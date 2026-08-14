Nữ diễn viên đóng cùng Ngô Kinh giành giải Bách Hoa ngay với vai điện ảnh đầu tay

Đây là lần đầu Trần Lệ Quân xuất hiện trên màn ảnh rộng với tư cách diễn viên điện ảnh. Chiến thắng vì thế càng đáng chú ý khi cô vốn xuất thân từ sân khấu Việt kịch, loại hình hí khúc nổi tiếng tại Chiết Giang, và có khoảng 20 năm rèn luyện võ thuật.

Tại lễ trao giải Bách Hoa lần thứ 38 của Trung Quốc, Trần Lệ Quân, 34 tuổi, gây chú ý khi giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất với vai A Dục Á trong Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc. Bộ phim do Viên Hòa Bình đạo diễn, Ngô Kinh đảm nhận vai trò giám chế kiêm diễn viên chính.

Trước khi bước lên màn ảnh, Trần Lệ Quân đã có nhiều năm hoạt động tại Nhà hát Việt kịch Tiểu Bách Hoa Chiết Giang. Võ sinh Việt kịch phải đồng thời thành thạo ca hát, thoại, hình thể và võ thuật. Những động tác tưởng như đơn giản trên sân khấu đều đòi hỏi quá trình luyện tập bền bỉ, từ ánh mắt, bước chân đến cách vận lực ở eo và chân.

Chính nền tảng này giúp Trần Lệ Quân tạo dấu ấn trong Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc. Đạo diễn Viên Hòa Bình đánh giá cô có khả năng võ thuật tốt, diễn xuất tự nhiên và tố chất phù hợp với điện ảnh hành động.

Đáng nói, nữ diễn viên gần như không có thời gian chuẩn bị cho vai diễn. Ban đầu, Trần Lệ Quân không nằm trong kế hoạch của đoàn phim. Sau khi lịch trình thay đổi, cô được mời tham gia và chỉ có khoảng một tuần để chuẩn bị trước khi máy quay bắt đầu.

Trong thời gian ngắn ngủi này, cô phải làm quen với phong cách hành động thực tế của điện ảnh, khác với những động tác mang tính quy thức trên sân khấu. Trần Lệ Quân tập luyện cùng đội ngũ hành động, học cưỡi ngựa, bắn cung và cận chiến trước khi bước vào ghi hình.

Thử thách lớn hơn đến khi đoàn phim quay tại sa mạc, nơi nhiệt độ ban ngày có thể vượt 50 độ C. Mặc trang phục nhiều lớp, nữ diễn viên vẫn tự thực hiện các cảnh cưỡi ngựa, bắn cung và đánh nhau mà không sử dụng diễn viên đóng thế.

Trong một cảnh quay, việc liên tục kéo dây cung khiến kẽ ngón tay cái của cô bị thương và chảy máu. Sau khi sơ cứu, cô tiếp tục trở lại trường quay. Thống kê của đoàn phim cho thấy chỉ trong 11 ngày, Trần Lệ Quân hoàn thành 32 cảnh quay bổ sung, trong đó có 18 cảnh hành động khó.

Giải thưởng Bách Hoa càng có ý nghĩa khi cô phải cạnh tranh với nhiều gương mặt được đánh giá cao như Phó Hàng, Lưu Diệc Thuần, Lưu Diệu Văn, Tiêu Bạch Thần và Tăng Mộ Mai.

Theo giới chuyên môn, điểm nổi bật giúp Trần Lệ Quân chiến thắng nằm ở khả năng kết hợp nền tảng Việt kịch với ngôn ngữ hành động điện ảnh. Cô không chỉ thể hiện sức mạnh và kỹ thuật mà còn đưa thần thái, hình thể được tôi luyện nhiều năm trên sân khấu vào nhân vật A Dục Á, qua đó tạo dấu ấn ngay trong lần đầu chạm ngõ màn ảnh rộng.