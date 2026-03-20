Phim Tiêu nhân của Ngô Kinh đã hoàn vốn nhưng vẫn còn nhiều vấn đề khác

Dẫu vậy, phim “Tiêu nhân” lại tạo nên cú lội ngược dòng đáng chú ý nhờ hiệu ứng truyền miệng. Khán giả đánh giá cao phần hành động được đầu tư mạnh tay, với các cảnh quay thực địa tại sa mạc, kết hợp những pha giao đấu cận chiến mang đậm chất “chân thực” - yếu tố ngày càng hiếm trong điện ảnh hiện đại. Chính phần “võ” này trở thành điểm tựa giúp phim giữ chân người xem, dù phần “văn” - tức nội dung và chiều sâu kịch bản vẫn còn gây tranh cãi.

Theo chia sẻ từ ê-kíp sản xuất, sau hơn 20 ngày ra rạp, phim “Tiêu nhân” đã đạt doanh thu vượt mốc 1,3 tỉ NDT, qua đó gần như hoàn vốn. Đây được xem là kết quả vượt kỳ vọng, bởi trước đó bộ phim gặp không ít bất lợi: quá trình sản xuất trắc trở, phải thay diễn viên, cộng thêm tranh cãi liên quan đến hình ảnh nghệ sĩ trước ngày công chiếu khiến sức hút ban đầu bị ảnh hưởng.

Thực tế, phim “Tiêu nhân” không phải tác phẩm hoàn hảo. Điểm số ở mức khá, cho thấy bộ phim vẫn tồn tại những hạn chế nhất định, đặc biệt trong cách xây dựng nhân vật và mạch truyện. Tuy nhiên, trong bối cảnh phim võ hiệp gần như vắng bóng trên màn ảnh rộng, việc một tác phẩm đạt doanh thu tốt và tạo được thảo luận tích cực đã là thành công đáng ghi nhận.

Từ thành công của “Tiêu nhân”, câu hỏi được đặt ra là liệu đây có phải bước ngoặt cho sự trở lại của dòng phim võ hiệp? Nhiều ý kiến cho rằng, câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ. Những năm gần đây, thị trường từng chứng kiến làn sóng “tân võ hiệp” - kết hợp võ hiệp với các yếu tố trinh thám, tình cảm hay hiện đại hóa tư duy nhân vật. Dù một số tác phẩm tạo được hiệu ứng nhất định, xu hướng này nhanh chóng hạ nhiệt do chưa chạm đến cốt lõi tinh thần võ hiệp.

Điểm khác biệt của “Tiêu nhân” nằm ở việc quay trở lại giá trị nguyên bản: đề cao hành động, giữ lại chất giang hồ và tinh thần nghĩa hiệp. Tuy nhiên, cách tiếp cận “trọng võ khinh văn” cũng đặt ra bài toán lâu dài, khi khán giả ngày càng đòi hỏi sự cân bằng giữa nội dung và hình thức.

Một vấn đề khác là đối tượng khán giả. Theo thống kê, phần lớn người xem phim “Tiêu nhân” thuộc nhóm trung niên - những người từng gắn bó với thời kỳ hoàng kim của phim võ hiệp. Trong khi đó, lớp khán giả trẻ - lực lượng quyết định xu hướng thị trường vẫn chưa thực sự bị chinh phục.

Có thể nói, “Tiêu nhân” đã giúp phim võ hiệp “thở lại”, nhưng để tạo nên một làn sóng phục hưng thực sự, điện ảnh Trung Quốc cần nhiều hơn một cú hích. Đó không chỉ là những bộ phim có doanh thu tốt, mà còn là chiến lược dài hơi nhằm kết nối giá trị truyền thống với thị hiếu khán giả đương đại.