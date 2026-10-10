Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 10/10/2026 11:14

Sáng 10/10, diễn viên Lương Thế Thành chia sẻ tin vui gia đình vừa chào đón thành viên mới là một bé gái. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt là những người theo dõi hành trình mang thai lần hai của bà xã Thúy Diễm.

Sáng 10/10, diễn viên Lương Thế Thành chia sẻ tin vui gia đình vừa chào đón thành viên mới là một bé gái. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt là những người theo dõi hành trình mang thai lần hai của bà xã Thúy Diễm.

Trên trang cá nhân, nam diễn viên đăng tải hình ảnh bàn tay nhỏ xíu của con gái, kèm lời chào: “Hello World! Hello Rosie”. Lương Thế Thành không giấu được niềm hạnh phúc khi cuối cùng cũng được gặp và ôm ái nữ vào lòng sau những ngày dài mong đợi.

Nam diễn viên gửi lời chúc đến con gái, mong bé Rosie luôn khỏe mạnh, bình an, lớn lên vui vẻ và có một cuộc đời hạnh phúc. Anh viết: “Ba mẹ thật hạnh phúc vì sau bao ngày mong chờ, cuối cùng con cũng đã đến bên ba mẹ thật bình an, trong vòng tay yêu thương của gia đình”.

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên - Ảnh 1
Lương Thế Thành thông báo gia đình vừa chào đón nhóc tỳ thứ 2 là bé gái 

Lương Thế Thành cũng bày tỏ cảm xúc đặc biệt khi lần đầu được nhìn thấy con gái và gọi bé là “con gái của ba”. Với vợ chồng nam diễn viên, điều quan trọng nhất không phải những mong cầu lớn lao mà là con được trưởng thành trong tình yêu thương, có sức khỏe và luôn cảm thấy hạnh phúc.

Sau con trai đầu lòng Bảo Bảo, sự xuất hiện của bé Rosie đánh dấu cột mốc mới trong cuộc sống gia đình Lương Thế Thành và Thúy Diễm. Tin vui nhận được nhiều sự quan tâm, lời chúc mừng từ khán giả và đồng nghiệp.

Thúy Diễm và Lương Thế Thành bén duyên khi cùng hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất vào năm 2013. Từ mối quan hệ đồng nghiệp, cả hai dần nảy sinh tình cảm và tổ chức đám cưới vào năm 2016. Sau nhiều năm chung sống, cặp đôi được khán giả yêu mến bởi sự gắn bó, thường xuyên ủng hộ nhau trong công việc lẫn cuộc sống riêng.

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên - Ảnh 2
Cặp đôi có cuộc sống hôn nhân viên mãn, gắn bó từ công việc đến cuộc sống 

Tháng 7/2018, hai người công khai hình ảnh con trai đầu lòng Bảo Bảo sau thời gian giữ kín chuyện mang thai và sinh con. Khi ấy, Thúy Diễm khá kín tiếng trong suốt thai kỳ và chỉ chia sẻ tin vui khi em bé đã hơn một tháng tuổi.

Nói về bí quyết duy trì hôn nhân, Thúy Diễm từng nhấn mạnh sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Do cả hai cùng làm nghệ thuật, họ hiểu đặc thù công việc của đối phương và luôn ý thức giữ giới hạn cần thiết.

Đáng chú ý, khi Lương Thế Thành từng nhận ý kiến trái chiều vì một số cảnh quay trong phim Bóng Ma Hạnh Phúc, Thúy Diễm đã công khai lên tiếng động viên chồng. Nữ diễn viên khẳng định cả hai đã đồng hành suốt nhiều năm, luôn ủng hộ nhau trên con đường nghệ thuật.

Việc gia đình đón thêm bé Rosie tiếp tục là dấu mốc đáng nhớ với cặp đôi, khi tổ ấm nhỏ nay đã có đủ cả con trai và con gái.

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