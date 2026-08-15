Giá vàng hôm nay, ngày 15/8/2026: Bật tăng trở lại, vàng SJC tăng 700.000 đồng/lượng

Đời sống 15/08/2026 09:55

Hôm nay, ngày 15/8/2026, giá vàng trong nước bật tăng trở lại, ngược chiều với kim loại quý thế giới. Trong nước, vàng SJC đã tăng 700.000 đồng/lượng.

Theo thông tin báo VietNamNet, mở cửa phiên giao dịch hôm nay (15/8), vào lúc 8h33', SJC điều chỉnh giá vàng miếng tăng 700.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 141-144 triệu đồng/lượng (mua -bán).

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ đầu giờ sáng nay cũng tăng 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua, lên mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 của Doji tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 140,5-144,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay cũng đắt hơn 500.000 đồng một lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 140,7-144,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay, ngày 15/8/2026: Bật tăng trở lại, vàng SJC tăng 700.000 đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước quay đầu tăng. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Ngày 14/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 139,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn 9999 của DOJI được niêm yết ở mức 140-144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 140,2-144,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới xuống 4.375,6 USD, giảm 41,4 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, vàng thế giới tương đương 139 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy mỗi lượng vàng miếng SJC cao hơn thế giới 5 triệu đồng trong khi vàng nhẫn cùng thương hiệu đắt hơn 4,5 triệu đồng.

Dù quay đầu giảm nhưng vàng vẫn ghi nhận tăng giá trong suốt tuần này nhờ đồng USD suy yếu và nhà đầu tư giảm kỳ vọng vào khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 sắp tới. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự báo 31% khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, giảm mạnh so với mức khoảng 55% của tuần trước.

Ngân hàng Commerzbank nhận định trong một báo cáo mới đây rằng, nếu Fed không tăng lãi suất, giá vàng vẫn còn tiềm năng tăng thêm. Thế nhưng, giá dầu thế giới vẫn được xem là biến số khó lường khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz dường như gần như rơi vào trạng thái đình trệ. Reuters đưa tin vào ngày 13.8 (giờ Mỹ), Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cảnh báo sẽ duy trì chiến dịch phong tỏa hàng hải vô thời hạn đối với Iran thông qua việc luân phiên triển khai các tàu chiến. Đồng thời, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nêu thêm Washington sẽ tung ra các biện pháp cấm vận kinh tế chưa từng có nhằm cô lập Tehran vào tuần tới...

Giá vàng hôm nay, ngày 14/8/2026: Vàng miếng SJC hạ 1 triệu đồng/lượng

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