Tỉnh Bách Nhiên chơi lớn trên thảm đỏ, diện áo ren khoét lưng táo bạo đến khó rời mắt

Sao quốc tế 11/11/2026 13:09

Năm 2026 được xem là một năm thành công rực rỡ của Tỉnh Bách Nhiên. Vai diễn Loan Niệm trong bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng giúp tên tuổi anh phủ sóng rộng rãi, tạo nên cơn sốt không chỉ tại Trung Quốc mà còn lan sang Việt Nam và nhiều quốc gia châu Mỹ. Hình tượng tổng tài lạnh lùng, trưởng thành cùng phong thái lịch lãm của nhân vật khiến nam diễn viên trở thành hình mẫu trong mộng của đông đảo khán giả nữ.

Tối 9/11, thảm đỏ Thịnh điển diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc) trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ loạt ngôi sao đình đám của làng giải trí Hoa ngữ như Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đường Yên, Nghê Ni, Trương Lăng Hách, Ngu Thư Hân... Trong số những gương mặt nổi bật, Tỉnh Bách Nhiên đặc biệt thu hút ống kính truyền thông nhờ màn xuất hiện đầy phá cách. Nam diễn viên một lần nữa khẳng định vị thế biểu tượng thời trang của Cbiz với phong cách không thể trộn lẫn.

Năm 2026 được xem là một năm thành công rực rỡ của Tỉnh Bách Nhiên. Vai diễn Loan Niệm trong bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng giúp tên tuổi anh phủ sóng rộng rãi, tạo nên cơn sốt không chỉ tại Trung Quốc mà còn lan sang Việt Nam và nhiều quốc gia châu Mỹ. Hình tượng tổng tài lạnh lùng, trưởng thành cùng phong thái lịch lãm của nhân vật khiến nam diễn viên trở thành hình mẫu trong mộng của đông đảo khán giả nữ.

Tỉnh Bách Nhiên chơi lớn trên thảm đỏ, diện áo ren khoét lưng táo bạo đến khó rời mắt - Ảnh 1Tỉnh Bách Nhiên chơi lớn trên thảm đỏ, diện áo ren khoét lưng táo bạo đến khó rời mắt - Ảnh 2Tỉnh Bách Nhiên chơi lớn trên thảm đỏ, diện áo ren khoét lưng táo bạo đến khó rời mắt - Ảnh 3

Tuy nhiên, nếu Loan Niệm trên màn ảnh thường xuất hiện trong những bộ suit công sở chỉn chu, an toàn thì Tỉnh Bách Nhiên ngoài đời lại cho thấy một khía cạnh hoàn toàn khác. Tại Thịnh điển, nam diễn viên lựa chọn thiết kế có phần lưng khoét hở táo bạo, kết hợp áo ren cổ chữ V sâu. Đây là kiểu trang phục không dễ chinh phục, đòi hỏi người mặc phải có vóc dáng, thần thái và khả năng làm chủ phong cách.

Không phụ sự kỳ vọng, Tỉnh Bách Nhiên hoàn toàn làm chủ bộ trang phục. Khoảng lưng trần được phô diễn khéo léo, tôn lên vóc dáng cao ráo và săn chắc của nam diễn viên. Sự kết hợp giữa chất liệu ren gợi cảm, những đường cắt xẻ táo bạo và tổng thể trang phục mang hơi hướng nổi loạn tạo nên diện mạo vừa phóng khoáng vừa sang trọng. Từ ánh mắt, cách tạo dáng đến từng chuyển động trước ống kính, anh đều toát lên vẻ tự tin và khí chất nam tính.

Hình ảnh của Tỉnh Bách Nhiên nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều khán giả dành lời khen cho gu thẩm mỹ của nam diễn viên, cho rằng danh xưng "Người đàn ông có gu nhất Bắc Kinh" hay "Người đàn ông đẹp trai nhất Bắc Kinh" hoàn toàn có cơ sở. Không ít ý kiến còn nhận xét anh sở hữu phong cách thời trang và thần thái xứng tầm với bạn gái là siêu mẫu Victoria's Secret Lưu Văn.

Tỉnh Bách Nhiên chơi lớn trên thảm đỏ, diện áo ren khoét lưng táo bạo đến khó rời mắt - Ảnh 4Tỉnh Bách Nhiên chơi lớn trên thảm đỏ, diện áo ren khoét lưng táo bạo đến khó rời mắt - Ảnh 5

Dẫu vậy, sức nóng từ Đầu Xuân Tươi Sáng cũng khiến Tỉnh Bách Nhiên vướng vào không ít tranh cãi. Thời gian qua, nam diễn viên trở thành mục tiêu công kích của một bộ phận người hâm mộ cực đoan. Anh và bạn gái Lưu Văn bị cáo buộc lợi dụng sức nóng của bộ phim để quảng bá tên tuổi cũng như chuyện tình cảm cá nhân. Một nhóm fan thậm chí công khai danh sách liệt kê "18 tội trạng" của nam diễn viên, đồng thời kêu gọi hoàn tiền trên nhiều nền tảng xem phim trực tuyến nhằm phản đối anh.

Đáng chú ý, một số người hâm mộ quá khích còn gây áp lực, yêu cầu Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn chia tay. Bất chấp những ồn ào, màn xuất hiện tại Thịnh điển lần này cho thấy nam diễn viên vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ. Đặc biệt, hình ảnh phóng khoáng, táo bạo ngoài đời của anh càng tạo nên sự đối lập thú vị với Loan Niệm lạnh lùng trên màn ảnh.

Tỉnh Bách Nhiên đối đầu Trương Tụng Văn trong phim hình sự mới, lên sóng từ ngày 5/11

Tỉnh Bách Nhiên đối đầu Trương Tụng Văn trong phim hình sự mới, lên sóng từ ngày 5/11

Sau thời gian chờ đợi, bộ phim truyền hình Cốc Vũ do Tỉnh Bách Nhiên, Trương Tụng Văn và Tôn Nghệ Châu đóng chính đã chính thức công bố lịch phát sóng. Tác phẩm sẽ ra mắt từ ngày 5/11 trên CCTV-8, đồng thời phát hành độc quyền trên nền tảng Youku.

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