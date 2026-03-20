Phim Tiêu nhân của Ngô Kinh đã hoàn vốn nhưng vẫn còn nhiều vấn đề khác

Sao quốc tế 20/03/2026 13:30

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn lẫn khán giả, đặc biệt trong bối cảnh thể loại võ hiệp từng được xem là “linh hồn” của điện ảnh Hoa ngữ đang dần đánh mất vị thế.

Theo chia sẻ từ ê-kíp sản xuất, sau hơn 20 ngày ra rạp, phim “Tiêu nhân” đã đạt doanh thu vượt mốc 1,3 tỉ NDT, qua đó gần như hoàn vốn. Đây được xem là kết quả vượt kỳ vọng, bởi trước đó bộ phim gặp không ít bất lợi: quá trình sản xuất trắc trở, phải thay diễn viên, cộng thêm tranh cãi liên quan đến hình ảnh nghệ sĩ trước ngày công chiếu khiến sức hút ban đầu bị ảnh hưởng.

Dẫu vậy, phim “Tiêu nhân” lại tạo nên cú lội ngược dòng đáng chú ý nhờ hiệu ứng truyền miệng. Khán giả đánh giá cao phần hành động được đầu tư mạnh tay, với các cảnh quay thực địa tại sa mạc, kết hợp những pha giao đấu cận chiến mang đậm chất “chân thực” - yếu tố ngày càng hiếm trong điện ảnh hiện đại. Chính phần “võ” này trở thành điểm tựa giúp phim giữ chân người xem, dù phần “văn” - tức nội dung và chiều sâu kịch bản vẫn còn gây tranh cãi.

Thực tế, phim “Tiêu nhân” không phải tác phẩm hoàn hảo. Điểm số ở mức khá, cho thấy bộ phim vẫn tồn tại những hạn chế nhất định, đặc biệt trong cách xây dựng nhân vật và mạch truyện. Tuy nhiên, trong bối cảnh phim võ hiệp gần như vắng bóng trên màn ảnh rộng, việc một tác phẩm đạt doanh thu tốt và tạo được thảo luận tích cực đã là thành công đáng ghi nhận.

Từ thành công của “Tiêu nhân”, câu hỏi được đặt ra là liệu đây có phải bước ngoặt cho sự trở lại của dòng phim võ hiệp? Nhiều ý kiến cho rằng, câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ. Những năm gần đây, thị trường từng chứng kiến làn sóng “tân võ hiệp” - kết hợp võ hiệp với các yếu tố trinh thám, tình cảm hay hiện đại hóa tư duy nhân vật. Dù một số tác phẩm tạo được hiệu ứng nhất định, xu hướng này nhanh chóng hạ nhiệt do chưa chạm đến cốt lõi tinh thần võ hiệp.

Điểm khác biệt của “Tiêu nhân” nằm ở việc quay trở lại giá trị nguyên bản: đề cao hành động, giữ lại chất giang hồ và tinh thần nghĩa hiệp. Tuy nhiên, cách tiếp cận “trọng võ khinh văn” cũng đặt ra bài toán lâu dài, khi khán giả ngày càng đòi hỏi sự cân bằng giữa nội dung và hình thức.

Một vấn đề khác là đối tượng khán giả. Theo thống kê, phần lớn người xem phim “Tiêu nhân” thuộc nhóm trung niên - những người từng gắn bó với thời kỳ hoàng kim của phim võ hiệp. Trong khi đó, lớp khán giả trẻ - lực lượng quyết định xu hướng thị trường vẫn chưa thực sự bị chinh phục.

Có thể nói, “Tiêu nhân” đã giúp phim võ hiệp “thở lại”, nhưng để tạo nên một làn sóng phục hưng thực sự, điện ảnh Trung Quốc cần nhiều hơn một cú hích. Đó không chỉ là những bộ phim có doanh thu tốt, mà còn là chiến lược dài hơi nhằm kết nối giá trị truyền thống với thị hiếu khán giả đương đại.

Thành Long là hình mẫu của Ngô Kinh, xin thêm thời gian chiếu cho 'Tiêu nhân'

Vừa qua, đoàn làm phim “Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc” đã có buổi quảng bá tại rạp chiếu phim ở Trịnh Châu, Hà Nam (Trung Quốc).

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 21/3/2026, 3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 21/3/2026, 3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội

Đổi đời sau ngày 20/3/2026, 3 con giáp có vận trình rực rỡ, Tiền Tài tăng cấp số nhân, giàu có hết phần thiên hạ, mọi điều hanh thông

Đổi đời sau ngày 20/3/2026, 3 con giáp có vận trình rực rỡ, Tiền Tài tăng cấp số nhân, giàu có hết phần thiên hạ, mọi điều hanh thông

3 con giáp tiền bạc đầy kho, công việc suôn sẻ trăm bề, giàu có nhất nhì muốn gì được nấy đúng ngày 21/3/2026

3 con giáp tiền bạc đầy kho, công việc suôn sẻ trăm bề, giàu có nhất nhì muốn gì được nấy đúng ngày 21/3/2026

5 ngày liên tiếp (21/3-25/3/2026), 3 con giáp may mắn tụ hội, một bước lên mây, hầu bao nặng túi, sớm mua nhà tậu xe

5 ngày liên tiếp (21/3-25/3/2026), 3 con giáp may mắn tụ hội, một bước lên mây, hầu bao nặng túi, sớm mua nhà tậu xe

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (21/3-22/3), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (21/3-22/3), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (21/3-22/3), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (21/3-22/3), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 20/3/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng thành vàng, liên tục gặp may, Tài Lộc ngút ngàn, thăng hạng giàu sang

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 20/3/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng thành vàng, liên tục gặp may, Tài Lộc ngút ngàn, thăng hạng giàu sang

