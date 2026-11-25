Diễn viên Kim Hiền bất ngờ thông báo nhận đơn bán yến trở lại sau thời gian vắng bóng trong hoạt động kinh doanh. Lần này, nữ diễn viên lựa chọn làm việc độc lập, không còn hợp tác với đối tác cũ, thu hút sự chú ý của khán giả sau những thay đổi trong cuộc sống riêng.

Mới đây, Kim Hiền đăng tải thông báo nhận đơn bán yến trên trang cá nhân. Nữ diễn viên cho biết cô đã trở lại với công việc kinh doanh, đồng thời nhấn mạnh lần này sẽ tự hoạt động thay vì tiếp tục hợp tác với đối tác trước đây. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến những khách hàng vẫn nhớ đến mình, thường xuyên hỏi thăm và dành sự tin tưởng trong suốt thời gian qua. Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Bởi kể từ khi sang Mỹ định cư, Kim Hiền không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên tại Việt Nam mà chủ yếu dành thời gian chăm sóc gia đình và xây dựng cuộc sống mới. Việc trở lại kinh doanh được xem là một trong những hướng đi giúp cô duy trì công việc riêng bên cạnh những trách nhiệm cá nhân.

Diễn viên Kim Hiền trở lại kinh doanh yến sào tại Mỹ Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường tại Mỹ. Cuộc sống của cô xoay quanh việc chăm sóc các con, sinh hoạt gia đình, dọn dẹp nhà cửa và làm vườn. So với hình ảnh một diễn viên hoạt động sôi nổi trên màn ảnh trước đây, Kim Hiền hiện có nhịp sống khá bình lặng và kín tiếng hơn. Chuyện tình cảm của nữ diễn viên cũng trải qua nhiều thay đổi. Năm 2015, cô kết hôn với doanh nhân Andy Lê rồi sang Mỹ sinh sống. Cả hai có một con gái chung tên Yvona. Trước đó, Kim Hiền đã có con trai Sonic từ mối quan hệ trước. Sau nhiều năm gắn bó, cuộc hôn nhân của cô đi đến kết thúc. Năm 2026, nữ diễn viên xác nhận thông tin ly hôn, khép lại một chặng đường nhiều biến động trong đời sống riêng.

Dù đã rời xa các hoạt động nghệ thuật thường xuyên, Kim Hiền vẫn là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam. Sinh năm 1982, cô bén duyên với diễn xuất từ nhỏ và từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Dốc Tình, Mùi Ngò Gai, Ngũ Quái Sài Gòn và Gia Đình Phép Thuật. Đặc biệt, vai Út Ráng trong Hương Phù Sa giúp tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với đông đảo khán giả. Vắng bóng làng giải trí nhiều năm nhưng Kim Hiền vẫn là cái tên được khán giả quan tâm. Thời gian qua, nữ diễn viên vẫn thường xuyên cập nhật cuộc sống của mình tại Mỹ trên Facebook cá nhân, cũng như chăm chỉ tương tác với khán giả. Ở lĩnh vực điện ảnh, Kim Hiền từng góp mặt trong Thiên Mệnh Anh Hùng và Mỹ Nhân. Với vai diễn trong Mỹ Nhân, cô được trao giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19, đánh dấu một thành tích đáng chú ý trong sự nghiệp. Từ một diễn viên quen thuộc trên màn ảnh nhỏ, Kim Hiền hiện tập trung nhiều hơn cho cuộc sống tại Mỹ. Việc trở lại kinh doanh yến sào cho thấy cô đang từng bước xây dựng công việc riêng, tìm kiếm sự chủ động về tài chính và tiếp tục sắp xếp cuộc sống sau những thay đổi trong chuyện hôn nhân.

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