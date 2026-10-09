Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Quy Lộ, còn có tên Đường về nhà, là phim tình cảm đô thị chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Phim có sự tham gia của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên trong hai vai chính, kể câu chuyện tình yêu kéo dài nhiều năm giữa Cố Hiểu và Lộ Viêm Thần.

Cùng thời điểm Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên trở lại màn ảnh với hai bộ phim mới là Lan Hương Như Cố và Đầu Xuân Tươi Sáng, tác phẩm cũ của cả hai bất ngờ được khán giả tìm xem trở lại. Đáng chú ý, Quy Lộ phát sóng năm 2023 đã lọt top 5 bảng xếp hạng quốc tế của nền tảng phát sóng, cho thấy sức hút của bộ phim vẫn chưa hạ nhiệt sau ba năm.

Từng là mối tình đầu thời đại học, cả hai chia tay sau khi tốt nghiệp rồi gặp lại nhau sau một thập kỷ. Khi ấy, Lộ Viêm Thần đã trở thành cảnh sát đặc nhiệm xử lý bom, còn Cố Hiểu là giám đốc đầu tư. Cuộc hội ngộ đưa họ trở về với những ký ức cũ, đồng thời buộc cả hai đối diện với những hiểu lầm, khoảng cách và lựa chọn từng khiến tình yêu dang dở.

Theo thống kê được truyền thông giải trí Trung Quốc dẫn lại, Quy Lộ từng đạt khoảng 992 triệu lượt xem trong nửa đầu năm 2023. Tác phẩm cũng là một trong những bộ phim đáng chú ý trong sự nghiệp của Đàm Tùng Vận ở giai đoạn này.

Việc bộ phim được quan tâm trở lại được cho là có liên quan đến sức hút từ những dự án mới của hai diễn viên. Lan Hương Như Cố giúp Đàm Tùng Vận tiếp tục thu hút sự chú ý với vai diễn cổ trang, trong khi Tỉnh Bách Nhiên cũng nhận được sự quan tâm qua Đầu Xuân Tươi Sáng. Khán giả mới tìm đến các tác phẩm trước đây của họ, còn người từng xem Quy Lộ có thêm cơ hội nhìn lại chuyện tình của Cố Hiểu và Lộ Viêm Thần.

Ngoài Quy Lộ, nhiều tác phẩm khác của hai diễn viên cũng được khán giả quan tâm, như Tân Sinh, Chúng Ta Của Sau Này của Tỉnh Bách Nhiên; hay Cẩm Tâm Tựa Ngọc, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, Thục Cẩm Nhân Gia và Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao của Đàm Tùng Vận.

Hiện tượng này cho thấy các bộ phim cũ vẫn có thể tạo sức hút mới khi diễn viên tiếp tục được chú ý. Trên nền tảng số, thành công của một dự án mới đôi khi còn mở đường để những tác phẩm trước đó tiếp cận thêm khán giả, kéo dài sức sống của bộ phim sau thời điểm phát sóng ban đầu.