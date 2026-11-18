Vợ NSND Công Lý gây chú ý khi chia sẻ hành trình đồng hành cùng chồng sau biến cố sức khỏe, đồng thời tiết lộ lời nhận xét đầy bất ngờ từ một người chị thân thiết về cuộc hôn nhân của cả hai.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Ngọc Hà đăng tải bài viết dài kể về cuộc sống gia đình sau khi NSND Công Lý gặp biến cố sức khỏe. Cô cho biết ngay cả những người thân quen cũng từng hoài nghi về khả năng bản thân có thể tiếp tục đồng hành cùng chồng trong hoàn cảnh khó khăn. Lê Ngọc Hà sinh năm 1988, từng lọt Top 20 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008, sau đó hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông. Cô và NSND Công Lý bắt đầu hẹn hò năm 2016, tổ chức đám cưới vào ngày 2/1/2021 sau khoảng 5 năm tìm hiểu.

Tuy nhiên, chỉ khoảng 6 tháng sau ngày cưới, tháng 7/2021, NSND Công Lý gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng. Từ đó, cuộc sống của hai vợ chồng hoàn toàn thay đổi. Trong bài viết, Ngọc Hà chia sẻ bức ảnh chồng vừa tỉnh dậy sau gần 4 tháng nằm viện là dấu mốc không thể quên trong cuộc đời cô. Lê Ngọc Hà và NSND Công Lý đã cùng nhau trải qua gần một thập kỷ với nhiều thăng trầm. Trước đây, nữ phóng viên chưa từng phải chăm sóc người thân trong những sinh hoạt cá nhân. Thế nhưng, khi chồng đổ bệnh, cô phải học cách đảm nhận mọi việc, từ tắm rửa, thay tã đến chăm sóc người sau tai biến. Ngọc Hà thừa nhận khoảng thời gian ấy giống như địa ngục cả về thể xác lẫn tinh thần. Có những ngày, cô phải dốc đến 200% sức lực để vừa chăm sóc chồng, vừa đối diện với áp lực dư luận.

Gần 4 tháng chồng nằm viện, Ngọc Hà cho biết bản thân chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn. Sau khi NSND Công Lý xuất viện, hành trình phục hồi sức khỏe vẫn tiếp tục với nhiều lo toan. Bên cạnh những khó khăn về kinh tế và sinh hoạt, cô còn phải đối diện với không ít lời bàn tán về cuộc hôn nhân của mình. Trước những tin đồn rạn nứt, ly hôn, nữ phóng viên nhiều lần lên tiếng khẳng định tình cảm vợ chồng vẫn gắn bó. Ngọc Hà cho biết cuộc sống gia đình đã dần ổn định, dù kinh tế chưa thực sự dư dả Hiện tại, Ngọc Hà cho biết cuộc sống gia đình đã dần ổn định, dù kinh tế chưa thực sự dư dả. Cô không ngại chia sẻ căn nhà không quá rộng, thu nhập chỉ đủ trang trải sinh hoạt. Tuy nhiên, nữ phóng viên vẫn biết ơn vì còn sức khỏe để làm việc và chăm lo cho người thân. Điều khiến cô cảm thấy may mắn là luôn nhận được sự yêu thương từ gia đình, bạn bè. Những món ăn mẹ tự tay chuẩn bị, chút trái cây chị gái gửi sang hay lời động viên từ bạn bè đều trở thành nguồn an ủi trong những lúc mệt mỏi. Đặc biệt, NSND Công Lý vẫn nhận được tình cảm và sự quan tâm từ đồng nghiệp, khán giả. Khép lại bài viết, Ngọc Hà cho biết không muốn dành thời gian oán trách số phận mà lựa chọn tập trung làm việc, kiếm tiền và vun vén gia đình. Cô chỉ mong chồng ngày càng khỏe mạnh, bản thân đủ sức tiếp tục công việc, kinh tế bớt chật vật và những người thân yêu luôn bình an. Sau nhiều năm đối diện biến cố, nữ phóng viên vẫn lựa chọn đồng hành cùng NSND Công Lý bằng sự kiên trì và tình cảm dành cho gia đình.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-nsnd-cong-ly-bat-ngo-gay-suy-ngam-sau-nhieu-nam-cham-soc-chong-773324.html