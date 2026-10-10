Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 10/10/2026 21:30

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước.

Tuổi Dần

Với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng, người tuổi Dần sẽ dần dần vươn lên vị trí xứng đáng. Thậm chí, bạn còn đột phá đạt được thành tựu đáng ngưỡng mộ, khiến túi tiền rủng rỉnh. Đồng thời, bạn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Những cống hiến của bạn giúp tập thể phát triển đi lên trông thấy. Hôm nay là ngày bạn gặt hái thành quả do công sức từ trước đến nay mang lại, đó có thể là quyết định tăng lương hoặc các khoản thưởng nóng.

Về phương diện tình cảm, con giáp may mắn này sẽ trở thành một con người dũng cảm hơn bình thường. Bởi vì bạn cần đưa ra quyết định, không nên chần chừ, do dự hay là quá phụ thuộc vào người ngoài.

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ có những thay đổi đáng kể trong thời gian tới đây. Cụ thể, nhờ có vận quý nhân giúp đỡ mà bạn làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Sự nghiệp của bạn trong thời gian tới cũng sẽ "phất lên như diều gặp gió", khiến mọi người xung quanh vô cùng ngưỡng mộ. Nhờ vào sự chăm chỉ nên bạn có những khoản thu kha khá có thể chi trả cho những nhu cầu tiêu dùng của mình. 

Hơn nữa, bạn cũng sẽ được thần tài chiếu cố trong thời gian này nên túi tiền lúc nào cũng dư dả, chi tiêu vì thế mà trở nên thoải mái hơn. Cục diện tương hòa giúp đôi lứa hòa thuận và có những phút giây thoải mái bên nhau. Những bạn độc thân chỉ cần chờ đợi thêm thời gian nữa sẽ gặp được người phù hợp.

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất luôn chăm chỉ và không từ chối những cơ hội mới dù có nhiều khó khăn. Bạn nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ với mong muốn gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp. Người tuổi này có những dự án làm ăn mới mang về nhiều nguồn thu. Bản mệnh không cần chịu nhiều áp lực như trước đây và dự kiến trong năm mới tài chính sẽ còn bùng nổ hơn nữa.

Vận trình tình duyên bình lặng. Những cặp đôi vẫn duy trì mối quan hệ bình ổn trong ngày cuối cùng của năm. Hai bạn có buổi hẹn hò cùng nhau để cùng đón chào năm mới. Người còn độc thân sẽ chưa có được mối lương duyên mới nhưng bạn có thể hy vọng cho năm sau thuận lợi hơn.

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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