Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Theo truyền thông Trung Quốc, lời chia sẻ này không đồng nghĩa với việc hai người rạn nứt tình cảm. Ngược lại, nó phản ánh những áp lực khi vừa là người thân, vừa là đối tác công việc.

Lý Băng Băng từng gây chú ý khi tuyên bố nếu có kiếp sau, cô không muốn tiếp tục làm việc cùng em gái Lý Tuyết. Phát ngôn nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng phía sau lại là câu chuyện về tình thân, sự nghiệp và những mâu thuẫn mà hai chị em từng trải qua trong nhiều năm đồng hành.

Lý Băng Băng và Lý Tuyết sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hắc Long Giang. Cha mẹ làm công nhân nhà máy, cuộc sống thiếu thốn đến mức gia đình từng phải thuê chỗ ngủ tại nhà hàng xóm.

Sau khi tốt nghiệp trường trung cấp và làm giáo viên âm nhạc, Lý Băng Băng quyết định thi vào Học viện Hý kịch Thượng Hải. Khi gia đình không đủ tiền đóng học phí, Lý Tuyết đã động viên chị bằng câu nói: “Còn có em đây”. Sau này, khi nhận được 260.000 NDT từ một hợp đồng quảng cáo, nữ diễn viên gửi một nửa về nhà chữa bệnh cho mẹ, phần còn lại hỗ trợ em gái trang trải học phí.

Năm 2000, Lý Tuyết quyết định bỏ công việc phóng viên ổn định tại Cáp Nhĩ Tân để đến Bắc Kinh làm quản lý cho chị. Trong giai đoạn Lý Băng Băng vẫn chật vật tìm chỗ đứng, cô em gái dành nhiều thời gian nghiên cứu ngành giải trí, lựa chọn dự án và định hướng sự nghiệp cho chị.

Những bộ phim như “Thiên hạ vô tặc”, “Vân thủy dao” và “Phong thanh” góp phần đưa Lý Băng Băng đến gần hơn với khán giả và các giải thưởng lớn, trong đó có giải Kim Mã cho Nữ diễn viên chính xuất sắc. Năm 2009, hai chị em thành lập công ty giải trí Hòa Tụng, tiếp tục hợp tác trong công việc. Lý Băng Băng sau đó tham gia một số phim quốc tế như “Resident Evil: Retribution”, “Transformers: Age of Extinction” và “The Meg”.

Tuy nhiên, sự gắn bó trong công việc cũng khiến hai chị em nhiều lần bất đồng. Năm 2010, khi Lý Tuyết muốn chị nhận phim “Snow Flower and the Secret Fan”, Lý Băng Băng phản đối vì kiệt sức sau thời gian dài làm việc cường độ cao. Hai người tranh cãi gay gắt và chiến tranh lạnh suốt 90 ngày, dù sống chung nhà.

Đến năm 2015, khi Lý Băng Băng mắc bệnh trong thời gian quay phim tại Australia, Lý Tuyết lập tức sang đón chị về nước điều trị. Biến cố giúp cả hai nhìn lại những mâu thuẫn và dần hóa giải khúc mắc.

Câu nói không muốn làm đồng nghiệp với em gái ở kiếp sau vì thế được nhìn nhận như sự thừa nhận những khó khăn khi đặt tình thân và lợi ích công việc cạnh nhau. Dù vậy, hai chị em vẫn tiếp tục đồng hành tại Hòa Tụng. Với Lý Băng Băng, có lẽ điều cô muốn thay đổi không phải tình thân, mà là áp lực khi phải cùng lúc làm chị gái và cộng sự của em mình.