nhiều hoa hậu, người mẫu. Anh quen Khánh Vân nhiều năm, làm quản lý cho cô, đến giữa năm 2024 mới công khai mối quan hệ.

Kể từ khi kết hôn năm 2024, Nguyễn Long luôn đồng hành cùng Khánh Vân trong cuộc sống lẫn công việc. Anh ủng hộ vợ theo đuổi nghệ thuật, thường đứng phía sau vun đắp để cô phát triển sự nghiệp và thực hiện những đam mê riêng.