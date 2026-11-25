Chúng cũng chứa một lượng lớn mangan, có liên quan đến hình thành xương, chuyển hóa chất dinh dưỡng, chức năng não. Đồng là khoáng chất tham gia sản xuất năng lượng và tổng hợp một số chất dẫn truyền thần kinh cũng có trong thực phẩm này.

Củ dền có giá trị dinh dưỡng cao, ít calo nhưng lại chứa hầu hết các loại vitamin và khoáng chất mà cơ thể cần. 100 g củ dền luộc có 44 calo, 1,7 g protein, 0,2 g chất béo, 10 g carbohydrate, 2 g chất xơ cùng với kali, magiê, vitamin B6, C, sắt. Củ dền đặc biệt giàu folate còn gọi là axit folic hay vitamin B9, đóng vai trò quan trọng trong quá trình tăng trưởng, duy trì sức khỏe tim mạch.

Nhờ chứa hàm lượng nitrate tự nhiên dồi dào, khi được dung nạp vào cơ thể, củ dền giúp kích thích sản sinh oxit nitric – một phân tử đóng vai trò quan trọng trong việc làm giãn nở các thành mạch máu, giảm lực cản lưu thông máu và hạ huyết áp hiệu quả.

Việc duy trì thói quen uống nước ép củ dền hoặc bổ sung vào bữa ăn hàng ngày sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng xơ vữa động mạch, giảm nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim một cách bền vững.

Thúc đẩy quá trình tạo máu, ngăn ngừa bệnh thiếu máu

Thiếu máu do thiếu sắt là tình trạng phổ biến gây ra các triệu chứng mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt và da dẻ xanh xao, đặc biệt ở phụ nữ mang thai hoặc phụ nữ trong độ tuổi sinh nở.

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù củ dền không chứa hàm lượng sắt quá cao như thịt đỏ, nhưng nó lại cung cấp một lượng lớn folate (vitamin B9) kết hợp cùng vitamin C – hai yếu tố then chốt giúp cơ thể hấp thụ sắt tối đa và kích thích quá trình sản sinh hồng cầu khỏe mạnh. Việc sử dụng củ dền điều độ sẽ giúp cải thiện tình trạng tuần hoàn máu, mang lại làn da hồng hào và tràn đầy sức sống.

Hỗ trợ kháng viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ cho cơ thể

Sắc đỏ đặc trưng của củ dền không chỉ bắt mắt mà còn là minh chứng cho sự hiện diện của nhóm chất chống oxy hóa cực mạnh gọi là betalain. Các hợp chất này có khả năng trung hòa các gốc tự do có hại, làm chậm quá trình lão hóa tế bào và bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các bệnh lý viêm mạn tính.

Nhiều nghiên cứu sơ bộ cũng cho thấy các đặc tính kháng viêm từ betalain trong củ dền có thể hỗ trợ làm giảm các triệu chứng đau nhức xương khớp và bảo vệ các cơ quan nội tạng khỏi tổn thương oxy hóa.

Hỗ trợ phát triển trí não và bảo vệ sức khỏe não bộ

Khi chúng ta già đi, lưu lượng máu cung cấp lên não thường suy giảm, dẫn đến tình trạng suy giảm trí nhớ và các chức năng nhận thức. Nhờ khả năng làm giãn mạch và tăng cường lưu thông máu nhờ oxit nitric, củ dền giúp cung cấp dồi dào lượng oxy và dưỡng chất thiết yếu cho các tế bào não bộ.

Ảnh minh họa: Internet

Việc bổ sung củ dền vào thực đơn ăn uống hàng ngày có thể hỗ trợ cải thiện sự tập trung, làm chậm quá trình suy giảm nhận thức ở người cao tuổi và giữ cho hệ thần kinh luôn minh mẫn, hoạt động tối ưu.

Một số lưu ý khi sử dụng củ dền đỏ

Mặc dù chứa nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe song nếu chế biến không đúng cách hoặc dùng cho đối tượng không thích hợp, loại củ này có thể gây hại. Vậy cần lưu ý gì khi chế biến hay sử dụng củ dền đỏ trong chế độ ăn hàng ngày?

Hạn chế với người bị sỏi thận hoặc có tiền sử sỏi thận

Việc ăn củ dền đỏ hoặc dùng nước ép của củ dền nhiều có thể gây tái phát hoặc khiến tình trạng sỏi thận trở nên nghiêm trọng hơn. Nguyên nhân là chất oxalate có trong củ dền đỏ có đặc tính như một chất kháng dinh dưỡng, góp phần hình thành nên sỏi thận.

Không pha nước ép củ dền đỏ với sữa

Nhiều người vì muốn nước ép củ dền đỏ có vị ngọt béo mà dùng sữa để pha thêm, tuy nhiên sự kết hợp này sẽ gây hại cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Không dùng cho trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi

Nhiều phụ huynh cho rằng nước ép củ dền đỏ có tác dụng bổ máu nên tốt với trẻ nhỏ, song đối tượng trẻ dưới 6 tháng tuổi lại không thích hợp. Đặc biệt, dùng củ dền đỏ kết hợp với sữa còn gây ngộ độc cho trẻ rất nguy hiểm.