Giá vàng hôm nay, ngày 15/11/2026: Giảm mạnh, người mua lỗ 7 triệu sau một tuần

Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC giảm 3,2 triệu đồng sau một tuần khi mua vào xuống 133,3 triệu đồng và bán ra 137,3 triệu đồng. Tập đoàn Doji cũng giảm 3 triệu đồng khi mua vàng nhẫn còn 133,5 triệu đồng và bán ra 137,5 triệu đồng. Tại Doji, chênh lệch mua - bán vàng nhẫn vẫn duy trì 4 triệu đồng nên người mua sau một tuần bị lỗ đến 7 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên , sáng 15/11, giá vàng ghi nhận mức giảm sâu trong tuần. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty SJC được mua vào ở mức 134,5 triệu đồng/lượng, bán ra 137,5 triệu đồng, giảm 3,5 triệu đồng so với cuối tuần trước. Do chênh lệch giá mua - bán vàng miếng vẫn được SJC duy trì 3 triệu đồng/lượng thì người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng.

Nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran giúp giá dầu hạ nhiệt, giảm lo ngại lạm phát. Đồng USD suy yếu cũng hỗ trợ giá vàng. Kim loại quý đạt đỉnh tuần tại 4.148 USD/ounce.

Theo thông tin báo VietNamNet , giá vàng thế giới trải qua tuần giảm mạnh, rơi xuống mức thấp nhất trong hơn một năm. Giá vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức 4.066 USD/ounce. Kim loại quý tăng mạnh, vượt mốc 4.100 USD/ounce.

Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu khi dữ liệu CPI tháng 10 của Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn dự báo. Lạm phát dai dẳng làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, qua đó hỗ trợ đồng USD và đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lên cao.

Đến thứ Tư, giá vàng chính thức đánh mất mốc 4.000 USD/ounce. Những phát biểu cứng rắn của các quan chức Fed tiếp tục củng cố kỳ vọng thắt chặt tiền tệ.

Đà giảm mạnh hơn trong phiên thứ Năm khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiến sát 5%, đồng USD tiếp tục tăng giá. Vàng chạm đáy tuần tại 3.852 USD/ounce. Lực mua bắt đáy xuất hiện khi giá xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025.

Trong phiên cuối tuần, giá vàng phục hồi nhẹ sau khi dữ liệu giá sản xuất tháng 10 của Mỹ cho thấy một số dấu hiệu hạ nhiệt. Kim loại quý kết thúc phiên gần như đi ngang, khép lại một tuần giao dịch đầy biến động.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức 3.885 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 3.887 USD/ounce.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định giá vàng đã giảm khoảng 4,5% trong tuần. Theo ông, CPI Mỹ cao hơn dự báo, cùng báo cáo việc làm tương đối tích cực, đã đẩy lợi suất và kỳ vọng lãi suất tăng, gây sức ép lên kim loại quý.

Ông Chandler cảnh báo thị trường chưa hình thành vùng đáy. Mục tiêu giảm tiếp theo của vàng có thể thấp hơn khoảng 100 USD. Nếu giá xuyên thủng vùng 3.750 USD/ounce, kim loại quý có thể lùi về 3.500 USD/ounce.

Trong khi đó, ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng giá dầu tăng làm gia tăng kỳ vọng lạm phát, kéo theo khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tiếp theo. Hiện thị trường gần như chắc chắn Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25-0,5 điểm phần trăm. Giá vàng có thể tiếp tục đi ngang trong ngắn hạn.