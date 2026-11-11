MC Quyền Linh sống trong biệt thự vẫn mê dưa leo chấm chao, hé lộ cách dạy con đặc biệt

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, MC Quyền Linh đã có chỗ đứng vững chắc trong showbiz Việt và sở hữu cuộc sống sung túc bên bà xã doanh nhân Dạ Thảo cùng hai con gái Lọ Lem, Hạt Dẻ. Dù sống trong căn biệt thự rộng rãi, nam MC vẫn duy trì thói quen ăn uống giản dị. Những mâm cơm gia đình được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều khán giả thích thú bởi sự gần gũi, không cầu kỳ.

Ít ai ngờ rằng một nghệ sĩ có điều kiện kinh tế như Quyền Linh lại đặc biệt yêu thích những món ăn dân dã. Dưa leo, rau luộc chấm chao là những món khoái khẩu của anh. Thậm chí, nam MC cũng không ngại thưởng thức mì ăn liền trong những bữa ăn nhanh gọn. Những món ăn quen thuộc gợi nhớ đến nếp sống miền quê và phần nào phản ánh tính cách mộc mạc mà anh vẫn giữ suốt nhiều năm. Vào những dịp đặc biệt, Quyền Linh cũng tự tay vào bếp chuẩn bị món ngon để chiêu đãi vợ con. Trái ngược với khẩu vị đơn giản của bố, hai cô con gái lại có sở thích ăn uống đa dạng hơn. Lọ Lem thường xuyên trổ tài nấu nướng với salad, cá hồi áp chảo, cá hồi ngâm tương hay mì trộn Hàn Quốc. Các món ăn được cô chăm chút từ nguyên liệu đến cách trình bày. Đáng chú ý, một số loại rau củ còn được thu hoạch ngay trong khu vườn của gia đình.

Mâm cơn đơn giản này nhiều lần xuất hiện trên trang cá nhân của MC Quyền Linh Thỉnh thoảng, gia đình nam MC cũng thưởng thức những món ăn đắt đỏ để bồi bổ. Tuy nhiên, sự khác biệt trong khẩu vị giữa các thành viên không làm mất đi không khí ấm cúng của những bữa cơm nhà. Để có được cuộc sống đủ đầy hiện tại, Quyền Linh từng trải qua tuổi thơ vô cùng cơ cực. Sinh ra trong gia đình đông con tại Tiền Giang, anh sớm phải phụ giúp cha mẹ bằng những công việc đồng áng, bắt cua, mò ốc. Có thời điểm, gia đình khó khăn đến mức phải ăn củ chuối, rau rừng để cầm cự qua ngày.

Khi lên TP.HCM học tại Trường Sân khấu - Điện ảnh, nam MC tiếp tục đối mặt với nhiều thiếu thốn. Anh từng làm phụ hồ, bốc vác, may gia công để trang trải học phí và sinh hoạt. Thậm chí, có lúc Quyền Linh phải xin cơm từ thiện hoặc ăn khoai lang vì không đủ tiền mua thức ăn. Những năm tháng vất vả ấy được cho là một trong những lý do giúp anh luôn trân trọng giá trị của đồng tiền và giữ lối sống tiết kiệm. Hiện tại, hai con gái của Quyền Linh cũng nhận được nhiều sự chú ý. Lọ Lem và Hạt Dẻ gây ấn tượng bởi ngoại hình nổi bật, thành tích học tập và phong cách hiện đại. Theo chia sẻ của doanh nhân Dạ Thảo, Lọ Lem đã được một số nhãn hàng lựa chọn làm gương mặt quảng cáo từ năm 3 tuổi. Năm 16 tuổi, cô từng tiết lộ đã tự kiếm được 1 tỷ đồng. 2 con gái của MC Quyền Linh ăn uống đa dạng, kết hợp nhiều nguyên liệu hơn Quyền Linh từng bày tỏ mong muốn các con sớm tự lập về tài chính: "Khi con tôi đủ 18 tuổi, tôi sẽ không cho con tiền nữa để con tự đi bằng đôi chân của mình". Anh cũng không áp đặt lối sống giản dị của bản thân lên thế hệ trẻ, miễn các con biết trân trọng công sức lao động. Nam MC từng chia sẻ bản thân chưa bao giờ có thói quen sử dụng túi hiệu, nhưng không vì thế mà bắt các con phải sống giống mình. Anh sẵn sàng đầu tư cho việc học của con nhưng không chủ trương mua những món đồ xa xỉ bằng tiền của bố mẹ. Theo Quyền Linh, các con hoàn toàn có quyền tận hưởng thành quả do chính mình làm ra. Từ những bữa cơm dân dã đến cách nuôi dạy con, cuộc sống của gia đình Quyền Linh cho thấy dù điều kiện kinh tế đã thay đổi, nam MC vẫn giữ được sự chân chất và quan niệm đề cao giá trị lao động.

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