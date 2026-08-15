Trương Lăng Hách tuổi 29: Phía sau hào quang là nỗi khổ ít ai biết

Điều khiến câu chuyện trở nên thú vị là ngay sau khi xác nhận chiều cao, Trương Lăng Hách lại chia sẻ về một “nỗi khổ” khá đặc biệt. Theo nam diễn viên, mỗi khi ở khách sạn, đôi chân dài thường xuyên bị thò ra khỏi cuối giường. Lời than thở khiến các khách mời bật cười. Với nhiều người, chiều cao 189 cm là một lợi thế đáng mơ ước, nhưng trong trường hợp của Trương Lăng Hách, vóc dáng cao ráo đôi khi lại khiến anh khó tìm được một chiếc giường có kích thước thực sự phù hợp.

Sở hữu chiều cao gần 1,9 m vốn được xem là lợi thế lớn với một nam diễn viên. Tuy nhiên, Trương Lăng Hách mới đây lại khiến khán giả bật cười khi tiết lộ chiều cao nổi bật đôi lúc cũng mang đến cho anh không ít “phiền toái”. Trong chương trình Bắt đầu suy luận thôi (The Great Deduction), nam diễn viên liên tục đính chính chiều cao của mình. Trương Lăng Hách nghiêm túc khẳng định anh cao 189 cm, thay vì những con số khác từng xuất hiện trên mạng xã hội.

Chỉ một câu chia sẻ ngắn cũng đủ để cư dân mạng tưởng tượng cảnh nam diễn viên phải tìm cách nằm gọn trên những chiếc giường khách sạn vốn được thiết kế cho người có chiều cao phổ biến hơn. Không ít khán giả còn hài hước cho rằng đây đúng là một “nỗi khổ ngọt ngào” mà không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm.

Tình huống càng trở nên hài hước khi Trương Nhược Nam bất ngờ hỏi Trương Lăng Hách: “Anh vẫn còn có thể cao thêm nữa sao?” Câu hỏi tưởng chừng đơn giản lại khiến các khách mời bật cười, bởi nam diễn viên đã sở hữu chiều cao vượt trội so với mặt bằng chung.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cũng trêu rằng với chiều cao 189 cm, Trương Lăng Hách dường như đã “không chừa đường sống” cho những người có vóc dáng thấp hơn.

Đáng chú ý, người hâm mộ còn tìm lại những cuộc phỏng vấn trước đây và phát hiện nam diễn viên từng tự tin cho biết mình cao 190 cm khi mới gia nhập showbiz. Hiện tại, anh lại nhiều lần khẳng định con số chính xác là 189 cm. Chênh lệch 1 cm rõ ràng không ảnh hưởng đến hình tượng của Trương Lăng Hách, nhưng lại trở thành một chi tiết thú vị khiến khán giả thích thú.

Bên cạnh ngoại hình nổi bật, sự tự nhiên và khả năng tạo tiếng cười khi tham gia các chương trình giải trí cũng giúp Trương Lăng Hách xây dựng hình ảnh gần gũi hơn. Sau những vai diễn cổ trang thường mang vẻ lạnh lùng, nghiêm túc, những khoảnh khắc đời thường như vậy giúp khán giả nhìn thấy một khía cạnh thoải mái và hài hước hơn của nam diễn viên.

Với Trương Lăng Hách, chiều cao 189 cm có thể mang đến vài bất tiện, nhưng đồng thời cũng trở thành một trong những lợi thế ngoại hình giúp anh nổi bật giữa dàn nam diễn viên trẻ của màn ảnh Hoa ngữ.