Phim điện ảnh 'Tiêu nhân' của Ngô Kinh lên kế hoạch quay phần 2

Sao quốc tế 24/03/2026 12:39

Thành công của “Tiêu nhân” được xem là cú hích đáng chú ý trong bối cảnh thị trường từng hoài nghi về sức hút của phim võ hiệp.

Theo truyền thông Trung Quốc, cho đến hiện tại, phim "Tiêu nhân" của Ngô Kinh thu về khoảng 1,39 tỉ NDT, phần chia cho nhà đầu tư đạt gần 500 triệu NDT - mức đủ để dự án không bị thua lỗ và mở đường cho phần tiếp theo.

Trước đó, bom tấn "Anh hùng xạ điêu: Hiệp chi đại giả" ra mắt dịp Tết nhưng không đạt kỳ vọng, khiến niềm tin của giới đầu tư suy giảm. Việc một dự án không được đánh giá cao ban đầu lại có thể “lội ngược dòng” cho thấy khán giả vẫn còn quan tâm đến thể loại này.

Theo chia sẻ của biên kịch, giám chế Du Bạch Mi, ê-kíp từng xác định dự án có thể thua lỗ nhưng vẫn quyết tâm thực hiện. Một phần động lực đến từ Ngô Kinh - người vừa đóng chính, vừa tham gia sản xuất với mong muốn góp phần khôi phục dòng phim võ thuật. Chính sự kết hợp giữa đam mê và đầu tư bài bản đã giúp bộ phim tạo hiệu ứng tích cực.

Phim điện ảnh 'Tiêu nhân' của Ngô Kinh lên kế hoạch quay phần 2 - Ảnh 1

Dự án cũng đã được định hướng phát triển thành chuỗi phim. Phần hai mang tên “Tiêu nhân: Chiến khởi Giang Đô” đã được đăng ký từ năm 2025 và đang hoàn thiện kịch bản. Đạo diễn Viên Hòa Bình cho biết sẽ khởi động quay khi kịch bản đạt yêu cầu, dự kiến vào cuối năm nay.

Thực tế, “Tiêu nhân” không phải trường hợp đơn lẻ. Những năm gần đây, một số phim hành động như "Nộ hỏa trọng án" hay "Cửu Long thành trại: Vây thành" đều đạt thành tích tốt, chứng minh thị trường vẫn có nhu cầu ổn định. Tuy nhiên, bài toán lớn vẫn là thiếu các tác phẩm đủ sức bứt phá để nâng trần doanh thu.

Phim điện ảnh 'Tiêu nhân' của Ngô Kinh lên kế hoạch quay phần 2 - Ảnh 2

Song song đó, nhiều gương mặt quen thuộc cũng đang trở lại với dòng phim này. Vương Bảo Cường được cho là đang thực hiện dự án hành động mới, trong khi Chân Tử Đan tiếp tục mở rộng sang vai trò đạo diễn và chuẩn bị các phần phim tiếp theo. Tại Hong Kong (Trung Quốc), đạo diễn Trịnh Bảo Thụy cũng lên kế hoạch phát triển thêm các dự án nối tiếp thành công trước đó.

Giới chuyên môn nhận định, để phim hành động thực sự “ấm lại”, cần nhiều hơn những điểm sáng đơn lẻ. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt, các nhà làm phim buộc phải đổi mới cả về nội dung lẫn cách thể hiện, đồng thời nâng cao chất lượng sản xuất

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