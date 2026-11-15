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Đời sống 15/11/2026 15:55

Ngày 14/11, Công an xã Hồng Sơn (Hà Nội) cho biết đã làm rõ vụ việc một phụ nữ có hành vi xô xát, đẩy ngã cụ bà trong video lan truyền trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 14/11, Công an xã Hồng Sơn (Hà Nội) cho biết đã làm rõ vụ việc một phụ nữ có hành vi xô xát, đẩy ngã cụ bà trong video lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 12/11, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Hồng Sơn phát hiện đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ giằng co, đẩy cụ bà ngã xuống sân. Đơn vị sau đó tiến hành xác minh những người liên quan.

Kết quả xác minh cho thấy, sự việc xảy ra khoảng 7h ngày 10/11/2025 tại thôn Tân Độ, xã Hồng Sơn. Người phụ nữ trong video là N.T.Đ. (SN 1967), còn cụ bà là N.T.L. (SN 1943). Hai người cùng trú tại xã Hồng Sơn và có quan hệ mẹ chồng, con dâu.

Lời khai của người con dâu quát tháo, xô ngã mẹ chồng 83 tuổi ở Hà Nội - Ảnh 1
Người phụ nữ có hành vi đánh mẹ chồng tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, làm việc với cơ quan công an, bà Đ. thừa nhận hành vi của mình xuất phát từ sự thiếu kiểm soát, đồng thời nhận thức được sai phạm. Người phụ nữ cho biết đã xin lỗi cụ L. tại cuộc họp gia đình và cam kết không tái phạm.

Hiện Công an xã Hồng Sơn tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân không tự ý đăng tải, phát tán hình ảnh cá nhân của người khác lên mạng xã hội khi chưa được phép, tránh xâm phạm quyền riêng tư và các quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân.

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