Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 10/10/2026 11:21

Theo bảng thống kê đầu tháng 10/2026 dựa trên Google Trends, Trương Lăng Hách dẫn đầu về mức độ tìm kiếm với 100 điểm, bỏ xa Tỉnh Bách Nhiên ở vị trí thứ hai với 75 điểm. Kết quả cho thấy sức hút đáng chú ý của hai nam diễn viên Hoa ngữ trên thị trường quốc tế, đặc biệt sau thành công của các bộ phim gần đây.

Theo bảng thống kê đầu tháng 10/2026 dựa trên Google Trends, Trương Lăng Hách dẫn đầu về mức độ tìm kiếm với 100 điểm, bỏ xa Tỉnh Bách Nhiên ở vị trí thứ hai với 75 điểm. Kết quả cho thấy sức hút đáng chú ý của hai nam diễn viên Hoa ngữ trên thị trường quốc tế, đặc biệt sau thành công của các bộ phim gần đây.

Trương Lăng Hách duy trì lượng tìm kiếm cao từ đầu năm, tăng mạnh trong tháng 3 và chạm đỉnh vào khoảng tháng 4, trùng thời điểm bộ phim Trục Ngọc do anh và Điền Hi Vi đóng chính thu hút sự quan tâm của khán giả. Dù nhiệt độ tìm kiếm giảm dần sau đó, nam diễn viên vẫn giữ vị trí nổi bật với mức quan tâm trung bình 36 điểm.

Trong khi đó, Tỉnh Bách Nhiên có màn bứt phá rõ rệt vào tháng 8 và tháng 9.2026 nhờ bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng, trong đó anh đảm nhận vai Loan Niệm. Tác phẩm giúp tên tuổi nam diễn viên được chú ý trở lại, kéo theo lượng tìm kiếm và tương tác trên nhiều nền tảng tăng mạnh. Dù vậy, mức độ quan tâm trung bình của anh trong bảng thống kê chỉ đạt 8 điểm.

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới - Ảnh 1

Xét trên Instagram, Vương Hạc Đệ đứng đầu danh sách với 6,143 triệu người theo dõi, tiếp đến là Lâm Nhất với 5,801 triệu. Trương Lăng Hách xếp thứ ba với 5,741 triệu người theo dõi, trong khi Tỉnh Bách Nhiên đứng thứ 11 với 2,074 triệu.

Tuy nhiên, nếu tính lượt thích trung bình của 20 bài đăng Instagram gần nhất, Trương Lăng Hách lại dẫn đầu với khoảng 1 triệu lượt mỗi bài. Chu Dực Nhiên đứng thứ hai với 620.000 lượt, còn Tiêu Chiến và Trần Triết Viễn cùng đạt khoảng 600.000 lượt. Tỉnh Bách Nhiên ghi nhận trung bình 410.000 lượt thích, xếp thứ 10 trong danh sách 32 nghệ sĩ.

Đáng chú ý, sức hút của Tỉnh Bách Nhiên trên Instagram tăng nhanh sau thành công của Đầu Xuân Tươi Sáng. Anh được cho là đã vượt mốc 2 triệu người theo dõi chỉ trong khoảng một tháng, cho thấy hiệu ứng đáng kể từ bộ phim.

Ở nền tảng TikTok, Trương Lăng Hách tiếp tục dẫn đầu với 26,9 tỷ lượt xem hashtag. Vương Nhất Bác đạt 24,9 tỷ lượt, Trần Triết Viễn có 24 tỷ và Vương Hạc Đệ đạt 19,8 tỷ. Tỉnh Bách Nhiên đứng thứ 29 trong danh sách 36 nghệ sĩ, với 3,2 tỷ lượt xem hashtag.

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới - Ảnh 2

Nhìn chung, Trương Lăng Hách vẫn duy trì độ nhận diện nổi bật trên nhiều nền tảng quốc tế, trong khi Tỉnh Bách Nhiên là trường hợp tăng trưởng đáng chú ý nhờ hiệu ứng phim truyền hình. Tại Trung Quốc, vai Loan Niệm giúp anh thu hút sự bàn luận trên Weibo và Xiaohongshu ngay cả khi phim đã kết thúc.

Bên cạnh diễn xuất và sức nóng của tác phẩm, đời sống cá nhân của Tỉnh Bách Nhiên cũng thường xuyên trở thành chủ đề được quan tâm. Mối liên hệ với siêu mẫu quốc tế Lưu Văn được cho là một yếu tố góp phần giúp tên tuổi anh tiếp cận thêm công chúng ngoài Trung Quốc. Với gần 20 năm hoạt động trong ngành thời trang, Lưu Văn đã xây dựng độ nhận diện rộng rãi qua các tuần lễ thời trang và những lần hợp tác với thương hiệu xa xỉ.

Dù vậy, các chỉ số tìm kiếm, người theo dõi và lượt xem hashtag phản ánh những khía cạnh khác nhau của mức độ phổ biến. Thành tích trên từng nền tảng không đồng nghĩa với việc một nghệ sĩ vượt trội ở mọi phương diện, nhưng cho thấy sức ảnh hưởng của phim truyền hình trong việc đưa tên tuổi diễn viên đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách và nữ ca sĩ kiêm diễn viên Âu Dương Na Na cùng biểu diễn ca khúc “Hòa bạn thuyết hi” tại đêm nhạc điện ảnh “Vịnh khuất thăng minh nguyệt” 2026 ở Macau (Trung Quốc). Đây là lần đầu hai nghệ sĩ thể hiện ca khúc trên sân khấu, vì vậy tiết mục nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Lăng Hách sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Loạt hình ảnh hiếm của Trương Lăng Hách chưa từng được lên sóng

Loạt hình ảnh hiếm của Trương Lăng Hách chưa từng được lên sóng

Đằng sau Trương Lăng Hách là cả một câu chuyện bất ngờ

Đằng sau Trương Lăng Hách là cả một câu chuyện bất ngờ

Trương Lăng Hách bị đồn thu phí chụp ảnh cùng, sự thật là gì?

Trương Lăng Hách bị đồn thu phí chụp ảnh cùng, sự thật là gì?

Trương Lăng Hách tuổi 29: Phía sau hào quang là nỗi khổ ít ai biết

Trương Lăng Hách tuổi 29: Phía sau hào quang là nỗi khổ ít ai biết

Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi chật vật tìm lại hào quang sau Trục Ngọc

Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi chật vật tìm lại hào quang sau Trục Ngọc

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Đời sống 42 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Video 1 giờ 11 phút trước
Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể trong 15 đến 25/10 dương lịch

Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể trong 15 đến 25/10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 27 người bị thương trong vụ xe buýt va chạm với xe tải

Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 27 người bị thương trong vụ xe buýt va chạm với xe tải

Video 2 giờ 11 phút trước
Nỗi băn khoăn của người dâu trẻ trước tình yêu thương kỳ lạ từ mẹ chồng và sự thật phía sau

Nỗi băn khoăn của người dâu trẻ trước tình yêu thương kỳ lạ từ mẹ chồng và sự thật phía sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

'Gả Kim Thoa' chưa lên sóng đã gây tranh cãi vì Điền Hi Vi?

'Gả Kim Thoa' chưa lên sóng đã gây tranh cãi vì Điền Hi Vi?

DJ Koo đến thăm mộ Từ Hy Viên, ngoại hình tiều tụy khiến công chúng quan tâm

DJ Koo đến thăm mộ Từ Hy Viên, ngoại hình tiều tụy khiến công chúng quan tâm

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố