Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách duy trì lượng tìm kiếm cao từ đầu năm, tăng mạnh trong tháng 3 và chạm đỉnh vào khoảng tháng 4, trùng thời điểm bộ phim Trục Ngọc do anh và Điền Hi Vi đóng chính thu hút sự quan tâm của khán giả. Dù nhiệt độ tìm kiếm giảm dần sau đó, nam diễn viên vẫn giữ vị trí nổi bật với mức quan tâm trung bình 36 điểm.

Theo bảng thống kê đầu tháng 10/2026 dựa trên Google Trends, Trương Lăng Hách dẫn đầu về mức độ tìm kiếm với 100 điểm, bỏ xa Tỉnh Bách Nhiên ở vị trí thứ hai với 75 điểm. Kết quả cho thấy sức hút đáng chú ý của hai nam diễn viên Hoa ngữ trên thị trường quốc tế, đặc biệt sau thành công của các bộ phim gần đây.

Trong khi đó, Tỉnh Bách Nhiên có màn bứt phá rõ rệt vào tháng 8 và tháng 9.2026 nhờ bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng, trong đó anh đảm nhận vai Loan Niệm. Tác phẩm giúp tên tuổi nam diễn viên được chú ý trở lại, kéo theo lượng tìm kiếm và tương tác trên nhiều nền tảng tăng mạnh. Dù vậy, mức độ quan tâm trung bình của anh trong bảng thống kê chỉ đạt 8 điểm.

Xét trên Instagram, Vương Hạc Đệ đứng đầu danh sách với 6,143 triệu người theo dõi, tiếp đến là Lâm Nhất với 5,801 triệu. Trương Lăng Hách xếp thứ ba với 5,741 triệu người theo dõi, trong khi Tỉnh Bách Nhiên đứng thứ 11 với 2,074 triệu.

Tuy nhiên, nếu tính lượt thích trung bình của 20 bài đăng Instagram gần nhất, Trương Lăng Hách lại dẫn đầu với khoảng 1 triệu lượt mỗi bài. Chu Dực Nhiên đứng thứ hai với 620.000 lượt, còn Tiêu Chiến và Trần Triết Viễn cùng đạt khoảng 600.000 lượt. Tỉnh Bách Nhiên ghi nhận trung bình 410.000 lượt thích, xếp thứ 10 trong danh sách 32 nghệ sĩ.

Đáng chú ý, sức hút của Tỉnh Bách Nhiên trên Instagram tăng nhanh sau thành công của Đầu Xuân Tươi Sáng. Anh được cho là đã vượt mốc 2 triệu người theo dõi chỉ trong khoảng một tháng, cho thấy hiệu ứng đáng kể từ bộ phim.

Ở nền tảng TikTok, Trương Lăng Hách tiếp tục dẫn đầu với 26,9 tỷ lượt xem hashtag. Vương Nhất Bác đạt 24,9 tỷ lượt, Trần Triết Viễn có 24 tỷ và Vương Hạc Đệ đạt 19,8 tỷ. Tỉnh Bách Nhiên đứng thứ 29 trong danh sách 36 nghệ sĩ, với 3,2 tỷ lượt xem hashtag.

Nhìn chung, Trương Lăng Hách vẫn duy trì độ nhận diện nổi bật trên nhiều nền tảng quốc tế, trong khi Tỉnh Bách Nhiên là trường hợp tăng trưởng đáng chú ý nhờ hiệu ứng phim truyền hình. Tại Trung Quốc, vai Loan Niệm giúp anh thu hút sự bàn luận trên Weibo và Xiaohongshu ngay cả khi phim đã kết thúc.

Bên cạnh diễn xuất và sức nóng của tác phẩm, đời sống cá nhân của Tỉnh Bách Nhiên cũng thường xuyên trở thành chủ đề được quan tâm. Mối liên hệ với siêu mẫu quốc tế Lưu Văn được cho là một yếu tố góp phần giúp tên tuổi anh tiếp cận thêm công chúng ngoài Trung Quốc. Với gần 20 năm hoạt động trong ngành thời trang, Lưu Văn đã xây dựng độ nhận diện rộng rãi qua các tuần lễ thời trang và những lần hợp tác với thương hiệu xa xỉ.

Dù vậy, các chỉ số tìm kiếm, người theo dõi và lượt xem hashtag phản ánh những khía cạnh khác nhau của mức độ phổ biến. Thành tích trên từng nền tảng không đồng nghĩa với việc một nghệ sĩ vượt trội ở mọi phương diện, nhưng cho thấy sức ảnh hưởng của phim truyền hình trong việc đưa tên tuổi diễn viên đến gần hơn với khán giả quốc tế.