Ngọc Trinh nói thẳng chuyện kết hôn ở tuổi 37, quan điểm khiến dân tình chú ý

Hậu trường 15/11/2026 16:24

Ngọc Trinh bất ngờ thu hút sự chú ý khi chia sẻ quan điểm hài hước về chuyện phụ nữ bước qua tuổi 30 nhưng vẫn chưa lập gia đình. Phát ngôn của nữ diễn viên nhanh chóng nhận được sự quan tâm, nhất là khi cô hiện đã 37 tuổi và vẫn chưa công khai kế hoạch kết hôn.

Trên trang Facebook cá nhân đã xác minh, Ngọc Trinh viết: “Nếu một cô gái đã qua 30 tuổi mà vẫn chưa kết hôn. Chỉ có 3 lý do thôi. Mệnh tốt, mệnh rất tốt, mệnh cực kỳ tốt”. Cách nhìn nhận dí dỏm của người đẹp nhận được nhiều sự chú ý. Thay vì xem việc chưa lập gia đình là điều đáng lo ngại, cô thể hiện thái độ thoải mái, không đặt nặng những quan niệm truyền thống về tuổi tác và hôn nhân.

Thực tế, đây không phải lần đầu Ngọc Trinh chia sẻ suy nghĩ về chuyện tình cảm. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 5/2026, nữ diễn viên cho biết bản thân không còn đặt ra những cột mốc cố định cho việc yêu đương, kết hôn hay sinh con. Cô từng mong muốn lập gia đình ở một độ tuổi nhất định, nhưng khi những dự định không diễn ra như kỳ vọng, người đẹp quyết định để mọi chuyện phát triển tự nhiên.

Ngọc Trinh nói thẳng chuyện kết hôn ở tuổi 37, quan điểm khiến dân tình chú ý - Ảnh 1
Ngọc Trinh tiết lộ suy nghĩ về hôn nhân, không còn đặt nặng chuyện lấy chồng

Tiêu chí lựa chọn bạn đời của Ngọc Trinh cũng có nhiều thay đổi. Nếu trước đây cô từng coi trọng điều kiện kinh tế, hiện tại nữ diễn viên mong muốn tìm được người đàn ông biết quan tâm, không gia trưởng và sẵn sàng chia sẻ, đồng hành trong cuộc sống. Cô cũng không còn yêu cầu đối phương phải kiếm nhiều tiền hơn mình mà đề cao sự thấu hiểu và khả năng cùng nhau vun đắp tương lai.

Đáng chú ý, Ngọc Trinh đã chủ động chuẩn bị cho kế hoạch làm mẹ bằng cách trữ đông trứng. Người đẹp từng chia sẻ sẵn sàng cân nhắc việc làm mẹ đơn thân nếu không tìm được người phù hợp. Suy nghĩ này phần nào chịu ảnh hưởng từ tình cảm cô dành cho bé He, cháu gái ruột được đón về chăm sóc từ năm 2023. Ngọc Trinh xem bé như con gái, thường xuyên đồng hành cùng bé trong học tập và sinh hoạt hằng ngày.

Ở tuổi 37, Ngọc Trinh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật lẫn kinh doanh. Tháng 5/2026, cô trở lại màn ảnh rộng với vai chính trong phim kinh dị Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ. Trước đó, người đẹp từng tham gia các dự án như Vòng Eo 56, Vu Quy Đại Náo, Chị Chị Em Em 2 và Chị Dâu. Cô cho biết vẫn yêu thích diễn xuất và mong muốn mỗi năm có thể góp mặt trong một dự án điện ảnh phù hợp, thay vì chạy theo số lượng tác phẩm.

Ngọc Trinh nói thẳng chuyện kết hôn ở tuổi 37, quan điểm khiến dân tình chú ý - Ảnh 2
Bên cạnh cuộc sống cá nhân, Ngọc Trinh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Ngọc Trinh cũng thường xuyên trở thành đề tài bàn luận. Thời gian qua, cô nhiều lần xuất hiện thân thiết bên diễn viên Quốc Trường, khiến khán giả đặt nghi vấn cả hai đang hẹn hò. Đặc biệt, hình ảnh cặp đôi diện trang phục cô dâu, chú rể từng gây xôn xao mạng xã hội. Tuy nhiên, đây thực chất là hoạt động quảng bá cho một buổi livestream bán hàng, không phải đám cưới ngoài đời. Cả hai cũng chưa lên tiếng xác nhận mối quan hệ.

Sau gần hai thập kỷ hoạt động trong showbiz, Ngọc Trinh dường như đã có cách nhìn nhận khác về danh tiếng, tiền bạc và hạnh phúc cá nhân. Với cô, kết hôn không phải đích đến bắt buộc hay thước đo giá trị của một người phụ nữ.

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