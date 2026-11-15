Mừng 3 con giáp có vận khí hanh thông, may mắn đủ đường, tài khoản nhảy số không ngớt, gặp dữ hóa lành từ nay đến Rằm tháng 10 âm lịch

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp có vận khí hanh thông, may mắn đủ đường, tài khoản nhảy số không ngớt, gặp dữ hóa lành từ nay đến Rằm tháng 10 âm lịch này nhé!
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Con giáp tuổi Thìn
Từ nay đến Rằm tháng 10 âm lịch, Chính Ấn che chở giúp cho mọi việc trong cuộc sống của con giáp tuổi Thìn thời gian này trở nên nhẹ nhàng và dễ dàng hơn rất nhiều. Khi có nhiều người cùng chung tay giúp sức, bạn đã giảm đi được rất nhiều gánh nặng trong công việc.
Ngoài ra, bản mệnh còn có cơ hội trao đổi trực tiếp, thẳng thắn với ai đó về những chủ đề bạn đang quan tâm. Đây là lúc bạn và người ấy sẽ tìm ra tiếng nói chung cho một vấn đề đang căng thẳng. Sức khỏe của bản mệnh thời gian này đã tốt lên rất nhiều khi bạn thường xuyên giữ được năng lượng tích cực và được ở gần những người vui vẻ, hòa đồng, nhiều năng lượng tốt.
Con giáp tuổi Hợi
Từ nay đến Rằm tháng 10 âm lịch, cát tinh xuất hiện cho thấy dấu hiệu tốt với những ai đang theo đuổi con đường học tập hoặc công danh sự nghiệp. Chậm mà chắc, tuổi Hợi đang bước những bước tiến vững vàng để tương lai thăng tiến.
Tuy nhiên trong ngày Thổ khắc Thủy, mối quan hệ giữa tuổi Hợi và người nhà không được êm ấm. Thậm chí, sự quay lưng lại của các thành viên sẽ khiến bản mệnh cảm thấy lạc lõng trong chính gia đình mình. Trước mắt, hãy dành thời gian để kiểm điểm bản thân.
Con giáp tuổi Mão
Từ nay đến Rằm tháng 10 âm lịch, nhờ có Tam Hợp cục soi mệnh, người tuổi Mão đón khá nhiều tin vui, xua tan mây mờ ảm đạm trong những ngày trước đó. Đường công danh sự nghiệp rộng mở, bản mệnh trở nên quyết đoán hơn khi bắt buộc phải đưa ra những lựa chọn. Bạn biết mình muốn gì nên không ngại theo đuổi, cũng sẵn sàng đưa ra lựa chọn mà không sợ thất bại.
Dù có phải đối mặt với khó khăn, con giáp này cũng không để những trở ngại làm cho mình bỏ cuộc. Bạn có tinh thần trách nhiệm cao, đã là những việc được giao cho mình là cố gắng hết sức để hoàn thành, chính vì thế mà cấp trên rất yên tâm khi giao công việc cho người tuổi Mão.
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