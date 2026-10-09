Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 09/10/2026 21:48

Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ có thể sẽ đảm nhận trọng trách mới vào đúng ngày mai. Đây là thách thức mà cấp trên kỳ vọng bạn có thể vượt qua và đảm nhận vị trí công việc mới. Bản mệnh còn có những hoạch định công việc riêng giúp cho sự nghiệp càng thêm vững chắc. Những ai đang tìm kiếm việc làm mới cũng sẽ sớm đón nhận những tin tức tích cực.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên hài hòa và đón nhận nhiều tin vui. Hai bạn có nhiều điểm tương đồng và thấu hiểu lẫn nhau. Trong nhiều vấn đề, cả hai luôn cố gắng nhường nhịn và lắng nghe đối phương nhiều hơn giúp cho mối quan hệ càng thêm bền chặt.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ - Ảnh 1
Người tuổi Dần sẽ có thể sẽ đảm nhận trọng trách mới vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình công việc của người tuổi Thìn suôn sẻ và hanh thông vào thứ Năm này. Tam Hợp nâng đỡ giúp cho người tuổi này có thể hoàn thành công việc theo đúng dự tính. Trong năm mới bạn có nhiều cơ hội mở rộng kinh doanh cũng như mối quan hệ giúp cho công việc thêm thuận lợi. Bạn nhận được khoản nhuận bút từ công việc tựu do của mình. Ngoài ra, con giáp này sẽ đón nhận tin tức về tiền thưởng cuối năm giúp bạn có thể cho tiêu cho những nhu cầu cần thiết.

Về chuyện tình cảm, bản mệnh có thời gian ở bên gia đình và người yêu của mình. Những bạn còn độc thân chưa thể tìm được người phù hợp do bạn đang tập trung cho sự nghiệp. Ngũ hành tương sinh giúp hai bạn càng thêm gắn kết. Những ai đang yêu xa sẽ sớm gặp nhau và bắt đầu tính chuyện lâu dài. Người độc thân cũng sẽ sớm có tín hiệu về người yêu mới.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ - Ảnh 2
Vận trình công việc của người tuổi Thìn suôn sẻ và hanh thông vào thứ Năm này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sau những khó khăn cũng đã có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân. Trong thời gian tới, bản mệnh sẽ nhận được tin tức tích cực về sự thăng tiến. Do đó, vận trình tài lộc tăng tiến vượt bậc. Bản mệnh nhận được thêm một khoản kha khá do đảm nhận vị trí công việc mới. Một số bạn đang tìm kiếm cơ hội nâng cao tài chính cũng sẽ sớm nhận được tin tức tốt.

Về chuyện tình cảm, con giáp này cũng đã thoải mái đón nhận tình cảm từ người khác mang đến và cơ mình cơ hội để được hạnh phúc sau những tổn thương. Sau lần thay đổi này, bản cảm nhận sâu sắc tình cảm từ mọi người xung quanh dành cho mình.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ - Ảnh 3
Người tuổi Tuất sau những khó khăn cũng đã có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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